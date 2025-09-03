Tamše s pilatusom nad Zormanov jumbo jet

V petek se začenja nova sezona v državnem prvenstvu rokometašev, že prvo kolo pa ponuja derbi med favoritoma, branilcem naslova Slovanom in trebanjskim Trimom. Prvič se bosta soočila najbolj uspešen slovenski rokometaš Uroš Zorman in najbolj uspešen trener v 1. SRL Branko Tamše, sedemkratni prvak z Gorenjem in Celjem Pivovarno Laško.

»Novo sezono smo uradno začeli s superpokalom. Tekma v Črnomlju (zmaga proti Krki; op. p.) je že imela pravi tekmovalni naboj in smo začutili pritisk, že v petek pa nas čaka osrednja tekma kroga proti Trebanjcem. Verjamem, da smo pripravljeni, a dejstvo je, da bo sezona izjemno dolga in naporna. Veselimo se nove sezone. Na vsaki tekmi bomo šli na zmago, ob tem pa nas čakajo še tekme na mednarodnem prizorišču, kar bo za vse nas le še dodaten motiv in nagrada za uspešno minulo sezono. Na papirju imamo najboljšo ekipo, a to bomo morali dokazati tudi na igrišču,« je za RZS povedal Zorman, ki je bil štiri leta trener Trima, s katerim je v zadnji sezoni 2023/24 osvojil tudi pokal Slovenije.

Zdaj je v Trebnje prišel Tamše, ki je bil nazadnje v slovenski ligi leta 2018, ko je kot prvak zapustil Celje PL. »Lepo je, da lahko po sedmih letih na novinarski konferenci spet govorim v svojem maternem jeziku. Najprej čestitke Urošu in ekipi Slovana za preteklo sezono. Slovan je trenutno pravi 'jumbo jet', mi ostali pa sedimo v pilatusih in se poskušamo približati. Vesel sem, da obstajajo projekti, kot je Slovan, mi ostali pa moramo apelirati na vodilne v naših klubih, da sledimo ali se vsaj približamo željam in viziji trenerjev. Veselim se začetka sezone, ki jo bomo otvorili v petek pri aktualnih državnih prvakih.«

Branko Tamše je bil petkrat prvak s Celjem. FOTO: Uroš Hočevar

Liga NLB, 1. kolo

Petek:

LL Grosist Slovan – Trimo Trebnje (18.30)

Sobota:

Riko Ribnica – Frankstahl Radovljica (19.00)

Sviš Cugelj Ivančna Gorica – Celje Pivovarna Laško (19.00)

Škofja Loka – Jeruzalem Ormož (19.00)

Slovenj Gradec – Škofljica (19.00)

Sreda:

Krka Novo mesto – Gorenje Velenje (18.30)