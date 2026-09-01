Deja Ivanović: Ekipa Krima je mlada, igriva in željna dokazovanja

Rokometašice Krima Mercatorja v novo sezono lige prvakinj vstopajo z nekoliko pomlajeno in prenovljeno zasedbo. Ljubljančanke bodo tudi letos merile visoko, a direktorica ekipe OTP Group Mercator Deja Ivanović poudarja, da bo za uigravanje mlade ekipe potreben čas. »Izjemno sem vesela, ker smo prišli v obdobje, ko lahko govorimo o timu, ki je mlad, igriv, željan dokazovanja, željan rezultatov. Je pa absolutno treba poudariti, da taka ekipa rabi čas,« pravi Ivanovićeva. Ob številnih novih obrazih ostajajo pomemben del ekipe tudi izkušene igralke na čelu s kapetanko Nino Zulić. FOTO: Matej Družnik Ob številnih novih obrazih ostajajo pomemben del ekipe tudi izkušene igralke na čelu s kapetanko Nino Zulić. Prav kombinacija izkušenj in mladosti naj bi bila eden ključnih temeljev za prihodnost ...