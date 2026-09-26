Po Kodeljevem še derbi v Zlatorogu

Potem ko so prvaki iz Celja Pivovarne Laško dobili vroči derbi proti Slovanu na Kodeljevem, bodo to nedeljo gostili t. i. večni derbi, v Zlatorog prihaja Gorenje z novim trenerjem Žigo Lesjakom. Velenjčani se v knežje mesto odpravljajo po bolečem domačem porazu proti Slovenj Gradcu.

Ostale tekme 5. kola lige NLB bodo danes, vodilni Trimo bo gostoval na Škofljici, Slovan pa v Ivančni Gorici. Za ekipo Uroša Zormana bo to generalka pred sredinim gostovanjem pri Tatabanyi na prvi tekmi EHF evropske lige. Mini derbi bo med neporaženo Krko in Ribnico, ki je še brez točk.