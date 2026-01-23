  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Zormanovi fantje vedo, kako pokvariti veselico, bodo utišali še Švede?

    Slovenski rokometaši nocoj (20.30) v Malmöju proti gostiteljem začenjajo drugi del EP in stavijo na ekipni duh. Nosilci igre bodo potrebovali pomoč s klopi.
    Stefan Žabić bo imel odgovornejšo vlogo na črti. FOTO: RZS
    Galerija
    Stefan Žabić bo imel odgovornejšo vlogo na črti. FOTO: RZS
    Peter Zalokar
    23. 1. 2026 | 08:00
    A+A-

    Da pri slovenskih rokometaših nič ne gre gladko, smo se v dobrem tednu 17. evropskega prvenstva že navadili. Na vseh treh tekmah prvega dela so v drugem polčasu zaostajali, pa vse tri na koncu dobili. Ob selitvi iz Osla v Malmö se je zapletlo na letališču, saj kar 14 igralcev in članov osebja ni bilo na seznamu potnikov.

    TekmeSlovenijeVMalmju
    TekmeSlovenijeVMalmju

    Z obilo stresa se je tudi ta zgodba dobro končala, reprezentanca Uroša Zormana zdaj računa, da bo na Švedskem nadaljevala uspešen rezultatski niz. Prva tekma glavnega dela EHF eura 2026 jo danes ob 20.30 čaka proti domači Švedski, za polfinale se bo zatem do srede merila še z Madžarsko, Hrvaško in Islandijo.

    Selektor Zorman je bil v Scandic Triangeln, največjem hotelu v tretjem največjem švedskem mestu, spočit in dobre volje. Smisel za humor ga ni zapustil ...

    Blaž Janc je vodja ekipe. FOTO: RZS
    Blaž Janc je vodja ekipe. FOTO: RZS

    »Šele zvečer ste izvedeli, da bomo igrali naslednjo tekmo s Švedsko, zdaj pa bi že zjutraj od mene želeli celovito analizo. Ja, saj razumem. Ni kaj, najtežji možni tekmec brez dvoma, a mi razmišljamo tako, kot smo, preden smo šli na prvenstvo. Gremo tekmo po tekmo in ne gledamo preveč naprej. Švedska je proti nemočnim Hrvatom (33:25; op. p) pokazala, zakaj je favorit, ob tem bo imela tudi podporo polne dvorane. A tudi za nas bo to dodatna energija, kot je bila proti Ferskim otokom,« si Zorman obeta, da bodo njegovi fantje ponovno utišali tribune: »Pripravili se bomo maksimalno in poskusili pokvariti veselico, na koncu pa naj zmaga šport.« 

    image_alt
    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Ekipa se je povezala

    Na dveh tekmah ne bo mogel računati na pregrobega Matica Suholežnika, toda ni se (še) odločil, da bi iz bližnjega Flensburga poklical Blaža Blagotinška. Švedi so za razliko od »Fercev« veliko bolj robustni in mišice bodo potrebne.

    Tim Cokan se je veselil prvih golov na velikem tekmovanju. FOTO: RZS
    Tim Cokan se je veselil prvih golov na velikem tekmovanju. FOTO: RZS

    »Tukaj nas je 18, 16 jih bo na tekmi, tudi Lan Grbić in Tarik Mlivić (doslej sta bila zunaj kadra; op. p.) si zaslužita priložnost in jo bosta dobila. Morda pa zaigramo s 15 možmi, da bo bolj zanimivo in bomo spet v časopisih,« se je znova pošalil Zorman, navdušen, kako se je ekipa povezala: »Vidi se, da vsi dihamo kot eno in to v ekipnem športu na koncu prinaša rezultate.«

    image_alt
    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenija in Švedska sta stari znanki. Od leta 2000 sta odigrali 15 tekem, izid je 7:6 za Švede, dvakrat je bilo neodločeno, na OI 2024 v Parizu je bilo 29:24 za Slovence.

    lestvicaEPRokomet
    lestvicaEPRokomet

    V sejni sobi v tretjem nadstropju megalomanskega hotela so bili tudi Jože Baznik, Tim Cokan in Stefan Žabić. Baznik in Miljan Vujović sta v vratih dodala svoj kamenček v mozaik treh zmag v Oslu, slednja s Ferskimi otoki je prinesla lep kapital, dve točki.

    »Mislim, da rasteva iz tekme v tekmo tako kot celotna ekipa. Z nama je Primož (Prošt, trener vratarjev; op. p.), ki verjame v naju in nama pomaga pri pripravi. Igralci so nama vse bolj v pomoč s svojim pristopom v obrambi. Smo na pravi poti, imamo še rezerve in verjamem, da bomo tudi proti Švedski pokazali najboljši obraz,« se dvoboja s petkratnimi evropskimi prvaki veseli »Baza«.

    image_alt
    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Moč s klopi

    Žabić in Cokan sta dva od osmih igralcev iz slovenske lige, zastopata barve prvaka Slovana. Tekem ne začenjata, vendar izkoriščata vsako svojo minuto. Oba verjameta v presenečenje. »V Oslu smo že premagali domačine, če lahko tako rečemo Ferskim otokom, ki so imeli 7000 navijačev. Vroče bo tudi tokrat, a smo vajeni takšnega vzdušja. Švedi so bolj kakovostna reprezentanca in morali bomo pokazati odlično predstavo, če želimo iztržiti pozitiven rezultat,« je optimističen Žabić, ki ga ob odsotnosti Suholežnika čaka bolj odgovorna naloga na šestmetrski črti: »Vsako sekundo, ki mi jo bo namenil selektor, bom želel maksimalno izkoristiti.«

    Jože Baznik še ima rezerve v vratih. FOTO: Marton Monus/ Reuters
    Jože Baznik še ima rezerve v vratih. FOTO: Marton Monus/ Reuters

    Malo več minutaže ima Cokan, eden od šestih novincev na velikem tekmovanju, ki je dočakal prva dva gola na EP. »Ponosen sem, ampak mi ni stopilo v glavo. Vsaka tekma je zame enaka, na vsaki želim dati vse, kar imam. Domen (Novak) je na desnem krilu seveda številka 1, jaz pa pomagam po najboljših močeh,« pravi Cokan, ki si boljšega debija ne bi mogel zamisliti. Slovenija je vendarle še stoodstotna: »Sprva nismo vedeli, da smo lahko tako dobri, toda po treh zmagah smo dobili samozavest in verjamemo, da se lahko zoperstavimo tudi velesili, kakršna je Švedska. Smo velika družina in ekipni duh nas vleče naprej.«

    Borut Mačkovšek ima dobre spomine na Švede in glavnega zvezdnika Jima Gottfridssona, na OI v Parizu se je veselil zmage z 29:24. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Borut Mačkovšek ima dobre spomine na Švede in glavnega zvezdnika Jima Gottfridssona, na OI v Parizu se je veselil zmage z 29:24. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Več iz teme

    EHF euro 2026EP v rokometuUroš ZormanRokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaŠvedskaRZSRokometna zveza SlovenijeMälmo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

