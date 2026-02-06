V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

Boljši izkupiček kot dve zmagi, neodločen izid in osem porazov so si doslej v tej sezoni EHF lige prvakinj obetali pri rokometnemu klubu OTP Group Krim Mercator, toda še vedno imajo možnosti, da se uvrstijo v izločilne boje. Do konca rednega dela so pred njimi še tri tekme, prva v soboto ob 16. uri v dvorani Tivoli. Tekmec je po meri – danski Ikast. Zmaga bi bila vredna zlata pred verjetno ključnim gostovanjem v Koprivnici za dan zaljubljenih.

V skupini B se Brest (18 točk), Ferencvaros (16), Odense (15) ter CSM Bukarešta in Ikast (po 14) borijo za prvi dve mesti, ki neposredno vodita v četrtfinale, Podravka in Krim pa sta s po petimi točkami neposredna tekmeca za 6. mesto, ki prinaša play-off s tretjeuvrščeno ekipo skupine A. To je ta čas danski Esbjerg.

Žiga Novak verjame v uspeh. FOTO: Blaž Samec

Z Ikastom so se krimovke pomerile v tretjem kolu in na Danskem izgubile tesno s 25:27, kar jim vliva samozavest, da lahko pred domačimi gledalci obrnejo zgodbo. »Napadamo obratni rezultat, kot je bil na Danskem, torej zmago. Potrebujemo točke in sposobni smo jih osvojiti. V Bukarešti (20:26; op. p.) smo bili dobri v obrambi, na Madžarskem (31:38) dobri v napadu. Čas je, da to združimo,« je razmišljal trener, ki nima večjih težav zaradi poškodb, vse rokometašice bodo kandidirale za nastop pod Šišenskim hribom, kjer se bo pester spremljevalni program za navijače začel uro pred tekmo.

Ena njegovih glavnih adutinj je francoska reprezentantka Tamara Horaček, poleg Tamare Mavsar in Maje Vojnović ena od treh kapetank. »Obramba mora biti na dovolj visoki ravni. Želja sta dve točki, ki bi nam veliko pomenili. Na Danskem smo bile blizu, verjamem, da lahko tokrat zmagamo. Če smo lahko premagale CSM, lahko tudi Ikast,« je prepričana Horačkova, ki se po sezoni seli v Brest.

V Tivoliju se obeta izenačena tekma. FOTO: Črt Piksi

Krim se bo v naslednjih letih še bolj naslonil na mlade domače igralke in ena od teh je 20-letna Tea Pogorelc, ki je nazadnje proti Ferencvarosu dosegla dva od svojih prvih štirih golov med elito. »Užitek je igrati na najvišji ravni. Dobro je, da klub zaupa mladim. Ikast igra hitro, zato bo pomembno, da zaustavimo njegove protinapade,« je dejala visoka leva zunanja igralka.