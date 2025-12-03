  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Bobinac med izzivalci »večnega faraona« Mustafe

    Čez slabe tri tedne bo ostareli prvi mož svetovnega rokometa Hasan Mustafa imel najmočnejšo konkurenco doslej, izziva ga tudi predsednik OKS.
    Franjo Bobinac želi spremembe, FOTO: Tadej Regent
    Galerija
    Franjo Bobinac želi spremembe, FOTO: Tadej Regent
    Jernej Suhadolnik
    3. 12. 2025 | 05:30
    6:13
    A+A-

    Na volilnem kongresu Mednarodne rokometne zveze (IHF) med 19. in 22. decembrom v Kairu se bo 81-letni faraon, kot v rokometnih krogih imenujejo prvega moža zveze Hasana Mustafo, moral spopasti s tremi izzivalci. Prav vsi prihajajo iz Evrope, poleg Slovenca Franja Bobinca sta predsedniška kandidata še Nemec Gerd Butzeck in Nizozemec Tjark de Lange, je poročala STA.

    image_alt
    Bobinac bo s Čeferinovo podporo izzval Egipčana

    Egipčan je na čelu IHF že od leta 2000, ko je na kongresu v portugalskem Estorilu nasledil Avstrijca Erwina Lanca. Pred avstrijskim bančnikom in politikom sta bila na vrhu mednarodne zveze, ki združuje 211 nacionalnih zvez, še Šveda Gösta Björk in Paul Högberg ter Švicar Hans Baumann.

    Rokomet se je precej spremenil v zadnjih 30 letih, a dejstvo je, da je drugim športom z žogo uspelo pri razvoju globalnega gledalstva in navijaške izkušnje narediti veliko večje korake.

    Franjo Bobinac

    Mustafa je na naslednjih dveh volilnih kongresih IHF v velikem slogu opravil s svojima protikandidatoma. V egiptovskem letoviškem kraju El Gouna ob Rdečem morju leta 2004 je prepričljivo ugnal Šveda Staffana Holmqvista (Mustafa je prejel 134, Holmqvist pa 46 glasov), vajo pa ponovil tudi pet let kasneje na kongresu v Kairu, kjer je pometel z Luksemburžanom Jeanom Kaiserjem (142:25).

    Na naslednjih treh kongresih v katarski Dohi 2013 ter turški Antalyi 2017 in 2021 sploh ni imel protikandidata, na letošnjem kongresu v Kairu pa bo imel kar tri, kar je več kot v njegovih minulih šestih predsedniških mandatih.

    Podobno mnenje glede Mustafe

    Slabe tri tedne pred začetkom kongresa v hotelu St. Regis v Kairu je znano, da bodo rokometnemu samodržcu iz Egipta »rokavico v obraz« vrgli Bobinac, zdajšnji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in nekdanji dolgoletni prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS), ter Nemec Butzeck in Nizozemec de Lange.

    Hasan Mustafa se ne želi odreči funkciji. FOTO: Uroš Hočevar
    Hasan Mustafa se ne želi odreči funkciji. FOTO: Uroš Hočevar

    Butzecka, ki od leta 2006 vodi elitne evropske rokometne klube, je za mesto predsednika predlagala izjemno močna in vplivna nemška zveza (DFB), medtem ko je de Lange od leta 2011 prvi mož nizozemske zveze (NHV). Pod njegovim predsedniškim mandatom je nizozemska ženska reprezentanca postala prava rokometna velesila in na svetovnem prvenstvu na Japonskem leta 2019 osvojila odličje zlatega leska.

    Prav vsi trije evropski kandidati želijo končati predsedniški mandat v zadnjih dveh desetletjih in pol nedotakljivega Egipčana, ki mu mnogi očitajo nedemokratično in netransparentno vodenje zveze ter izogibanje nujnim spremembam na vseh ravneh rokometa.

    Čas je za spremembe

    Bobinčev program temelji na šestih točkah. Prvi mož OKS se zavzema za omejitev mandata predsednika IHF, večje sodelovanje med celinskimi zvezami, spremembo rokometnih pravil v prid jasnosti in transparentnosti, pridobitvi globalnih partnerjev, prenosu prihodkov IHF na nacionalne zveze in utrditvi rokometa na mednarodnem športnem prostoru.

    Šestinšestdesetletni nekdanji gospodarstvenik, ki je med letoma 2008 in 2022 vodil RZS, si želi v IHF pripeljati tudi večje mednarodne pokrovitelje. Bobinac se nadeja predvsem enotne podpore iz Evrope, hkrati pa upa na glasove nacionalnih zvez z drugih celin, ki si na vrhu mednarodne zveze želijo spremembe. Pri iskanju podpore za kandidaturo se je obrnil na dolgoletne partnerje v rokometu in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) ter tudi na predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina.

    »Rokomet se je precej spremenil v zadnjih 30 letih, a dejstvo je, da je drugim športom z žogo uspelo pri razvoju globalnega gledalstva in navijaške izkušnje narediti veliko večje korake. Rokomet je zato v položaju, kjer je za njegovo prihodnost nujno, da naredi preskok,« meni Bobinac.

