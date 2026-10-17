Krimovke v zadnji sekundi v Tivoliju do velike zmage

Rokometašice Krima Mercatorja so v šestem krogu lige prvakinj vendarle prišle do prve zmage v letošnji evropski sezoni. V dvorani Tivoli so po dramatični končnici s 24:23 ugnale črnogorsko Budućnost, odločilni zadetek pa je tik pred iztekom igralnega časa dosegla kapetanka Nina Zulić.

Ljubljančanke so po petih zaporednih porazih odločno začele obračun in si že v uvodnih minutah priigrale tri gole prednosti. Gostje iz Podgorice so hitro vzpostavile ravnotežje in na glavni odmor odšle z minimalnim vodstvom 11:10. Tudi drugi polčas je minil v znamenju izenačenega boja, v katerem si nobena od ekip ni uspela priigrati občutnejše prednosti.

V razburljivi končnici je po izključitvi Ane Abina z rdečim kartonom najprej zablestela vratarka Krima Jovana Vojnovič, ki je ubranila sedemmetrovko Jeleni Vukčević. Ljubljančanke so nato izpeljale hiter protinapad, ki ga je v zadnji sekundi z zadetkom za zmago zaključila Zulić. Kapetanka je bila z osmimi goli tudi najboljša strelka domače zasedbe, Vojnovič pa je prispevala enajst obramb.

Krim je tako po petih porazih osvojil prvi dve točki v skupini A. Naslednji evropski obračun Ljubljančanke čaka 7. novembra, ko bodo pred domačimi gledalci gostile norveško Solo.