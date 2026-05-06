Leon Ljevar odločil triler na Kodeljevem, Trimo protestiral

Prvi polfinalni tekmi slovenskega rokometnega prvenstva sta upravičili pričakovanja, bili sta napeti do konca, nista pa prinesli presenečenja. Celje Pivovarna Laško je zapravilo vodstvo s 16:7 proti Slovenj Gradcu, toda po 20:20 vseeno prišlo do zmage z 41:36. Še deset minut pred koncem je bilo le 34:33. Kmalu zatem je branilec naslova državnega prvaka Slovan v dobrem vzdušju na Kodeljevem s 37:36 premagal Trimo. Gostje so imeli pri 36:36 12 sekund za zadnji napad, vendar zapravili žogo, nakar je Leon Ljevar v zadnjih sekundah zadel za veliko veselje rdečih tigrov. Drugi tekmi bosta v soboto v Slovenj Gradcu in Trebnjem, morebitni tretji čez teden.

Tekma v Ljubljani je imela tudi tretji polčas, Trebanjci so se počutili oškodovane, ker sta sodnika Jaki Soršaku zaradi pasivnega napada takoj po minuti odmora odvzela žogo, čeprav je domači trener Uroš Zorman pred tem dobil dvominutno izključitev in bi po njihovem mnenju sodnika morala dovoliti ves napad Trima. Po dolgi razpravi se je tekma končala z obstoječim rezultatom.