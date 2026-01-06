  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Poškodba Aleksa Vlaha zasenčila zmago v Trebnjem

    Na prvi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo so slovenski rokometaši nadigrali Kuvajt, v prvem polčasu se je poškodoval odlični strelec Aleks Vlah.
    Slovenci so bili boljši od Kuvajta. FOTO: RZS
    Galerija
    Slovenci so bili boljši od Kuvajta. FOTO: RZS
    P. Z., STA
    6. 1. 2026 | 21:12
    6. 1. 2026 | 21:50
    5:41
    A+A-

    Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred nastopom na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 15. januarja, zmagala proti Kuvajtu s 36:23 (17:11). Sredi prvega polčasa je izbrana vrsta Uroša Zormana ostala brez nosilca igre Aleksa Vlaha, ki si je poškodoval stegensko mišico.

    Slovenija – Kuvajt 36:23 (17:11)

    Športna dvorana Trebnje, gledalcev 1500, sodnika: Lah in Sok.
    Slovenija: Ferlin, Baznik, Vujović, Janc 3, Tajnik 1, Kodrin 2, A. Makuc 2, Knavs, 4, Horžen 4, Grmšek 1, Cokan 1, Mlivić 5, Žabić 3, D. Makuc 6 (1), Grbić, Vlah 2, Guček 2, Suholežnik.
    Kuvajt: Al Tafajri, Al Mišari, Gadanfar, Al Amer 1, Al Hamiš 2, Ali 3, Abdula. Al Šamari, H. Aladvani 1, Al Harbi 3 (1), S. Al Advani 4, Džafar, M. Al Šamari 1, Salmin 2, Dašti 2, Nadžem 1, Abdulr. Al Šamari 3.
    Sedemmetrovke: Slovenija 1 (1), Kuvajt 2 (1).
    Izključitve: Slovenija 6, Kuvajt 2 minuti.

    Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene. Prav tako prenovljena oziroma bolje rečeno okrnjena slovenska reprezentanca je pričakovano prevzela pobudo proti reprezentanci, ki se pripravlja na domače azijsko prvenstvo (15. - 29. januar).

    Varovanci islandskega stratega Arona Kristjanssona so v prvih minutah delovali precej nebogljeno. Slovenci so dobro izkoriščali napake gostov in po drugem golu Kodrina povedli s 5:1.

    Aleks Vlah je igrišče zapustil v prvem polčasu. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Aleks Vlah je igrišče zapustil v prvem polčasu. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

    Ob nekaj domačih napakah so v nadaljevanju gosti ostajali relativno blizu, prva Zormanova minuta odmora pa ni posebej spremenila razmerij moči na parketu. Razlika se je še naprej gibala med tremi in petimi goli, prvič pa je na šest narasla v 23. minuti, ko je bil natančen Vlah.

    Uroš Zorman: »V trenutku, ko se je to zgodilo (poškodba Aleksa Vlaha, op. STA), smo malce ugasnili. Poznalo se je, da smo padli, da je bilo prisotno nekaj strahu, da bi se še kaj zgodilo. Ni lepo, vsak dan se nam nekaj dogaja. Prvi polčas je bil malce zaspan, nekaj je bilo ležernosti. Ta poškodba Vlaha nas je malo presekala. Drugi polčas je bil veliko boljši, več je bilo energije, želje. Videlo se je, da določeni v centralnem bloku ne igrajo toliko časa skupaj, vendar sem s samo tekmo zadovoljen.«

    Prav zdravstveno stanje slednjega Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice. Domača izbrana vrsta je na odmor odšla s prednostjo šestih golov (17:11), v nadaljevanju pa po dveh hitrih zadetkih Kuvajta hitro prišla do najvišje prednosti osmih golov (22:14), ko je bil natančen Blaž Janc.

    Po nekaj napakah v napadu Zorman ni bil zadovoljen s svojimi varovanci, zato je vzel še tretjo minuto odmora. Po njej so domači zaigrali malce bolje in znova izkoriščali tudi vse manj razpoloženo kuvajtsko izbrano vrsto. Prednost je po golu Andraža Makuca v 46. minuti prvič znašala +10 (26:16).

    Blaž Janc: »Lahko rečem, da prvi polčas ni bil idealen, mogoče je bilo malo treme. Tudi ob vseh nevšečnostih na cesti ritual pred tekmo ni bil optimalen, ampak to ni izgovor. V drugem polčasu smo prikazali povsem drugačen obraz, ki mora biti vodilo za naprej, in brez težav premagali Kuvajt. Kar treniramo, smo v nekaj situacijah tudi dobro izkoristili in pustili pozitiven vtis.«

    Kasneje je še narasla, največ na 14 golov nekaj minut pred koncem, med strelce pa se od tistih, ki so stopili na igrišče, ni vpisal le Lan Grbić. Največ golov je dosegel Domen Makuc, šest, Tarik Mlivić je dvoboj končal s petimi, Kristjan Horžen in Uroš Knavs pa s po štirimi goli.

    Slovenski vratarji Klemen Ferlin, Miljan Vujović in Jože Baznik so ob razdeljeni minutaži skupaj zbrali 12 obramb, največ Baznik pet.

