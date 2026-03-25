  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Več znakov, da bo Zlatorog pokal po šivih

Celje v soboto čaka prva tekma četrtfinala pokala EHF proti Buzauu. Trener Klemen Luzar se veseli novih izzivov. Direktor in pomočnik trenerja postala očeta.
Klemen Luzar dobro vodi ekipo Celja. FOTO: Slavko Kolar/RK Celje
Galerija
Peter Zalokar
25. 3. 2026 | 05:00
A+A-

Celjski rokometni klub bo letos praznoval 80. obletnico obstoja in častitljiv jubilej bi bilo sanjsko obeležiti z lovoriko, ki se je Celju Pivovarna Laško v zadnjih dveh sezonah izmuznila. Ker je v državnem prvenstvu in pokalu favorit Slovan, ima morda še največ možnosti v pokalu EHF, v katerem ga v soboto čaka prva četrtfinalna tekma proti romunski ekipi Buzau. Ekipo je pred sezono prevzel Klemen Luzar, ki verjame, da lahko Celjani preskočijo še eno oviro.

Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Luzar je otrok celjskega kluba, prišel je do mladinske ekipe, zatem pa se podal v trenerske vode. Kalil se je v Mariboru in Velenju, leta 2019 pa se vrnil v Zlatorog, prevzel mladinsko ekipo in bil pomočnik glavnemu trenerju. Ko je lani Paulo Pereira predčasno odšel, je novo vodstvo kluba na čelu z Alenko Potočnik Anžič vodenje 26-kratnih prvakov zaupalo 42-letnemu Luzarju, ki ima zelo nadarjeno, a tudi mlado ekipo, ki si šele nabira izkušnje.

EHL četrtfinale

Sobotni tekmec je precejšnje nasprotje. Šele leta 2012 ustanovljeni klub se zanaša predvsem na izkušene tujce iz Srbije, BiH, Poljske, Ukrajine, Rusije, Litve. Vodi jo znani Ukrajinec Sergej Bebeško, nekdanji trener Dinama Minska, Motorja iz Zaporožja, Meškov Bresta in ukrajinske reprezentance.

37

golov je v pokalu EHF dosegel Mai Marguč, po 35 Aljuš Anžič in Uroš Miličević, 30 Andraž Makuc.

Na dan zaljubljenih »seksi tekma« v Zlatorogu

Celjani so po srhljivki izločili Vojvodino in zatem Bešiktaš, zanimanje za sobotno tekmo je veliko, prodali so že skoraj 3000 vstopnic. »V Celju evropske tekme vedno pritegnejo veliko zanimanja, čeprav igramo v tretjem 'rangu'. To je trenutno naša realnost. Želimo si dober rezultat, izločili dva močna tekmeca. Buzauu v Romuniji dobro kaže, na začetku sezone je premagal celo Dinamo iz Bukarešte, ki je igral v ligi prvakov. Gre za zelo izkušeno ekipo, igra sloni na Zanasu Virbauskasu iz Litve, ob njem sta nevarna levi zunanji igralec Vitalij Komogorov in desni zunanji Mihajlo Mitić. Igrajo obrambo 6-0, v napadu včasih poskušajo s 7 na 6,« je tekmeca že dobro preučil Luzar, ki je bil dve leti tudi trener mladinske reprezentance.

Celjani dobili četrtfinalnega tekmeca v Evropi

V prvenstvu so se Celjani uvrstili na F4 pokala RZS, dobro jim kaže v končnici lige NLB, kjer se s Trimom potegujejo za prvo mesto v skupini, s čimer bi se v polfinalu izognili branilcu naslova Slovanu. Aljuš Anžič, Mai Marguč in Andraž Makuc so najboljši strelci, na zadnjih pripravah reprezentance so bili poleg njih še vratar Gal Gaberšek ter Filip Rakita, Uroš Miličević in Lucijan Korošec.

Klemen Luzar je dolgo vodil celjsko mladinsko ekipo in dve leti tudi mladinsko reprezentanco. FOTO: Slavko Kolar/RK Celje

»Reprezentante smo imeli tudi v mladinski in kadetski reprezentanci in tako nas je bilo med reprezentančnim premorom zelo malo na treningih. Je pa to dokaz dobrega dela v klubu, veliko igralcev je na očesu selektorja. Smo ponosni na našo šolo, je pa pred fanti še dolga pot. V igro smo v treh tekmovanjih in to je za ekipo samo dodaten motiv in zagon. Celje je vedno stremelo k temu, da se za lovorike bori na vseh frontah. Ekipa si hitro pridobiva izkušnje in se tudi dobro odziva na pritisk,« je zadovoljen z dosedanjim potekom sezone Luzar, ki bo v naslednji sezoni lahko računal tudi na povratnika Gašperja Marguča in nekdanjega kapetana mladinske reprezentance Luna Ključanina, s Svišem tretjega strelca rednega dela DP.

V Zlatorog se vrača klubska legenda

»Če bo Celje boljše od Romunov, se bo po dolgih 21 letih uvrstilo v polfinale evropskega tekmovanja. Tam bi ga najbrž čakal Olympiacos, ki je še eno zveneče ime v športu. Lahko bi se zgodilo, da bi se po dolgem času v Zlatorogu spet iskala karta več, kot rečemo.

Vsi smo zdravi, vsi v pravem ritmu. Kadar smo takšni, tudi dobro igramo.

Klemen Luzar

Z igralci ima dober odnos. FOTO: Slavko Kolar/RK Celje

»Težko je reči, da bo to Olympiacos, ker je tudi njegov tekmec Ohrid zelo kakovostna ekipa. Seveda pa si že dolgo želimo, da bi napolnili Zlatorog. Vemo, da se bo to zgodilo samo, če bomo uspešni in se borili za lovorike. A nočemo gledati predaleč, najprej je treba preskočiti Buzau,« je previden Luzar, ki je zadovoljen s stanjem v ekipi: »Vsi so zdravi, vsi v pravem ritmu. Kadar smo takšni, tudi dobro igramo.«

Želi dokazati, da si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić

Navijači so lahko jeziček na tehtnici. »Kdor pride v Zlatorog, želi gledati lepo, atraktivno igro in predvsem zmage. Tega se zavedamo. Publika nam je že dala sunek v hrbet in gotovo bo tako tudi v soboto,« je navijačem na dušo popihal trener, ki verjame, da lahko pokvari načrte tudi Slovanu na domači sceni. »Ni nepremagljivih ekip, vse je mogoče. Zanimivo bo.«

V soboto bo za Luzarja ena največjih tekem v karieri. FOTO: Slavko Kolar/RK Celje

V Celju v zadnjem času vlada pozitivna energija tudi zaradi drugih razlogov. Direktor Nejc Ajdnik je prejšnji teden dobil hčerko, Luzarjev pomočnik David Razgor v ponedeljek sina ... »Lepo se je izšlo, Nejc je postal oče v EHF tednu in že bil nazaj na tekmi z Jeruzalemom, David pa bo že danes na klopi v Novem mestu (tekma s Krko bo ob 18. uri). Nismo izgubili ritma, smo pa vsi v veselem razpoloženju.«

Več iz teme

Celje Pivovarna Laškoliga NLBRokometna zveza SlovenijeRZSKlemen LuzarZlatorogpokal EHFAljuš AnžičRD SlovanMai MargučAndraž MakucUroš MiličevićDavid RazgorNejc AjdnikAlenka Potočnik Anžič

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo