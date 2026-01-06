Poškodba Aleksa Vlaha zasenčila zmago v Trebnjem

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred nastopom na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 15. januarja, zmagala proti Kuvajtu s 36:23 (17:11). Sredi prvega polčasa je izbrana vrsta Uroša Zormana ostala brez nosilca igre Aleksa Vlaha, ki si je poškodoval stegensko mišico.

Slovenija – Kuvajt 36:23 (17:11) Športna dvorana Trebnje, gledalcev 1500, sodnika: Lah in Sok.

Slovenija: Ferlin, Baznik, Vujović, Janc 3, Tajnik 1, Kodrin 2, A. Makuc 2, Knavs, 4, Horžen 4, Grmšek 1, Cokan 1, Mlivić 5, Žabić 3, D. Makuc 6 (1), Grbić, Vlah 2, Guček 2, Suholežnik.

Kuvajt: Al Tafajri, Al Mišari, Gadanfar, Al Amer 1, Al Hamiš 2, Ali 3, Abdula. Al Šamari, H. Aladvani 1, Al Harbi 3 (1), S. Al Advani 4, Džafar, M. Al Šamari 1, Salmin 2, Dašti 2, Nadžem 1, Abdulr. Al Šamari 3.

Sedemmetrovke: Slovenija 1 (1), Kuvajt 2 (1).

Izključitve: Slovenija 6, Kuvajt 2 minuti.

Dvoboj v prenovljeni trebanjski dvorani se je sicer zaradi sneženja in posledičnih težav na cestah začel pol ure kasneje od predvidenega, vseeno pa so bile tribune dodobra napolnjene. Prav tako prenovljena oziroma bolje rečeno okrnjena slovenska reprezentanca je pričakovano prevzela pobudo proti reprezentanci, ki se pripravlja na domače azijsko prvenstvo (15. - 29. januar).

Varovanci islandskega stratega Arona Kristjanssona so v prvih minutah delovali precej nebogljeno. Slovenci so dobro izkoriščali napake gostov in po drugem golu Kodrina povedli s 5:1.

Aleks Vlah je igrišče zapustil v prvem polčasu. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Ob nekaj domačih napakah so v nadaljevanju gosti ostajali relativno blizu, prva Zormanova minuta odmora pa ni posebej spremenila razmerij moči na parketu. Razlika se je še naprej gibala med tremi in petimi goli, prvič pa je na šest narasla v 23. minuti, ko je bil natančen Vlah.

Uroš Zorman: »V trenutku, ko se je to zgodilo (poškodba Aleksa Vlaha, op. STA), smo malce ugasnili. Poznalo se je, da smo padli, da je bilo prisotno nekaj strahu, da bi se še kaj zgodilo. Ni lepo, vsak dan se nam nekaj dogaja. Prvi polčas je bil malce zaspan, nekaj je bilo ležernosti. Ta poškodba Vlaha nas je malo presekala. Drugi polčas je bil veliko boljši, več je bilo energije, želje. Videlo se je, da določeni v centralnem bloku ne igrajo toliko časa skupaj, vendar sem s samo tekmo zadovoljen.«

Prav zdravstveno stanje slednjega Zormanu povzroča nove skrbi, potem ko je moral član Kielc kmalu po svojem drugem golu z igrišča zaradi poškodbe stegenske mišice. Domača izbrana vrsta je na odmor odšla s prednostjo šestih golov (17:11), v nadaljevanju pa po dveh hitrih zadetkih Kuvajta hitro prišla do najvišje prednosti osmih golov (22:14), ko je bil natančen Blaž Janc.

Po nekaj napakah v napadu Zorman ni bil zadovoljen s svojimi varovanci, zato je vzel še tretjo minuto odmora. Po njej so domači zaigrali malce bolje in znova izkoriščali tudi vse manj razpoloženo kuvajtsko izbrano vrsto. Prednost je po golu Andraža Makuca v 46. minuti prvič znašala +10 (26:16).

Blaž Janc: »Lahko rečem, da prvi polčas ni bil idealen, mogoče je bilo malo treme. Tudi ob vseh nevšečnostih na cesti ritual pred tekmo ni bil optimalen, ampak to ni izgovor. V drugem polčasu smo prikazali povsem drugačen obraz, ki mora biti vodilo za naprej, in brez težav premagali Kuvajt. Kar treniramo, smo v nekaj situacijah tudi dobro izkoristili in pustili pozitiven vtis.«

Kasneje je še narasla, največ na 14 golov nekaj minut pred koncem, med strelce pa se od tistih, ki so stopili na igrišče, ni vpisal le Lan Grbić. Največ golov je dosegel Domen Makuc, šest, Tarik Mlivić je dvoboj končal s petimi, Kristjan Horžen in Uroš Knavs pa s po štirimi goli.

Slovenski vratarji Klemen Ferlin, Miljan Vujović in Jože Baznik so ob razdeljeni minutaži skupaj zbrali 12 obramb, največ Baznik pet.

Zormanove varovance ta teden čaka še pripravljalni turnir v Parizu. V petek se bodo v polfinalu pomerili proti Islandiji (18.30), nato pa v nedeljo sledi še dvoboj za tretje oziroma prvo mesto proti bodisi Franciji bodisi Avstriji.

Na EP bo slovenska reprezentanca v prvem delu tekmovanja v skupini D igrala proti Črni gori (16. januar), Švici (18.) in Ferskim otokom (20.). V primeru napredovanja jo čakajo še štiri tekme v Malmöju. Izločilni boji bodo nato v danskem Herningu.