Slovenski trener svojega igralca med tekmo grabil za vrat, odzvali so se na RZS

Rokometna zveza Slovenije (RZS) je uvedla disciplinski postopek po incidentu na tekmi 1. B slovenske lige med Ljubljano in Koprom, v katerega sta bila vpletena trener Ljubljančanov in nekdanji slovenski reprezentant Gregor Cvijić ter njegov igralec Luka Pernovšek.

Po spletu je zaokrožil posnetek dogodka, na katerem je videti, kako Pernovšek pristopi do trenerja, Cvijić pa ga zatem zgrabi za vrat. Posredovati so morali igralci in člani strokovnega štaba, ki so oba ločili.

Na dogajanje so se odzvali pri MRK Ljubljana. Pojasnili so, da so z incidentom seznanjeni in da ga obravnavajo tudi znotraj kluba. »Ker želimo zadevo obravnavati odgovorno in korektno do vseh vpletenih, bomo kot klub sodelovali v vseh morebitnih zunanjih postopkih, prav tako pa bomo javnost obvestili o odločitvah, ko bodo interni postopki zaključeni,« so sporočili.

Primer obravnava tudi RZS. Komisar članskih tekmovanj je prejel prijavo in v skladu s tekmovalnimi pravili uvedel disciplinski postopek zoper oba udeleženca incidenta. Ker postopek še ni končan, zveza njegove vsebine podrobneje ne komentira.

»Želimo odločno poudariti, da imamo ničelno toleranco do vsakršne oblike nasilja, saj zanj v športu ni prostora,« so poudarili pri RZS. Morebitne sankcije določa disciplinski pravilnik, ravnanje udeležencev rokometnih tekmovanj pa urejajo tudi kodeks ravnanja in smernice za varno udejstvovanje v množičnem rokometu.

Na zvezi so ob tem opozorili, da so pred kratkim pripravili še kodeks ravnanja za klubska tekmovanja. Z njim želijo določiti jasnejše standarde vedenja vseh udeležencev ter okrepiti integriteto, športno etiko in ugled tekmovanj pod okriljem RZS. Predlog dokumenta trenutno obravnavajo klubi na sejah pristojnih združenj.

Kakšne posledice bo imel incident za Cvijića in Pernovška, bo tako znano po koncu disciplinskega postopka, medtem ko odločitev o morebitnih ukrepih znotraj svojih vrst pripravlja tudi ljubljanski klub.