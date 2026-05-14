Zormanove borce pot v Nemčijo in LA 2028 vodi prek Črne gore

Čeprav so slovenski rokometaši na januarskem evropskem prvenstvu proti Hrvaški igrali za polfinale, drži, da je najpomembnejši izziv sezone šele pred njimi. Še posebej v luči glavnega cilja: nastopa na olimpijskih igrah leta 2028. Največja odskočna deska bo namreč svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji, kjer se bodo delile kvalifikacijske vstopnice za Los Angeles. Reprezentanca Uroša Zormana mora zato v štirih dneh preskočiti Črno goro in si zagotoviti mesto na mundialu. Prva tekma bo danes ob 18. uri v Podgorici, povratna v nedeljo ob 17.00 v Kopru.

Slovenija v Črni gori: Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Tim Cokan in Domen Novak, Borut Mačkovšek, Tarik Mlivić, Aleks Vlah, Andraž Makuc, Domen Makuc, Domen Tajnik, Miha Zarabec, Tim Rozman, Blaž Janc, Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik, Jože Baznik, Klemen Ferlin, Miljan Vujović.

Slovenci računajo na 12. nastop na SP, najboljši so bili leta 2017, ko so v Franciji osvojili bronasto kolajno, leta 2013 so bili v Španiji četrti. Z Zormanom so bili deseti na SP 2021 na Poljskem in 13. lani na Hrvaškem. V Nemčiji želijo v drugi polovici januarja 2027 pustiti močan pečat, ampak najprej morajo upravičiti vlogo favoritov proti Črni gori, s katero imajo dobre izkušnje. Na 13 tekmah so zbrali 12 zmag, edini poraz so doživeli na EP 2022 na Madžarskem, ta je terjal slovo Ljubomirja Vranješa in utrl pot Zormanu.

Slednji je reprezentanco v nedeljo zbral na Brdu pri Kranju, do sredinega jutranjega odhoda v Črno goro je trenirala v Preddvoru. Prvi in edini trening z vsemi povabljenimi igralci je bil v torek. V Podgorico je odpotovalo 19 igralcev od 21. Doma sta ostala celjski biser Aljuš Anžič in Tarik Velić. Oba bosta kandidirala za nastop na drugi tekmi.

Črna gora ni neznanka, Slovenija se je z njo pomerila na letošnjem euru, tekma je bila prava srhljivka, Slovenci so se dvignili iz brezna in zmagali z 41:40. »Ne bi imel nič proti, če bi se v Podgorici ponovil razplet iz Osla,« se je malce pošalil Zorman, ki je Slovan popeljal v finale državnega prvenstva. »V Črni gori nas zagotovo čaka drugačna tekma. Upam, da bomo obrambno bolje delovali in bili bolj agresivni pri strelih njihovih zunanjih igralcev, ki so nam na Norveškem nasuli okoli 25 golov izza črte devetih metrov, kar je za v anale zgodovine.«

Vrnitev izkušenih

Obe tekmi bo krasilo odlično vzdušje, Morača je legendarna, a tudi Bonifika si je prislužila takšen status. »Pričakujem težko in borbeno tekmo, na kateri bodo odločale malenkosti. Kakovost je na naši strani, tudi na papirju smo favoriti, a to bo treba dokazati na igrišču,« pravi Zorman, ki bo po dolgem času lahko računal na najboljšega strelca zadnjih let Aleksa Vlaha, pa tudi izkušene Blaža Blagotinška, Miho Zarabca in Klemna Ferlina, ki jih na EP na bilo.

Selektorjeva podaljšana roka je Blaž Janc, ki se je izvrstno znašel v vlogi kapetana. »Gre za izjemno pomemben teden. V igri ni samo nastop na SP, gre že za prvo stopnico proti Los Angelesu 2028. Vzdušje v ekipi je 'super'. Vsi se zavedamo zahtevnosti obeh tekem in verjamem, da bomo naše delo dobro opravili,« je zmerni optimist član Barcelone, ki naj bi se poleti preselil.

Zadnja informacija iz slovenskega tabora je sicer, da se bo Andraž Makuc iz Celja podal v Dinamo iz Bukarešte.

Blagotinšek bo z Borutom Mačkovškom spet tvoril steber obrambe. »Že na prvi tekmi v Podgorici bomo skušali zmagati, kar bi bila lepa popotnica pred povratnim obračunom v Kopru. Pričakujem trdo tekmo, odločala pa bo boljša obramba,« pravi 203 cm visoki »Blagi«, ki bo igral kljub trem šivom na levi arkadi z zadnje tekme za Flensburg.