Sprehod Madžark v Tivoliju, Krim nekonkurenčen

Nova tekma, nov poraz. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja niso bile konkurenčne Ferencvarosu v četrtem kolu EHF lige prvakinj. Bilo je 22:33. V Tivoliju smo gledali enosmerni promet, v katerem igralke trenerja Žige Novaka niso nikdar sedle za volan. Iz (pod)povprećja sta izstopali francoska reprezentantka Tamara Horaček s sedmimi goli in slovenska vratarka Maja Vojnović z 11 obrambami. Naslednjo tekmo bodo krimovke odigrale 25. t. m., ko bo gost v Stožicah CSM Bukarešta.

Ljubljanska ekipa je doživela četrti poraz v skupini B. Po dveh porazih v gosteh proti francoskemu Brestu in danskemu Ikastu je drugič praznih rok ostala tudi na domačem igrišču, po hrvaški Podravki iz Koprivnice jo je v kultni dvorani pod Rožnikom premagala še ekipa iz Budimpešte.

Krimovke so vse možnosti za ugoden izid zapravile v prvi polovici tekme, ko si jih tradicionalne mednarodne tekmice zasenčile v vseh elementih rokometne igre. V igri slovenskih prvakinj je kapljalo in curljalo na vse strani, že v 14. minuti so zaostale za štiri gole (4:8), je poročala STA.

Po minuti odmora domačega trenerja Novaka so igralke Ferencvarosa naredile delni izid 3:0 in gostiteljicam v Tivoliju ušle na sedem golov (4:11), najvišji zaostanek v prvi polovici tekme pa je znašal devet zadetkov (10:19). Slovenske prvakinje tudi v drugem polčasu niso bile konkurenčne tekmicam iz madžarske prestolnice. Ljubljanski zaostanek se ni spustil pod šest golov (13:19, 14:20), največji pa je znašal 13 zadetkov (18:31, 19:32).

V madžarski ekipi je bila najbolj učinkovita Nemka Emily Vogel z osmimi ter nekdanja krimovka - Rusinja Darja Dmitrijeva s sedmimi goli. Francoska vratarka Laura Glauser je zaustavila 17 strelov.