    Zormanove varovance ta teden čaka še pripravljalni turnir v Parizu. V petek se bodo v polfinalu pomerili proti Islandiji (18.30), nato pa v nedeljo sledi še dvoboj za tretje oziroma prvo mesto proti bodisi Franciji bodisi Avstriji.

    Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.

    Rokomet
    Priprave na EP

    Nove skrbi, Zorman moral poklicati novega igralca

    V Zrečah je Staš Slatinek Jovičić začutil bolečino, selektor Uroš Zorman je namesto njega poklical enega najboljših strelcev slovenske lige.
Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 18:19
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Rokomet
    EP v rokometu

    Uroš Zorman o ciljih na evropskem prvenstvu: V naši skupini so vse ekipe nevarne

    Selektor slovenske rokometne reprezentance je govoril o pripravah na prihajajoče evropsko prvenstvo v rokometu, na katerega Slovenija odhaja v omejeni zasedbi.
2. 1. 2026 | 18:59
    2. 1. 2026 | 18:59
    Preberite več
    Rokomet
    Začetek misije euro 2026

    Soigralca na Poljskem, Ferlin in Vlah, na različen način pričakala novo leto

    Slovenski rokometaši so se na prvi dan novega leta zbrali v Zrečah in začeli priprave na bližnje evropsko prvenstvo v Skandinaviji. Zadnji odpadel Nejc Cehte.
Peter Zalokar 2. 1. 2026 | 11:20
    Peter Zalokar 2. 1. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Premium
    Rokomet
    Ocena prvega dela sezone

    Anžičeva sedemnajstica prišla prepozno za Zormana

    Iz državnega prvenstva bo na pripravah reprezentance za EP kar osem igralcev. Tamšetov Trimo in mladi Celjani resni tekmeci Slovanu, ki je še brez presežka.
Peter Zalokar 23. 12. 2025 | 05:00
    Peter Zalokar 23. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Rokomet
    Prvi odpovedi

    Na evropskem prvenstvu brez Mitje Janca in Jake Malusa

    Selektor rokometne reprezentance Uroš Zorman je po odpovedi dveh reprezentantov zaradi na priprave povabil Andraža Makuca. Prvi zbor bo 1. januarja.
21. 12. 2025 | 11:03
    21. 12. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Rokomet
    EP v rokometu

    Evropsko prvenstvo bodo izpustila velika imena

    Selektor slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman je predstavil seznam igralcev za naslednje EP. Tekmovanje izpuščajo Mačkovšek, Blagotinšek in Zarabec.
18. 12. 2025 | 13:19
    18. 12. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
5. 1. 2026 | 18:00
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Košarka
    Evropski pokal

    Cedevita Olimpija v drugem polčasu močno popustila

    Za Ljubljančane je bil v Stožicah peti poraz v trinajstih nastopih v evropskem pokalu in hkrati tretji poraz proti Bahčešehirju v zadnjih desetih mesecih.
6. 1. 2026 | 21:36
    6. 1. 2026 | 21:36
    Preberite več
    Rokomet
    EP 2026 pred vrati

    Poškodba Aleksa Vlaha zasenčila zmago v Trebnjem

    Na prvi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo so slovenski rokometaši nadigrali Kuvajt, v prvem polčasu se je poškodoval odlični strelec Aleks Vlah.
6. 1. 2026 | 21:12
    6. 1. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Premium
    Svet
    ZDA

    Strmoglavljenje Madura vznemirja Trumpove privržence

    Zagovorniki posredovanja v Venezueli prepričujejo dvomljivce, da v resničnem svetu od nekdaj vlada moč.
Barbara Kramžar 6. 1. 2026 | 21:01
    Barbara Kramžar 6. 1. 2026 | 21:01
    Preberite več
    Premium
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Pred zadnjim skokom si je rekel: Uf, zdaj gre zares. Nikar ne zamoči!

    Domen Prevc kot naš tretji smučarski skakalec ujel zlatega orla. Za konec osvojil drugo mesto. Slovenski navijači v Bischofshofnu preglasili avstrijske.
Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 20:26
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Slovenija
    Odlok o ustanovitvi

    Vsi bi plesali, a nekateri po taktu ljubljanskih šefov

    Sodobni ples: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil v celjskem mestnem svetu skoraj talec prihajajočih državnozborskih volitev.
Špela Kuralt 6. 1. 2026 | 18:57
    Špela Kuralt 6. 1. 2026 | 18:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Strmoglavljenje Madura vznemirja Trumpove privržence

    Zagovorniki posredovanja v Venezueli prepričujejo dvomljivce, da v resničnem svetu od nekdaj vlada moč.
    Barbara Kramžar 6. 1. 2026 | 21:01
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Pred zadnjim skokom si je rekel: Uf, zdaj gre zares. Nikar ne zamoči!

    Domen Prevc kot naš tretji smučarski skakalec ujel zlatega orla. Za konec osvojil drugo mesto. Slovenski navijači v Bischofshofnu preglasili avstrijske.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odlok o ustanovitvi

    Vsi bi plesali, a nekateri po taktu ljubljanskih šefov

    Sodobni ples: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil v celjskem mestnem svetu skoraj talec prihajajočih državnozborskih volitev.
    Špela Kuralt 6. 1. 2026 | 18:57
    Preberite več
