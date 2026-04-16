Adžićeve borke v težki, a zanimivi skupini, iz katere lahko napredujejo

Žreb v Katovicah je bil dokaj ugoden za slovenske rokometašice, ki bodo svoje deseto evropsko prvenstvo začele v Romuniji (Oradea). V skupini A se bo reprezentanca Dragana Adžića merila z Madžarsko, Črno goro in Islandijo. Euro 2026 bodo decembra poleg Romunije gostile še Turčija, Češka, Slovaška in Poljska. Če bodo Slovenke uspešne v prvem delu, bodo glavni del nadaljevale v Cluju v Romuniji, zaključni boji pa bodo v Katovicah v dvorani Spodek.

Favoritinje v skupini A bodo Madžarske, za drugo mesto naj bi se udarile Slovenke in Črnogorke, Islandke veljajo za avtsajderke. V drugi del napredujeta po dve ekipi. Kapetanka Tjaša Stanko in soigralke so nazadnje premagale Črno goro v kvalifikacijah za OI v Parizu in Adžić, Črnogorec, bo gotovo dekleta znal pripraviti na nov derbi. Naslov evropskih prvakinj bodo branile Norvežanke.

Slovenke so proti Madžarkam izgubile tekmo na domačem EP leta 2022, vzhodne sosede so nazadnje osvojile bron in so v velikem vzponu. Proti Islandiji so naša dekleta igrala v kvalifikacijah za SP 2021, doma so zmagale s 24:14, v gosteh pa s pomlajeno ekipo iztržile 21:21. Najboljša uvrstitev Slovenk na EP je osmo mesto z omenjenega EP 2022. Nastop na novem velikem tekmovanju, potem ko so lani izpustile svetovno prvenstvo, so si priigrale kot druge v skupini z Nemčijo, Severno Makedonijo in Belgijo.

Skupina A: Madžarska, Črna gora, Slovenija, Islandija.

Skupina B: Norveška, Romunija, Švica, Severna Makedonija.

Skupina C: Danska, Španija, Turčija, Grčija.

Skupina D: Nizozemska, Češka, Avstrija, Hrvaška.

Skupina E: Francija, Poljska, Ferski otoki, Ukrajina.

Skupina F: Švedska, Nemčija, Slovaška, Srbija.