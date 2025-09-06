  • Delo d.o.o.
    Rokomet

    Tamše s črnimi figurami izvlekel remi v končnici; Zorman: Žalosten sem (VIDEO)

    Derbi prvega kola rokometnega prvenstva je postregel s poslastico na Kodeljevem in delitvijo plena med Slovanom in Trimom. Marko Kotar: Ta točka gre navijačem.
    Marko Kotar je vodil napad Trima. FOTO: RZS
    Marko Kotar je vodil napad Trima. FOTO: RZS
    Peter Zalokar
    6. 9. 2025 | 11:24
    6. 9. 2025 | 11:37
    4:38
    Rokometno prvenstvo bi se težko začelo bolje. Petkov derbi med Slovanom in Trimom je na Kodeljevem prinesel veliko razburljivosti. Državni prvaki iz Ljubljane so v drugem polčasu že vodili za pet golov (19:14), toda kadrovsko zdesetkani gostje so v napeti končnici ob glasni spodbudi navijačev iz Trebnjega izvlekli energijo iz petnih žil in si priborili veliko točko. Prvi dvoboj med Urošem Zormanom in Brankom Tamšetom se je tako končal brez zmagovalca, bilo je 33:33 (STATISTIKA).

    Staš Skube, Trebanjec, ki je okrepil Slovana, se je lahko prepričal, da branjenje naslova ne bo sprehod v parku za rdeče tigre. »Slovenski rokomet je lahko vesel za takšen derbi. Obe ekipi sta pokazali dober rokomet. Večino tekme smo nadzirali rezultat, na koncu pa izgubili točko. Zgrešili smo preveč čistih strelov, njihov vratar je bil na nivoju. To je šele začetek, vemo, kdaj se bo prvenstvo odločalo. Gremo naprej,« je povedal Skube in pohvalil svoje sokrajane na tribunah: »Vedeli smo, da ima Trimo super navijače in da bodo prišli v velikem številu, pripravili so lepo kuliso. Slovenski rokomet je zmagal danes.«  

    Slovan – Trimo 33:33 (15:13)

    Dvorana Kodeljevo, gledalcev 680, sodnika: Lah in Sok.
    Slovan: Bojić, Panjtar; Slatinek Jovičič 2, Višček, Cokan 6 (4), Pajt 1, Ljevar 2, Mlivić 3, Kljun 3, Miklavec 5, Mehmedćehajić 2, Brozović 4, Skube 2, Zobec, Hrastnik 1, Žabić 2; Trimo: Šalamon 1, Lesjak; Avdić, Didovič 2, Pavlović, Jurečič 4 (3), Soršak 6, Baznik 2, Kotar 5, Pavlović, Guček 1, Grmšek 5, Grbić 5 (3), Majstorović 2, Smolič; sedemmetrovke: Slovan 5 (4), Trimo 8 (6); izključitve: Slovan 12, Trimo 10.

    Igro gostov je vodil Marko Kotar, ki ni imel prave menjave. »Mi smo naredili vse, kar smo rekli, da moramo narediti. Pustili srce na igrišču. Igrali smo hitro. Žal se nam je poškodoval še edino krilo Marko Majstorović. Krpali smo s pivotom Davidom Didovičem. Vseeno smo iz sebe iztisnili vse, kar imamo. Pokazali željo, motiv, dokazali, da se ne bojimo nikogar,« je bil ponosen Kotar: »Slovan je glavni favorit za naslov prvaka, vsaka točka, ki jo dobimo proti njemu, je vredna zlata. Videli smo, da smo konkurenčni, lahko gremo zadovoljni naprej. Ta točka gre navijačem, res so bili danes naš osmi igralec.«  

    Tarik Mlivić je dosegel tri gole za Slovan. FOTO: RZS
    Tarik Mlivić je dosegel tri gole za Slovan. FOTO: RZS

    Domači trener Zorman se je po tekmi dolgo zadržal v slačilnici. »Pogovor je minil v mirnem tonu. Povedal sem, da sem razočaran, prsvzaprav žalosten. Fantje so malce preveč poleteli in mislili, da bodo zmage prišle same od sebe. Ko smo bili pravi, smo naredili razliko, toda drago nas je stala ta nonšalantnost. Naša krila so bila pod nivojem,« je bil kritičen Zorman, ki je bil štiri leta trener v Trebnjem: »Rokomet je doma v Trebnjem in vsaka tekma je praznik. Publika je bila odlična, tudi mi bomo v nadaljevanju potrebovali pomoč s tribun.«

    Liga NLB, 1. kolo
    Petek:
    Slovan – Trimo 33:33
    Sobota (19.00):
    Ribnica – Radovljica
    Sviš – Celje PL
    Škofja Loka – Jeruzalem
    Slovenj Gradec – Škofljica
    Sreda (18.30):
    Krka – Gorenje

      

     

    liga NLB1. srlLL Grosist SlovanRD SlovanRK TrimoTrimo TrebnjeUroš ZormanBranko TamšeRZSRokometna zveza Slovenije

    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    V Sloveniji ne vlada demokracija, ampak strankokracija

    V odgovoru profesorju Umeku pojasnjujem, da napačno razume demokracijo in spregleda, da pri nas vlada strankokracija, ne ljudstvo.
    6. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Moški v Zagrebu ob grožnji z bombo želel priti Milanovića

    Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo.
    6. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
