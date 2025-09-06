Tamše s črnimi figurami izvlekel remi v končnici; Zorman: Žalosten sem (VIDEO)

Rokometno prvenstvo bi se težko začelo bolje. Petkov derbi med Slovanom in Trimom je na Kodeljevem prinesel veliko razburljivosti. Državni prvaki iz Ljubljane so v drugem polčasu že vodili za pet golov (19:14), toda kadrovsko zdesetkani gostje so v napeti končnici ob glasni spodbudi navijačev iz Trebnjega izvlekli energijo iz petnih žil in si priborili veliko točko. Prvi dvoboj med Urošem Zormanom in Brankom Tamšetom se je tako končal brez zmagovalca, bilo je 33:33 (STATISTIKA).

Staš Skube, Trebanjec, ki je okrepil Slovana, se je lahko prepričal, da branjenje naslova ne bo sprehod v parku za rdeče tigre. »Slovenski rokomet je lahko vesel za takšen derbi. Obe ekipi sta pokazali dober rokomet. Večino tekme smo nadzirali rezultat, na koncu pa izgubili točko. Zgrešili smo preveč čistih strelov, njihov vratar je bil na nivoju. To je šele začetek, vemo, kdaj se bo prvenstvo odločalo. Gremo naprej,« je povedal Skube in pohvalil svoje sokrajane na tribunah: »Vedeli smo, da ima Trimo super navijače in da bodo prišli v velikem številu, pripravili so lepo kuliso. Slovenski rokomet je zmagal danes.«

Slovan – Trimo 33:33 (15:13) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 680, sodnika: Lah in Sok.

Slovan: Bojić, Panjtar; Slatinek Jovičič 2, Višček, Cokan 6 (4), Pajt 1, Ljevar 2, Mlivić 3, Kljun 3, Miklavec 5, Mehmedćehajić 2, Brozović 4, Skube 2, Zobec, Hrastnik 1, Žabić 2; Trimo: Šalamon 1, Lesjak; Avdić, Didovič 2, Pavlović, Jurečič 4 (3), Soršak 6, Baznik 2, Kotar 5, Pavlović, Guček 1, Grmšek 5, Grbić 5 (3), Majstorović 2, Smolič; sedemmetrovke: Slovan 5 (4), Trimo 8 (6); izključitve: Slovan 12, Trimo 10.

Igro gostov je vodil Marko Kotar, ki ni imel prave menjave. »Mi smo naredili vse, kar smo rekli, da moramo narediti. Pustili srce na igrišču. Igrali smo hitro. Žal se nam je poškodoval še edino krilo Marko Majstorović. Krpali smo s pivotom Davidom Didovičem. Vseeno smo iz sebe iztisnili vse, kar imamo. Pokazali željo, motiv, dokazali, da se ne bojimo nikogar,« je bil ponosen Kotar: »Slovan je glavni favorit za naslov prvaka, vsaka točka, ki jo dobimo proti njemu, je vredna zlata. Videli smo, da smo konkurenčni, lahko gremo zadovoljni naprej. Ta točka gre navijačem, res so bili danes naš osmi igralec.«

Tarik Mlivić je dosegel tri gole za Slovan. FOTO: RZS

Domači trener Zorman se je po tekmi dolgo zadržal v slačilnici. »Pogovor je minil v mirnem tonu. Povedal sem, da sem razočaran, prsvzaprav žalosten. Fantje so malce preveč poleteli in mislili, da bodo zmage prišle same od sebe. Ko smo bili pravi, smo naredili razliko, toda drago nas je stala ta nonšalantnost. Naša krila so bila pod nivojem,« je bil kritičen Zorman, ki je bil štiri leta trener v Trebnjem: »Rokomet je doma v Trebnjem in vsaka tekma je praznik. Publika je bila odlična, tudi mi bomo v nadaljevanju potrebovali pomoč s tribun.«