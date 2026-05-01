Celjska pot v raj vodi skozi ohridski pekel

Peklenskega vzdušja se ne smemo ustrašiti, osredotočiti se moramo na svoje naloge, je pred sobotno tekmo v Severni Makedoniji dejal trener Klemen Luzar.
Domen Makuc je eden glavnih celjskih adutov. FOTO: Slavko Kolar
Domen Makuc je eden glavnih celjskih adutov. FOTO: Slavko Kolar
P. Z., STA
1. 5. 2026 | 15:28
2:55
A+A-

Rokometaše Celja Pivovarne Laško v soboto čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v dvorani Biljanini izvori v Ohridu pričel ob 19. uri.

Celje z golom prednosti v lovu na evropski finale

Celjska zasedba v tej sezoni kaže sijajne predstave. Prek kratkim je v ljubljanskem Tivoliju osvojila slovenski pokal, v sredo pa je v Trebnjem doživela sploh prvi poraz v tem koledarskem letu. Kljub temu je osvojila prvo mesto v skupini B in si tako izborila lažjega polfinalnega tekmeca iz Slovenj Gradca, drugi polfinalni par v končnici lige NLB pa je Slovan – Trimo Trebnje.

Rokometaše iz knežjega mesta poraz na Dolenjskem ni preveč zaskrbel, takoj so se osredotočili na sobotno polfinalno tekmo v turističnem biseru Severne Makedonije. »Pred nami je zahtevna tekma. V Ohridu ne bomo branili gola prednosti s prve tekme, razmišljati moramo o zmagi. Vemo, da nas čaka tekma na vročem igrišču in pred temperamentnimi gledalci, a moramo odmisliti te zunanje dejavnike in se osredotočiti na svojo igro,« je pred odhodom v Ohrid dejal celjski trener Klemen Luzar, ki bo lahko kljub manjšim zdravstvenim težavam računal na vse svoje varovance. Izjema je le Mai Marguč, ki je zaradi poškodbe že končal sezono.

»Vedno je lepo igrati v nabito polni dvorani. Peklenskega vzdušja se ne smemo ustrašiti, osredotočiti se moramo na svoje naloge,« je še enkrat poudaril Luzar.

Celjski strateg upa na manjše število nihanj v igri svoje ekipe, predvsem pa se želi izogniti izjemno slabemu uvodu. Pred tednom dni so Celjani tekmo proti Ohridu odprli z 0:6. V nadaljevanju so pred malo manj kot 4500 gledalci zaigrali sijajno in si priigrali že sedem golov prednosti, v končnici obračuna pa ponovno padli, a vseeno slavili s 27:26.

Celjska zasedba je bila v prvem krogu evropskega pokala prosta. V drugem je izločila belgijski Bocholt, v tretjem srbsko Vojvodino iz Novega Sada, v osmini finala turški Bešiktaš iz Istanbula, v četrtfinalu pa še romunski Buzau.

Za Ohrod, ta čas drugo ekipo v Severni Makedoniji, igrata tudi nekdanja celjska asa Tilen Strmljan in Ante Ivanković

Več iz teme

Celje Pivovarna Laškoliga NLBRK Celje Pivovarna LaškoCeljeKlemen Luzarpokal EHFOhridAljuš AnžičAndraž MakucTilen Strmljan

