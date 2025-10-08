Vinarji pokazali zobe pivovarjem, slaba generalka Celja v Ormožu

Generalka rokometašev Celja Pivovarne Laško pred začetkom evropske sezone ni bila spodbudna, 26-kratni slovenski prvaki so v 7. kolu lige NLB iztržili zgolj neodločen izid na gostovanju pri Jeruzalemu iz Ormoža. Bilo je 36:36.

Domača ekipa novega trenerja Marka Bezjaka je osvojila veliko točko, lahko bi tudi obe. V polni dvorani Hardek, kjer sta bili obrambi drugotnega pomena (skupaj kar 72 golov), so pivovarji trenerja Klemna Luzarja pri vinarjih pokazali malo kakovostnega rokometa in jih čaka še veliko dela, če želijo mešati štrene tako v prvenstvu kot pokalu EHF. V zadnjih petih tekmah 1. SRL so vpisali po dva poraza (Slovan, Trimo) in neodločena izida (Slovenj Gradec, Jeruzalem) ter domačo zmago proti šibki Škofljici.

Marko Bezjak je bil zadovoljen. FOTO: RK Jeruzalem/facebook

V soboto bodo Celjani začeli evropsko sezono, na prvi tekmi 2. kroga pokala EHF bodo gostovali pri belgijski ekipi Sezoens Achilles Bocholt.

Bivši igralec Celja Nik Ćirović in Jure Lukman sta dosegla po osem golov za Jeruzalem, pri gostih jih je prav toliko zbral Andraž Makuc.