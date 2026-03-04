  • Delo mediji d.o.o.
Rokomet

Država se mora zavedati, kdo ustvarja reprezentante

Direktorica Krima Deja Ivanović je nezadovoljna s sezono, a ni vse tako črno. Klub daje devet reprezentantk, ki jih čakata tekmi z Nemčijo, prva danes v Celju.
Deja Ivanović (levo predsednik Iztok Verdnik) je prepričana, da bo Krim ostal stabilen evroligaš. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Deja Ivanović (levo predsednik Iztok Verdnik) je prepričana, da bo Krim ostal stabilen evroligaš. FOTO: Leon Vidic
Peter Zalokar
4. 3. 2026 | 06:00
5:21
A+A-

Z visokima zmagama proti Belgiji in Severni Makedoniji so slovenske rokometašice naredile verjetno že odločilen korak k uvrstitvi na letošnje evropsko prvenstvo, zato na tekmah s favoritinjami iz Nemčije – današnji v celjskem Golovcu ob 18. uri in nedeljski v Heidelbergu – ne bodo pod pritiskom rezultata. Kar devet jih prihaja iz RK Krim OTP Group Mercator, ki je končal nastope v EHF ligi prvakinj in se bo v prihodnosti še bolj naslonil na mlade sile.

Krim je šel v sezono z nižjimi ambicijami kot v prejšnjih nekaj letih, ko sta bila trenerja Dragan Adžić in Ambros Martin. S pomlajeno ekipo in mladim trenerjem Žigo Novakom je v ligi prvakinj zbral dve zmagi, neodločen rezultat in 11 porazov, kar je bilo premalo za izločilne boje. »Na začetku sezone smo si postavili višji cilj, tj. da se uvrstimo v izločilne boje in dosežemo lanski rezultat. Dejstvo je, da rezultatski cilj ni bil dosežen. Tudi vtis, ki smo ga pustili, bi moral biti boljši,« je ocenila direktorica Deja Ivanović.

Deja Ivanović je dejavna tudi v mednarodnih vodah. FOTO: Voranc Vogel
Deja Ivanović je dejavna tudi v mednarodnih vodah. FOTO: Voranc Vogel

Za prvo operativko kluba vseeno ni bilo vse črno. »Kar nekaj mladih igralk je dobilo neprecenljive izkušnje, denimo Tinkara Kogovšek, Lana Puncer, Tea Pogorelc. Super se razvija Avstrijka Philomena Egger, ki je še vedno 18-letnica, pa je stopila v čevlje Jovanke Radičević. Ana Abina, Maja Vojnović in Tamara Mavsar (sklenila je kariero; op. p.) so bile nosilke te ekipe. Več pa smo pričakovali od najbolj izkušenih in najbolj trofejnih igralk. Na tekmah s Podravko in na domači s Solo smo zapravili možnosti,« je dejala Ivanovićeva.

31

sezon zapored je Krim udeleženec lige prvakinj

To je bila nekakšna tranzicijska sezona, pravi. »Z naslednjo nam bo veliko lažje. Imamo ogrodje v Vojnovićevi, Ani Abina, Nini Zulić, okrog njih želimo mlade Slovenke, ki so zmožne igrati na najvišji ravni, in pa čim večje talente iz tujine, kakršna sta Eggerjeva in Liliane Mario (mlada Angolka; op. p.). Želimo, da je jedro ekipe čim dlje skupaj in da skupaj raste.«

Žiga Novak ostaja trener Krima. FOTO: RK Krim
Žiga Novak ostaja trener Krima. FOTO: RK Krim

Ekipa za naslednjo sezono je 99-odstotno sestavljena, pove nekdanja krožna napadalka, toda o imenih okrepitev še ne more govoriti. Jasno je, da trener ostaja Žiga Novak. »Žiga ima dolgoročno pogodbo. Kot smo potrpežljivi z igralkami, smo potrpežljivi tudi s strokovnim štabom. Gre za mladega trenerja, ki je zelo motiviran in se je prvič preizkusil v tej vlogi. Dobil je veliko izkušenj in znanja.«

Potrebujemo bolj prijazno davčno politiko, stimulacijo sponzorjev za vlaganje v šport ter večjo neposredno podporo države, ki na klubsko raven ne pride.

Deja Ivanović

Medtem ko je Marta Bon pristojna za strokovni del, je Ivanovićeva dejavna na poslovnem področju. Kako stoji finančno? »Krim je stabilen klub in dolgoročno želimo sestaviti ekipo, ki bo iz strateškega in finančnega vidika vzdržna.« Tudi za naslednjo sezono ima zagotovljeno mesto v ligi prvakinj. »Štejejo uvrstitve za tri sezone nazaj, Krim je na osmem mestu, kar mu jamči nastop. Za naprej bomo videli, kakšna bo struktura lige prvakinj. V moškem delu se širi, v ženskem rokometu pa je vedno manj klubov, ki so konkurenčni na najvišji ravni. Vsekakor želimo biti v eliti, čeprav je včasih precej nejevolje zaradi porazov.«

Ana Abina je ena od devetih reprezentant iz vrst Krima. FOTO: RZS
Ana Abina je ena od devetih reprezentant iz vrst Krima. FOTO: RZS

Neprijazna davčna politika

Razkorak z najbogatejšimi klubi je velik, z madžarskimi je praktično nemogoče tekmovati, ker imajo veliko podporo države. »Slovenija je za klubski šport zelo neprijazna, da ne rečem mačehovska. To je stvar, ki sem jo večkrat javno omenila in na to temo govorila z marsikom, tudi z odločevalci ali ljudmi, ki imajo vpliv. Potrebujemo bolj prijazno davčno politiko, stimulacijo sponzorjev za vlaganje v šport ter večjo neposredno podporo države, ki na klubsko raven pač ne pride. Vsem klubom je težko ...

Krim letos ni izpolnil ciljev. FOTO: Blaž Samec
Krim letos ni izpolnil ciljev. FOTO: Blaž Samec

... Krim ima srečo, ker deluje v lokalnem okolju, ki ima tako dober posluh za šport. To je v bistvu naša rešitev, da lahko sploh delujemo na takšni ravni. Mnoga podjetja so že dolga leta z nami, nekatera so bila na mojem dresu, ko sem še igrala. Če bi pa še država prišla nasproti, bi verjetno lahko pričakovali veliko več. Pozablja se, da smo v bistvu klubi tisti, ki razvijamo reprezentante in otroke odvračamo od zaslonov.

Maja Vojnović je kapetanka Krima. FOTO: RK Krim
Maja Vojnović je kapetanka Krima. FOTO: RK Krim