    Butzeck je že vrsto let v svetu rokometa, najprej kot sodnik, nato menedžer, agent in funkcionar. Svoj predsedniški program gradi na ideji, da si »rokomet zasluži več«. Šestinšestdesetletni Nemec si želi več transparentnosti in sodelovanja, zlasti med IHF, Evropsko rokometno zvezo (EHF) ter klubi in nacionalnimi zvezami.

    Oseminpetdesetletni Nizozemec De Lange kot kandidat za predsednika IHF prinaša preprosto, a drzno obljubo. V prvi vrsti želi postaviti šport pred politiko, znova zgraditi zaupanje in narediti iz rokometa igro, na katero bodo mladi lahko ponosni. V mednarodni zvezi, ki jo mnogi že dlje časa kritizirajo zaradi netransparentnega vodenja in predolgih mandatov, se de Lange predstavlja kot ekipni igralec, ki je zvezo pripravljen voditi s sodelovanjem in ne z avtoriteto.

    V igri tudi podpredsednik RZS

    Na decembrskem volilnem kongresu v Egiptu bodo izbirali tudi podpredsednika IHF. Za ta položaj se bosta potegovala Francoz Philippe Bana in Bahrajnčan Ali Mohamed Eshaqi. Za zakladničarko oziroma osebo, ki bo odgovorna za finančno stanje IHF, bo znova kandidirala Švedinja Anna Rapp, za člana izvršnega odbora pa Romunka Narcisa Lecusanu in Španec Francisco Blazquez Garcia.

    V Kairu bodo izbirali nove člane komisij IHF, med drugim za organizacijo in tekmovanja, pravila igre in sodnike, treniranje in metode, razvoj, arbitražo, etiko ... Med kandidati za notranjega revizorja oziroma nadomestnega revizorja je podpredsednik RZS Sebastjan Gergeta, njegova protikandidata sta Portugalec Ulisses Pereira in Turek Sevket Altug Tasdemir, je še poročala Slovenska tiskovna agencija.

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Velik izziv

    Bobinac bo s Čeferinovo podporo izzval Egipčana

    Prvi mož OKS Franjo Bobinac bo kandidiral za predsednika IHF, ker želi izpeljati nujne spremembe za razvoj rokometa. Kongres 21. decembra v Kairu.
    Peter Zalokar 19. 9. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca Šport

    Na konferenci o športu kot premikanju meja

    Medijska hiša Delo večmesečno poslovno kampanjo zaokrožuje s pogovori s številnimi športniki in njihovimi podporniki.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 21. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    ŠPORT 2025

    Konferenca Šport 2025: Kaj bodo povedali Brodnjak, Bobinac in Han

    Kdo v resnici stoji za uspehi slovenskih športnikov? Poleg talenta, trdega dela in strokovnega vodstva tudi premišljeno zgrajena sponzorska partnerstva.
    14. 5. 2025 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Kirsty Coventry

    Naslednica Thomasa Bacha: prva ženska, prva Afričanka, najmlajša predsednica

    Mednarodni olimpijski komite bo junija prevzela 41-letna Kirsty Coventry iz Zimbabveja, ki jo čakajo veliki izzivi. Proti transspolnim ženskam v ženskem športu.
    Jernej Suhadolnik 21. 3. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    MOK

    Mednarodni olimpijski komite bo prvič vodila ženska

    Kirsty Coventry bo postala prva ženska predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja. Prvič bo mesto predsednika zasedla tudi oseba iz Afrike.
    20. 3. 2025 | 19:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Franjo Bobinac izvoljen v izvršni odbor Evropskih olimpijskih komitejev

    Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenija z novo funkcijo.
    28. 2. 2025 | 13:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    IHFFranjo BobinacRokometna zveza SlovenijeRZSOKSHasan Mustafa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Na trilerju v Londonu Haaland podrl Shearerjev rekord

    Na dvoboju med Fulhamom in Manchester Cityjem so s 5:4 slavili meščani. Pred današnjo tekmo Arsenala za topničarji zaostajajo le za dve točki.
    3. 12. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina in Rusija

         V živo: Putin: Rusija je pripravljena na vojno z Evropo

    Pogajanja o miru med Ukrajino in Rusijo so trajala pet ur, a kompromisa niso dosegli.
    3. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor vplivnice

    Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

    Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla, tudi njenega klienta.
    3. 12. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Velika cimetka – cimetove rolice, ki dobijo obliko torte (VIDEO)

    Odkrijte recept za puhasto cimetovo torto z mehko notranjostjo, lepljivim vrtincem in božanskim kremnim prelivom. Popolna za decembrsko razvajanje.
    Jasmina Pirnar Krope 3. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruski plin

    Od jeseni 2027 popolna prepoved ruskega plina v EU, zagrožene tudi kazni

    Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027.
    3. 12. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor vplivnice

    Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

    Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla, tudi njenega klienta.
    3. 12. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Velika cimetka – cimetove rolice, ki dobijo obliko torte (VIDEO)

    Odkrijte recept za puhasto cimetovo torto z mehko notranjostjo, lepljivim vrtincem in božanskim kremnim prelivom. Popolna za decembrsko razvajanje.
    Jasmina Pirnar Krope 3. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruski plin

    Od jeseni 2027 popolna prepoved ruskega plina v EU, zagrožene tudi kazni

    Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027.
    3. 12. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljša investicija v vaše počutje

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ne zapravi priložnosti

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Večina smučarskih poškodb se zgodi pri rekreativnih smučarjih

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo