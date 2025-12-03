Bobinac med izzivalci »večnega faraona« Mustafe

Na volilnem kongresu Mednarodne rokometne zveze (IHF) med 19. in 22. decembrom v Kairu se bo 81-letni faraon, kot v rokometnih krogih imenujejo prvega moža zveze Hasana Mustafo, moral spopasti s tremi izzivalci. Prav vsi prihajajo iz Evrope, poleg Slovenca Franja Bobinca sta predsedniška kandidata še Nemec Gerd Butzeck in Nizozemec Tjark de Lange, je poročala STA.

Egipčan je na čelu IHF že od leta 2000, ko je na kongresu v portugalskem Estorilu nasledil Avstrijca Erwina Lanca. Pred avstrijskim bančnikom in politikom sta bila na vrhu mednarodne zveze, ki združuje 211 nacionalnih zvez, še Šveda Gösta Björk in Paul Högberg ter Švicar Hans Baumann.

Rokomet se je precej spremenil v zadnjih 30 letih, a dejstvo je, da je drugim športom z žogo uspelo pri razvoju globalnega gledalstva in navijaške izkušnje narediti veliko večje korake. Franjo Bobinac

Mustafa je na naslednjih dveh volilnih kongresih IHF v velikem slogu opravil s svojima protikandidatoma. V egiptovskem letoviškem kraju El Gouna ob Rdečem morju leta 2004 je prepričljivo ugnal Šveda Staffana Holmqvista (Mustafa je prejel 134, Holmqvist pa 46 glasov), vajo pa ponovil tudi pet let kasneje na kongresu v Kairu, kjer je pometel z Luksemburžanom Jeanom Kaiserjem (142:25).

Na naslednjih treh kongresih v katarski Dohi 2013 ter turški Antalyi 2017 in 2021 sploh ni imel protikandidata, na letošnjem kongresu v Kairu pa bo imel kar tri, kar je več kot v njegovih minulih šestih predsedniških mandatih.

Podobno mnenje glede Mustafe

Slabe tri tedne pred začetkom kongresa v hotelu St. Regis v Kairu je znano, da bodo rokometnemu samodržcu iz Egipta »rokavico v obraz« vrgli Bobinac, zdajšnji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in nekdanji dolgoletni prvi mož Rokometne zveze Slovenije (RZS), ter Nemec Butzeck in Nizozemec de Lange.

Hasan Mustafa se ne želi odreči funkciji. FOTO: Uroš Hočevar

Butzecka, ki od leta 2006 vodi elitne evropske rokometne klube, je za mesto predsednika predlagala izjemno močna in vplivna nemška zveza (DFB), medtem ko je de Lange od leta 2011 prvi mož nizozemske zveze (NHV). Pod njegovim predsedniškim mandatom je nizozemska ženska reprezentanca postala prava rokometna velesila in na svetovnem prvenstvu na Japonskem leta 2019 osvojila odličje zlatega leska.

Prav vsi trije evropski kandidati želijo končati predsedniški mandat v zadnjih dveh desetletjih in pol nedotakljivega Egipčana, ki mu mnogi očitajo nedemokratično in netransparentno vodenje zveze ter izogibanje nujnim spremembam na vseh ravneh rokometa.

Čas je za spremembe

Bobinčev program temelji na šestih točkah. Prvi mož OKS se zavzema za omejitev mandata predsednika IHF, večje sodelovanje med celinskimi zvezami, spremembo rokometnih pravil v prid jasnosti in transparentnosti, pridobitvi globalnih partnerjev, prenosu prihodkov IHF na nacionalne zveze in utrditvi rokometa na mednarodnem športnem prostoru.

Šestinšestdesetletni nekdanji gospodarstvenik, ki je med letoma 2008 in 2022 vodil RZS, si želi v IHF pripeljati tudi večje mednarodne pokrovitelje. Bobinac se nadeja predvsem enotne podpore iz Evrope, hkrati pa upa na glasove nacionalnih zvez z drugih celin, ki si na vrhu mednarodne zveze želijo spremembe. Pri iskanju podpore za kandidaturo se je obrnil na dolgoletne partnerje v rokometu in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) ter tudi na predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina.

»Rokomet se je precej spremenil v zadnjih 30 letih, a dejstvo je, da je drugim športom z žogo uspelo pri razvoju globalnega gledalstva in navijaške izkušnje narediti veliko večje korake. Rokomet je zato v položaju, kjer je za njegovo prihodnost nujno, da naredi preskok,« meni Bobinac.

Butzeck je že vrsto let v svetu rokometa, najprej kot sodnik, nato menedžer, agent in funkcionar. Svoj predsedniški program gradi na ideji, da si »rokomet zasluži več«. Šestinšestdesetletni Nemec si želi več transparentnosti in sodelovanja, zlasti med IHF, Evropsko rokometno zvezo (EHF) ter klubi in nacionalnimi zvezami.

Oseminpetdesetletni Nizozemec De Lange kot kandidat za predsednika IHF prinaša preprosto, a drzno obljubo. V prvi vrsti želi postaviti šport pred politiko, znova zgraditi zaupanje in narediti iz rokometa igro, na katero bodo mladi lahko ponosni. V mednarodni zvezi, ki jo mnogi že dlje časa kritizirajo zaradi netransparentnega vodenja in predolgih mandatov, se de Lange predstavlja kot ekipni igralec, ki je zvezo pripravljen voditi s sodelovanjem in ne z avtoriteto.

V igri tudi podpredsednik RZS

Na decembrskem volilnem kongresu v Egiptu bodo izbirali tudi podpredsednika IHF. Za ta položaj se bosta potegovala Francoz Philippe Bana in Bahrajnčan Ali Mohamed Eshaqi. Za zakladničarko oziroma osebo, ki bo odgovorna za finančno stanje IHF, bo znova kandidirala Švedinja Anna Rapp, za člana izvršnega odbora pa Romunka Narcisa Lecusanu in Španec Francisco Blazquez Garcia.

V Kairu bodo izbirali nove člane komisij IHF, med drugim za organizacijo in tekmovanja, pravila igre in sodnike, treniranje in metode, razvoj, arbitražo, etiko ... Med kandidati za notranjega revizorja oziroma nadomestnega revizorja je podpredsednik RZS Sebastjan Gergeta, njegova protikandidata sta Portugalec Ulisses Pereira in Turek Sevket Altug Tasdemir, je še poročala Slovenska tiskovna agencija.