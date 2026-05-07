Trimo se je pritožil, zahteva ponovitev zadnjih 12 sekund

Rokometaši Trima Trebnjega so včeraj v Ljubljani tesno izgubili prvo polfinalno tekmo državnega prvenstva proti Slovanu. Predstavniki Trebnjega so po tekmi zaradi po njihovem mnenju več kršitev rokometnih pravil, ki naj bi neposredno vplivale na končni rezultat tekme v zaključku srečanja, vložili uradno pritožbo.

Največ vprašanj odpira dogajanje 12 sekund pred koncem, ko je trener domače ekipe Uroš Zorman med moštvenim odmorom gostov prejel dvominutno kazen. Kljub temu je sodniški par po nadaljevanju igre ohranil predhodno signalizirano pasivno igro Trebanjcev, čeprav veljavna pravila jasno določajo, da se kršitve, storjene med moštvenim odmorom, obravnavajo enako, kot če bi bile storjene med aktivno igro, so pri Trebnjem zapisali v izjavi za javnost.

S tem jim je bila, po mnenju kluba, odvzeta možnost nove organizacije napada brez omejitve predhodno nakazane pasivne igre, kar je neposredno vplivalo na zaključek tekme. Klub v pritožbi izpostavlja tudi dodatne situacije v zadnji minuti srečanja, med drugim nedosojene prekrške in sporne sodniške odločitve, ki so bile sprejete v njihovo škodo.

Tekmo je odločil Leon Ljevar. FOTO: RD Slovan

»V klubu verjamemo, da morajo polfinalne tekme odločati igralci, trenerji in športna kakovost na igrišču in ne interpretacije pravil, ki po zadnjem sodnikovem žvižgu puščajo grenak priokus in odpirajo številna vprašanja športne javnosti.« Trebanjci od pristojnih organov zahtevajo strokovno, odgovorno in transparentno obravnavo vseh spornih situacij ter razveljavitev rezultata in ponovitev zadnjih 12 sekund srečanja, so zapisali v izjavi za javnost.