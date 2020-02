Rokomet kot nogomet, po PSG na vrsti Barça

Celje

Ni vodenja žoge

Celjani so z eno nogo že v osmini finala lige prvakov.

Barçelona se v Zlatorog vrača po dolgih devetih letih.

Barça je na prvi tekmi odpravila slovenske prvake s 45:21

Trener Celjanov Tomažž Ocvirk se zaveda moči Barcelone. FOTO: Tadej Regent

Asa v sredini

Zahtevno za Gorenje in Krim

Gorenje bo v 3. krogu skupinskega dela pokala EHF po dveh začetnih porazih drevi ob 19.30 gostovalo pri Ademarju iz Leona. »Tudi na tej tekmi nismo favoriti, a poskušali bomo vzeti, kar nam bodo Španci ponudili,« je navrgel trener Velenjčanov Zoran Jovičić, ki je sicer z Gorenjem pogodbo podaljšal za dve sezoni. Drevi ob 19. uri pa bodo na Kodeljevem v 4. kolu drugega dela lige prvakinj igralke Krima, lovijo četrtfinale, gostile romunski klub Ramnicu Valcea, s katerim so v prvi tekmi izgubile s 16:31. »Na uvodnih dvobojih smo bili plašni, a smo popravili nekaj težav v obrambi in napadu,« pravi trener Krima Uroš Bregar.

- Rokomet ni nogomet, a 9. februarja je v Sloveniji gostoval Paris Saint-Germain, jutri ob 17. uri pa bo Barcelona. Pa na celjski stadion Z’dežele niso iz francoske in katalonske dežele prišliinProti Barçi se bo igralo v neposredni bližini nogometnega štadiona, v rokometnem hramu Zlatorogu, pa bo šlo za točke v ligi prvakov, in sicer v 13., predzadnjem kolu. Celjski rokometaši so v primerjavi z Elverumom in Zagrebom z eno nogo že v osmini finala elitnega tekmovanja, a seveda bo jutri v veselje predvsem to, da se bo v mestu ob Savinji videlo mojstre iz dežele dvakratnih zaporednih evropskih prvakov.Barça se v Zlatorog vrača po devetih letih, zanjo igra tudi, on in soigralci pa seveda želijo znova osvojiti ligo prvakov, saj so zadnjo starocelinsko krono od rekordnih devetih Katalonci dvignili še v sezoni 2014/15.V medsebojnih dvobojih so rokometni messiji od pivovarjev boljši v zmagah z 9:4, in če se Celjani že odkrito spogledujejo z osmino finala, je Barcelona na najboljši poti, da se kot vodilna v skupini neposredno prebije v četrtfinale lige prvakov.»Imamo mlado ekipo, vendar pridobivamo izkušnje. Barcelona je nov izziv, dvorana bo polna, doma igramo drugače kot v gosteh, saj dajo navijači igralcem dodaten elan. Prikazati moramo najboljšo predstavo, željo, boj. Barcelono poznamo, ne potrebuje posebne predstavitve, gre za igralce z izjemnimi atletskimi sposobnostmi.Igrajo zelo hitro, malo časa napadajo na postavljeno obrambo, ni veliko vodenja žoge, hitro dosegajo zadetke in nevarni so iz vsakega položaja. Moramo biti na najvišji ravni,« pravi trener CPL, ki tudi pomni, da je v letošnji sezoni Barça na prvi tekmi odpravila slovenske prvake s kar 45:21.»Moramo gledati na svojo igro, nismo še na ravni, kot smo bili v prvem delu. V obrambi igramo dobro, v napadu pa nismo tako sproščeni, kar se nam pozna v številu napak in v zaključkih akcij.Hkrati imamo nekaj težav s poškodbami, veseli pa dejstvo, da to izrabljajo tisti, ki dobijo priložnost, kot vratarinna krilu, kar je pomembno za prihodnost in širino igralskega kadra,« je dodal Ocvirk.»Počutim se odlično, dobil sem namreč priložnost na pomembnih tekmah in upam, da sem upravičil zaupanje trenerja. Na vsako tekmo se s soigralci pripravim stoodstotno in če dobim priložnost, jo poskušam kar najbolje izrabiti. Proti Barceloni bomo morali biti na najvišji ravni.V napadu moramo biti učinkoviti in brez napak, saj le tako lahko omejimo njen nasprotni napad, v katerem je izjemna. Ne smemo si dovoliti padca, kot je bil v Barceloni, ko smo v le nekaj minutah videli, kaj lahko storijo gostitelji. Torej polna zbranost in odločna igra,« je navrgel Miljan Vujović.Srednji zunanji igralecpa je ocenil: »Z Barcelono prihajata dva najboljša ali pa med najboljšimi organizatorji igre na svetuin. Čeprav nista nevarna le ta dva, temveč vsa ekipa, sta tista, ki začenjata večino napadov, zato bomo morali biti nanju še posebno pozorni.A to, da je Barcelona dobra ekipa, vemo, pravi moramo biti sami, iti na glavo in ob podpori navijačev prikazati našo najboljšo predstavo.«