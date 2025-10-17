Precedens v slovenskem športu: vratar bo hkrati igralec in športni direktor

Petkratni slovenski prvak v rokometu, RK Gorenje Velenje, je povlekel nepričakovano kadrovsko potezo, precedenčno v slovenskem prostoru. Videli smo že, da je bil igralec hkrati tudi trener, pa tudi, da je igralec takoj po koncu kariere postal direktor, kot je bilo to v Velenju v primeru Davida Miklavčiča in na Slovanu z Juretom Dolencem. A da bi bil igralec hkrati tudi športni direktor, tega pa še ne ...

Vratar Emir Taletović je namreč v pisarni zamenjal Romana Pungartnika, ki se je umaknil avgusta skupaj s predsednikom Janezom Gamsom in tako postal prvi operativec v Rdeči dvorani. Kako bo to delovalo v praksi, bomo videli. Teoretično bi lahko kapetan Taletović tudi odstavil svojega trenerja Zorana Jovičića in soigralcem zmanjševal plače ob slabih rezultatih ... Vsekakor se bo pogajal z njimi o novih pogodbah!

Petintridesetletni Taletović bo do konca sezone še vedno kapetan članske ekipe in vratar aktualnih državnih podprvakov, nato pa se bo poslovil od aktivnega igranja in se v celotni posvetil novi funkciji.

Do konca sezone bo še branil. FOTO: Roman Šipić

Gorenju gre zelo slabo v tej sezoni. Izpadlo je v kvalifikacijah za EHF evropsko ligo, v domači ligi NLB je šele na devetem mestu z eno zmago na sedmih tekmah.

»To ni bila zahtevna odločitev, saj sem sam po dopolnjenem tridesetem letu začel razmišljati, kaj bom počel po rokometni karieri. Želel sem igrati do svojega 40. leta, zdaj pa je prišla takšna priložnost, ki sem jo z veseljem sprejel. Obljubljam, da bom od sebe dal vse, da bom lahko pomagal klubu, da se ta vrne na stare tirnice, da bo klub dobro funkcioniral. Tu ne mislim le na člansko ekipo, ampak tudi na vse mlajše selekcije. V prvi vrsti bo moj cilj, da bo mesto dihalo s klubom, da bomo privlačni za občinstvo in da bo na domačih, kot tudi gostujočih tekmah več navijačev,« je dejal Taletović, ki je že med kariero kazal voditeljske sposobnosti.