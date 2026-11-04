Slovenski rokometaši v Kopru z odlično igro ugnali BiH

Slovenska moška rokometna reprezentanca je zanesljivo odprla kvalifikacijski ciklus za nastop na celinskem tekmovanju, ki bo v začetku leta 2028 v Španiji in Švici ter na Portugalskem. Izbranci selektorja Uroša Zormana so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu 2028 v Kopru premagali BiH z 38:28 (22:11).

Po zanesljivi zmagi nad tekmeci iz BiH jih naslednja tekma čaka v soboto v Celju, ko se bodo ob 17.30 pomerili z Izraelci. V kvalifikacijski skupini 5 poleg Slovenije, BiH in Izraela nastopa še Češka. Slovenija se bo s Češko dvakrat pomerila v prvi polovici marca prihodnje leto, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu mesec dni kasneje.

Naši rokometaši so v Kopru izgledali odlično. FOTO: Aleksander Golob

V slovenski reprezentanci sta bila v dvorani Bonifika najučinkovitejša Aleks Vlah s šestimi in Tadej Mazej s petimi goli. Vratar Jože Baznik je branil le v prvem polčasu in zbral 12 obramb.