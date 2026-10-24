Kljub visokem porazu so Trebanjci napredovali

Rokometaši Trima iz Trebnjega so se po pravi drami v Srbiji uvrstili v tretji krog evropskega pokala. Na povratni tekmi proti Dinamu iz Pančeva so izgubili s 23:34, vendar jim je za napredovanje zadostovala visoka zmaga z 39:27 s prvega obračuna. O potniku v nadaljevanje je tako odločal en sam zadetek.

Trebanjci so v Srbijo pripotovali z 12 goli prednosti, ki pa se je v drugem polčasu hitro začela topiti. Moštvi sta bili ob odmoru izenačeni na 15:15, nato pa so gostitelji prevzeli pobudo in do 40. minute povedli z 22:17. Varovanci Branka Tamšeta so v nadaljevanju vse težje zaustavljali domače napade, Dinamo pa je vztrajno zmanjševal skupni zaostanek.

V 51. minuti je srbska ekipa vodila z 28:20, v zadnji minuti pa se je približala na vsega dva zadetka skupnega zaostanka. Po končnih 34:23 je o napredovanju odločala zadnja akcija, vendar Andrej Petrić ob izteku igralnega časa ni izkoristil priložnosti za zadetek, ki bi izsilil izenačenje v skupnem seštevku.

Pri Trimu je bil s šestimi goli najbolj učinkovit Jan Jurečič, po tri sta prispevala Miha Kotar in Stanič. Za Dinamo je devetkrat zadel Leo Feješ. Dolenjci so se tako kljub visokemu porazu uvrstili v tretji krog evropskega pokala, ki bo na sporedu konec novembra.