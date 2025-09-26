Slovan izvlekel celo kožo iz Zlatoroga, ki je častil svoje borce

Ni dvoma, da je Celje lačno vrhunskega rokometa. V Zlatorogu je derbi 4. kol lige NLB med Celjem Pivovarno Laško in Slovanom privabil skoraj 2000 ljudi, vzdušje vsaj malce spominjalo na spektakle v ligi prvakov, ki je že dolgo ni v knežjem mestu. Bližje ji je sicer Slovan, ki je upravičil vlogo favorita in je vpisal zmago z 31:29 (13:15). Čestitke gredo tudi mladi ekipi Klemna Luzarja, ki je nakazala, da utegne krojiti vrh državnega prvenstva tudi v končnici.

Bolje so tekmo odprli gostje s Kodeljevega, vodili 18 minut, preden je mladi Mai Marguč zadel za 10:9. Zatem je še mlajši Aljuš Anžič pokazal, zakaj velja za enega največjih talentov evropskega rokometa. Dva njegova gola sta prinesla domače vodstvo s 14:12. To se je še povečalo na začetku drugega polčasa, ko je Andraž Makuc, še en slovenski up, povišal prednost na 16:13. Hram slovenskega rokometa je oživel in do konca smo spremljali razburljivo tekmo, v kateri so nadarjeni 26-kratni slovenski prvaki ohranjali prednost gola ali dveh, branilci naslova pa so unovčevali izkušnje.

Slovan se je veselil zmage. FOTO: Slavko Kolar

Največji zvezdnik lige Staš Skube ni imel najboljšega dne in v tem je bila glavna težava Ljubljančanov, pri katerih je blestel še en veteran Ilja Brozović in skupaj z Leonom Ljevarjem in Timom Cokanom držal goste v stiku.

Ob vstopu v zadnjo četrtino tekme je bilo 23:21. Takrat pa so prevladale izkušnje ekipe trenerja Uroša Zormana. Marguč je zastreljal že četrto domačo sedemmetrovko in zgodba se je počasi začela obračati. Bivši celjski igralec Cokan je izenačil na 24:24, peto zgrešeni kazenski strel pa je kaznoval Vili Zobec za 25:27 (52. minuta) za veselje skupine navijačev v rdečem.

Andraž Makuc se je izkazal. FOTO: Slavko Kolar

Ni še bilo konec. Luka Perić je bil najbolj zbran pri pivovarjih, dobrih pet minut pred koncem je s sedmih metrov izenačil (27:27) in spet je bilo vse odprto. Staš Skube je takrat dosegel šele prvi zadetek za obnovitev vodstva gostov. To je bilo izničeno, ko je dobri dve minuti pred koncem za 28:28 s krila zadel Tadej Mazej.

Gledalci so zadnji dve minuti spremljali na nogah. Odlični Brozović je dosegel sedmi gol za novo vodstvo Slovana. Zatem je Aljaž Panjtar ubranil strel Marguču, kar sta izkoristila Cokan in Ljevar in zapečatila težko, a zasluženo zmago gostov.