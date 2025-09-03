  • Delo d.o.o.
    Rokomet

    Tamše s pilatusom nad Zormanov jumbo jet

    Prvo kolo državnega rokometnega prvenstva prinaša petkov derbi med Slovanom in Trimom na Kodeljevem.
    Uroš Zorman se ne brani vloge favorita. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Galerija
    Uroš Zorman se ne brani vloge favorita. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Peter Zalokar
    3. 9. 2025 | 18:05
    3. 9. 2025 | 18:07
    2:45
    A+A-

    V petek se začenja nova sezona v državnem prvenstvu rokometašev, že prvo kolo pa ponuja derbi med favoritoma, branilcem  naslova Slovanom in trebanjskim Trimom. Prvič se bosta soočila najbolj uspešen slovenski rokometaš Uroš Zorman in najbolj uspešen trener v 1. SRL Branko Tamše, sedemkratni prvak z Gorenjem in Celjem Pivovarno Laško

    image_alt
    Tamše bo začinil rivalstvo z Zormanom, ga bo tudi Pajovič?

    »Novo sezono smo uradno začeli s superpokalom. Tekma v Črnomlju (zmaga proti Krki; op. p.) je že imela pravi tekmovalni naboj in smo začutili pritisk, že v petek pa nas čaka osrednja tekma kroga proti Trebanjcem. Verjamem, da smo pripravljeni, a dejstvo je, da bo sezona izjemno dolga in naporna. Veselimo se nove sezone. Na vsaki tekmi bomo šli na zmago, ob tem pa nas čakajo še tekme na mednarodnem prizorišču, kar bo za vse nas le še dodaten motiv in nagrada za uspešno minulo sezono. Na papirju imamo najboljšo ekipo, a to bomo morali dokazati tudi na igrišču,« je za RZS povedal Zorman, ki je bil štiri leta trener Trima, s katerim je v zadnji sezoni 2023/24 osvojil tudi pokal Slovenije.

    image_alt
    Kaj imajo piranje, metla, nož in zajemalka skupnega z rokometom? Uroša Zormana

    Zdaj je v Trebnje prišel Tamše, ki je bil nazadnje v slovenski ligi leta 2018, ko je kot prvak zapustil Celje PL. »Lepo je, da lahko po sedmih letih na novinarski konferenci spet govorim v svojem maternem jeziku. Najprej čestitke Urošu in ekipi Slovana za preteklo sezono. Slovan je trenutno pravi 'jumbo jet', mi ostali pa sedimo v pilatusih in se poskušamo približati. Vesel sem, da obstajajo projekti, kot je Slovan, mi ostali pa moramo apelirati na vodilne v naših klubih, da sledimo ali se vsaj približamo željam in viziji trenerjev. Veselim se začetka sezone, ki jo bomo otvorili v petek pri aktualnih državnih prvakih.«

    Branko Tamše je bil petkrat prvak s Celjem. FOTO: Uroš Hočevar
    Branko Tamše je bil petkrat prvak s Celjem. FOTO: Uroš Hočevar

    Liga NLB, 1. kolo
    Petek:
    LL Grosist Slovan – Trimo Trebnje (18.30)
    Sobota:
    Riko Ribnica – Frankstahl Radovljica (19.00)
    Sviš Cugelj Ivančna Gorica – Celje Pivovarna Laško (19.00)
    Škofja Loka – Jeruzalem Ormož (19.00)
    Slovenj Gradec – Škofljica (19.00)
    Sreda:
    Krka Novo mesto – Gorenje Velenje (18.30)

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Rdeča kri s Kodeljevega

    Kaj imajo piranje, metla, nož in zajemalka skupnega z rokometom? Uroša Zormana

    Uroš Zorman se veseli sezone, v kateri bo njegov Slovan branil obe lovoriki. V soboto v Črnomlju za superpokal proti Krki. Evropska liga kot liga prvakov.
    Peter Zalokar 28. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Staš Skube, intervju

    Prvaki in favoriti smo, zato bomo povsod na sebi nosili tarče

    Najuspešnejši rokometaš v slovenski ligi Staš Skube je velika okrepitev prvaka Slovana. Glavnega konkurenta v boju za naslov vidi v matičnem klubu Trimu.
    Peter Zalokar 11. 8. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Branko Tamše, intervju

    Tamše: Če bi se v Celju zgodilo prej, morda; Slovan? Nastavil je ogledalo

    Najbolj uspešni trener v slovenski rokometni ligi Branko Tamše komaj čaka sobotni začetek polfinala lige NLB. Kmalu bo prevzel Trimo. Danes žreb za EP 2026.
    Peter Zalokar 15. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Veter sprememb

    Tamše bo začinil rivalstvo z Zormanom, ga bo tudi Pajovič?

    V Gorenju bodo iskali predsednika, v Celju trenerja in direktorja. Trimo prepričal Tamšeta, ki bo imel tekmeca tudi v Bezjaku. Dolenec z igrišča v pisarno ...
    Peter Zalokar 24. 4. 2025 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Aleks Vlah, intervju

    Za nas Slovence (tudi Dončića) mora biti vsaka tekma finale (VIDEO)

    Slovenski rokometni zvezdnik Aleks Vlah je odlično začel zgodbo v Kielcah. Verjame, da lahko košarkarji na Poljskem pridejo daleč. Žal mu je za Koper in Celje.
    Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Lovorika v Ljubljano

    Slovan nadaljuje tam, kjer je končal

    Državni in pokalni rokometni prvaki s Kodeljevega so zmagovalci slovenskega superpokala. V Črnomlju so premagali novomeško Krko s 36:29 (15:12).
    30. 8. 2025 | 22:21
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Žreb na Dunaju

    Slovanu skupina, iz katere lahko napreduje; Zorman želi zmage in gledalce

    Rokometaši Slovana so izvedeli imena potencialnih tekmecev v EHF evropski ligi. Gorenje v kvalifikacijah.
    Peter Zalokar 18. 7. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

    Nad Istro nov nevihtni pas, ponekod več kot 100 milimetrov padavin

    Arso je izdal rdeče hidrološko opozorilo za območje slovenske Istre. Dragonja še poplavlja v spodnjem toku, njen pretok se je že začel zmanjševati.
    2. 9. 2025 | 06:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Turistična zveza Lendava

    Razrešeno predsednico nezakonito odpustili

    Marini Totić je uspelo s tožbo. Prepričana je, da je bila diskreditacija politično motivirana.
    Andrej Bedek 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenija zaradi krize izgublja Nemčijo

    Krčenje nemškega gospodarstva neposredno vpliva na Slovenijo, ki beleži primanjkljaj v trgovinski menjavi in se sooča z izzivom konkurenčnosti.
    Bojan Ivanc 2. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    liga NLB1. srlTrimo TrebnjeRD SlovanUroš ZormanBranko TamšeRZS

