    Rokomet

    Sorodnik Slovanove legende usoden za neprepoznavni Slovan

    Granollers je pred 1500 gledalci pokvaril veselico v Stožicah, kjer so rdeči podlegli pritisku in zmago zapravili v prvem polčasu. Ogroženo napredovanje.
    Luka Krivokapić je preprečil zmago Slovana, pri katerem se Staš Skube ni izkazal. FOTO: Blaž Samec
    Luka Krivokapić je preprečil zmago Slovana, pri katerem se Staš Skube ni izkazal. FOTO: Blaž Samec
    Peter Zalokar
    11. 11. 2025 | 20:21
    2:00
    Lovili so in lovili, niso ujeli. Niso bili dovolj dobri. Potem ko so rokometaši Slovana v soboto v Slovenj Gradcu po besedah trenerja Uroša Zormana prikazali najboljšo tekmo v sezoni in visoko premagali močne Korošce, so nocoj na zgodovinski prvi tekmi v Stožicah pokazali najslabšo. Izgubili so z 29:34, zmago pa praktično zapravili v prvem polčasu (12:18).

    V tretjem kolu EHF evropske lige proti španskemu Granollersu so Ljubljančani razočarali več kot 1500 navijačev in že v prvem polčasu zapravili vse možnosti za odmevno zmago. Drugi poraz v skupini C je tudi precej ogrozil napredovanje v glavni del del drugega evropskega tekmovanja.

    Slovenski prvaki so zatajili na celi črti. V prvem polčasu zaostali že 8:16 in šli na odmor z minus 6, v drugem polčasu so vendarle prikazali boljšo igro, toda v ključnih trenutkih, ko bi lahko prišli na dva gola zaostanka, niso bili dovolj zbrani. Predvsem pa je zatajila obramba, ki ni bila na ravni, kakršno zahteva evropska liga. 

    Zdaj bodo morali premagati Granollers v gosteh ćez teden dni, če želijo priti med najboljših ekip. Za usodnega se je izkazal vratar Luka Krivokapić, sorodnik lani preminule Slovanove legende Radivoja Krivokapića, ki je kot za stavo zaustavljal strele neučinkovitih tekmecev.  Tekmo je končal s 17 obrambami (40 %). 

     

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Zorman piha na dušo navijačem: Slovan si to zasluži; Kielce? Govorice ...

    Ljubljančani bodo drevi v EHF evropski ligi v Stožicah gostili neposrednega tekmeca za napredovanje, španski Granollers. Trener Uroš Zorman pričakuje zmago.
    Peter Zalokar 11. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropska liga

    Slab prvi polčas so drago plačali

    Po uvodni domačl zmagi z Romuni so Slovanovi rokometaši na Danskem ostali praznih rok.
    21. 10. 2025 | 21:13
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropska liga

    Ljubljanski rokometaši na vroče gostovanje v Hamletovo deželo

    Pred tednom dni so v Tivoliju premagali romunsko ekipo Baia Mare s 35:29, sedaj varovance Uroša Zormana čaka druga evropska preizkušnja.
    20. 10. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Reprezentanca

    Uroš Zorman: Ne vem, če so ravno sladke skrbi, a se ne pritožujem

    Selektor rokometne reprezentance je za zadnjo akcijo pred EP in test s Srbijo izbral mešanico izkušenj in mladosti. Celje in Gorenje brez reprezentanta.
    Peter Zalokar 16. 10. 2025 | 13:37
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Dober začetek

    Leon Ljevar blestel v Tivoliju, Slovan zmagovito začel evropsko popotovanje

    Ljubljanski rokometaši so v prvi tekmi EHF evropske lige premagali romunsko ekipo Baia Mare. Čez teden dni jih čaka gostovanje na Danskem pri Aarhusu.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 22:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Po 15 letih Slovan v Evropi, Zormanovi želijo Tivoli obarvati rdeče

    Rokometaši s Kodeljevega bodo tekmovanje v EHF evropski ligi začeli nocoj (20.45) proti romunski ekipi Baia Mare. Staš Skube: Moramo ohraniti mirne glave.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Airbnb

    Sodba, ki postavlja meje oddajanju prek airbnbja

    Sodišče je prepovedalo oddajanje stanovanj v kratkoročni najem.
    Maja Grgič 11. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kulinarika

    Chef Tomaž Kavčič potrdil, zapušča Vilo Vipolže

    Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda je objavil nov razpis za najem dela renesančne vile, namenjene gostinstvu.
    10. 11. 2025 | 16:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Novice  |  Znanoteh
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    RD SlovanEHF evropska ligaGranollersUroš ZormanSlovan

    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prevedbeni zakon

    Poslanci brez glasu proti sprejeli zakon za lažji prehod v dolgotrajno oskrbo

    Zakon prinaša avtomatsko pridobivanje pravic, manj birokratskih ovir in centralizirane postopke za nemoteno vključitev stanovalcev domov za starejše v sistem.
    Andreja Žibret 11. 11. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Vodan

    Nika Vodan: Na žalost tega ni mogoče kar tako izbrisati iz spomina

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka Nika Vodan o željah za prve tekme v Lillehammerju in olimpijsko zimo, novi sostanovalki, najhujši tekmici, oddihu ...
    Miha Šimnovec 11. 11. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Ohranitev avtomobilske proizvodnje je dobra novica

    Celotna investicija bo znašala 120 milijonov evrov, Slovenija bo prispevala približno 28 milijonov evrov.
    Janez Tomažič 11. 11. 2025 | 18:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Različna usoda domnevnih napadalcev na Severni tok

    V Italiji se osumljenec bori proti izročitvi Nemčiji, tistega na Poljskem so izpustili na prostost.
    Boris Čibej 11. 11. 2025 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Niko Vodan

    Nika Vodan: Na žalost tega ni mogoče kar tako izbrisati iz spomina

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka Nika Vodan o željah za prve tekme v Lillehammerju in olimpijsko zimo, novi sostanovalki, najhujši tekmici, oddihu ...
    Miha Šimnovec 11. 11. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Ohranitev avtomobilske proizvodnje je dobra novica

    Celotna investicija bo znašala 120 milijonov evrov, Slovenija bo prispevala približno 28 milijonov evrov.
    Janez Tomažič 11. 11. 2025 | 18:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Različna usoda domnevnih napadalcev na Severni tok

    V Italiji se osumljenec bori proti izročitvi Nemčiji, tistega na Poljskem so izpustili na prostost.
    Boris Čibej 11. 11. 2025 | 18:23
    Preberite več
