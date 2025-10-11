Lep uvod za Celje Pivovarno Laško, izstopali Makuc, Anžič, Marguč in Gaberšek

Mladi slovenski asi Andraž Makuc, Aljuš Anžič, Mai Marguč in Gal Gaberšek so bili najbolj zaslužni za zmago rokometašev Celja Pivovarna Laško, ki je spodbudno začelo tekmovanje v pokalu EHF. V Belgiji so bili 26-kratni slovenski prvaki boljši od ekipe Sezoens Achilles Bocholt. Bilo je 27:31 (STATISTIKA).

Mlada in neizkušena celjska zasedba je solidno opravila svojo nalogo na prvi uradni mednarodni tekmi v sezoni 2025/26. Belgijo zapušča s prednostjo štirih golov, preboj v naslednji krog v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini pa mora potrditi na povratni tekmi čez teden dni v svojem Zlatorogu, je poročala STA.

Izbranci celjskega trenerja Klemna Luzarja so že v šesti minuti povedli s 5:2. Najvišjo prednost v prvi polovici tekme so si priigrali v končnici, ko so na krilih razpoloženega Makuca, ki je v tem obdobju dosegel šest golov, trikrat povedli za sedem zadetkov (16:9, 17:10, 18:11).

Strelci za Celje Pivovarna Laško: Mazej 1, Bognar 3, Grabar 3, Anžič 6 (2), Marguč 6, Jelen 1, Onufrijenko, Milićević, Malović, Makuc 8 (1), Korošec, Ž. Mlakar 2, Rakita 1.

V začetku drugega polčasa so se jim gostitelji približali na tri gole (15:18, 16:19). Rokometaši iz knežjega mesta so do konca dvoboja imeli veliko vzponov in padcev v svoji igri, rezultatskega nadzora nad gostitelji, pri katerih je blestel Jur Eussen z 11 goli, pa nikoli niso izgubili. Njihova prednost je vseskozi zanašala med tremi in šestimi goli.

Makuc je za celjsko ekipo v Bocholtu dosegel osem golov, Anžič in Marguč pa sta prispevala po šest zadetkov. Izkazal se je tudi vratar Gaberšek z 20 obrambami, njegov odstotek obramb je bil kar 42-odstoten.

Celjani sicer niso dobro odprli sezone v ligi NLB, po sedmih tekmah imajo samo tri zmage. Ta zmaga jim lahko povrne nekaj samozavesti.