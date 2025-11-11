Sorodnik Slovanove legende usoden za neprepoznavni Slovan

Lovili so in lovili, niso ujeli. Niso bili dovolj dobri. Potem ko so rokometaši Slovana v soboto v Slovenj Gradcu po besedah trenerja Uroša Zormana prikazali najboljšo tekmo v sezoni in visoko premagali močne Korošce, so nocoj na zgodovinski prvi tekmi v Stožicah pokazali najslabšo. Izgubili so z 29:34, zmago pa praktično zapravili v prvem polčasu (12:18).

V tretjem kolu EHF evropske lige proti španskemu Granollersu so Ljubljančani razočarali več kot 1500 navijačev in že v prvem polčasu zapravili vse možnosti za odmevno zmago. Drugi poraz v skupini C je tudi precej ogrozil napredovanje v glavni del del drugega evropskega tekmovanja.

Slovenski prvaki so zatajili na celi črti. V prvem polčasu zaostali že 8:16 in šli na odmor z minus 6, v drugem polčasu so vendarle prikazali boljšo igro, toda v ključnih trenutkih, ko bi lahko prišli na dva gola zaostanka, niso bili dovolj zbrani. Predvsem pa je zatajila obramba, ki ni bila na ravni, kakršno zahteva evropska liga.

Zdaj bodo morali premagati Granollers v gosteh ćez teden dni, če želijo priti med najboljših ekip. Za usodnega se je izkazal vratar Luka Krivokapić, sorodnik lani preminule Slovanove legende Radivoja Krivokapića, ki je kot za stavo zaustavljal strele neučinkovitih tekmecev. Tekmo je končal s 17 obrambami (40 %).