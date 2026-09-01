Deja Ivanović: Ekipa Krima je mlada, igriva in željna dokazovanja

V taboru rokometašic Krima potrebujejo čas in mir za uigravanje mlade ekipe tudi v težki ligi prvakinj.
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Verjamem, da je to tim, ki bo ostal nekaj let skupaj in bo čez nekaj let res dober,« pravi Deja Ivanović. FOTO: Matej Družnik
Rokometašice Krima Mercatorja v novo sezono lige prvakinj vstopajo z nekoliko pomlajeno in prenovljeno zasedbo. Ljubljančanke bodo tudi letos merile visoko, a direktorica ekipe OTP Group Mercator Deja Ivanović poudarja, da bo za uigravanje mlade ekipe potreben čas.
»Izjemno sem vesela, ker smo prišli v obdobje, ko lahko govorimo o timu, ki je mlad, igriv, željan dokazovanja, željan rezultatov. Je pa absolutno treba poudariti, da taka ekipa rabi čas,« pravi Ivanovićeva.
Ob številnih novih obrazih ostajajo pomemben del ekipe tudi izkušene igralke na čelu s kapetanko Nino Zulić. FOTO: Matej Družnik
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