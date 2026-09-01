Nova kapetanka Krima: Ta sezona bo ostala v mojem srčku

Nina Zulić je nova kapetanka Krima OTP Group Mercatorja. Klub, ki že 32. sezono zapored nastopa v Ligi prvakinj, bo v novo sezono popeljala igralka, ki je v Ljubljani naredila svoje prve rokometne korake. Zulićeva poudarja, da kapetanski trak prinaša predvsem veliko odgovornost, saj želi biti zgled tako soigralkam kot mlajšim generacijam. »Tukaj sem odraščala, naredila svoje prve rokometne korake in mislim, da sem mogoče jaz tista, ki najbolj ve, kaj pomeni odgovornost nositi ta grb in ta dres,« pravi Zulićeva. FOTO: dokumentacija Dela »Krim je moj dom, Ljubljana je moj dom. Tukaj sem odraščala, naredila svoje prve rokometne korake in mislim, da sem mogoče jaz tista, ki najbolj ve, kaj pomeni odgovornost nositi ta grb in ta dres.« »Lahko pričakujemo Krim s hitro, agresivno igro, z ...