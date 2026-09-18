Krimovke z Dankami: nova učna ura ali presenečenje?

»Vedeli smo, da bodo prve štiri tekme težke za našo novo in mlado ekipo, morali jih bomo nekako preživeti, se iz njih čim več naučiti in izkušnje uporabiti na tekmah, na katerih lahko realno pričakujemo točke v boju za izločilne boje EHF lige prvakinj,« je pred sobotno (18.00) tekmo proti Esbjergu v dvorani Tivoli ponovila Deja Ivanović, direktorica rokometašic OTP Group Krima Mercatorja. Proti Dankam bo nova učna ura, v taboru Ljubljančank pa verjamejo, da lahko tekmicam s podporo navijačev ponudijo dober odpor.

Reistadova glavna nevarnost Esbjerg je v prvem kolu premagal Borussio Dortmund v gosteh s 33:24, v drugem kolu pa doma Solo z 28:25. Najboljša strelka s 17 goli je tudi največja zvezdnica, Norvežanka Henny Reistad.

Proti CSM Bukarešti so se krimovke v prvem polčasu dobro upirale, proti Ferencvarosu niso bile konkurenčne. Esbjerg sodi v isto kategorijo, v zadnjih petih letih je kar štirikrat nastopil na zaključnem turnirju v Budimpešti in še vedno lovi prvi finale. Krim želi na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom pustiti dober vtis. »Na Madžarskem nismo bili pravi, v tem tednu smo naredili 'reset', se vrnili k osnovam, enostavnemu rokometu, s čimer želimo zmanjšati število napak. V napadu je več rezerv, v obrambi pa si moramo še bolj pomagati,« je povedal novi Krimov trener Rasmus Poulsen, ki ga čaka tekma proti svojim rojakinjam.

Ema Markovič, Nina Zulić, Rasmus Poulsen in vodja ekipe Jaka Kravanja. FOTO: P. Z.

Kapetanka Nina Zulić ostaja optimistična. »Prebili smo led, zdaj nas čaka še ena vrhunska ekipa. Naš adut je hitra igra s čim manj napak, ključna pa bo realizacija strelov. Računamo na podporo navijačev, trdo delamo in si jo zaslužimo,« pravi Zulićeva, krilna igralka Ema Markovič pa dodaja: »Vesela sem, da mi trener zaupa, želim čim bolje izkoristiti vsako minuto na igrišču. Proti Esbjergu bo zelo pomembno hitro vračanje v obrambo, saj zna izkoristiti vsako napako. Pred odhodom v reprezentanco želimo pokazati dober rokomet.«

Poulsen sledi svojemu načrtu. »Deset tednov smo skupaj, dobro napredujemo. Mnoge 19- in 20-letnice so dobile povsem nove vloge in se razvijajo. Je pa to šele začetek, razmišljamo na dolgi rok, in verjamemo, da se bo delo poplačalo. Verjamemo v projekt in razmišljamo pozitivno,« je še povedal Poulsen.