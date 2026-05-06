Rokomet

Začenja se boj za finale, favorita Slovan in Celje

Danes bosta prvi polfinalni tekmi končnice lige NLB, na Kodeljevo prihaja Trimo, v Zlatorogu gostuje Slovenj Gradec. Dva remija med Zormanom in Tamšetom.
Uroš Zorman želi popraviti napako iz pokala in osvojiti naslov državnega prvaka. FOTO: RD Slovan
Uroš Zorman želi popraviti napako iz pokala in osvojiti naslov državnega prvaka. FOTO: RD Slovan
Peter Zalokar
6. 5. 2026 | 06:00
1:56
Sredi aprila smo videli razburljiv razplet na F4 pokala Slovenije v Tivoliju, kjer so se naslova veselili rokometaši Celja Pivovarne Laško, zdaj najboljši klubi v Sloveniji začenjajo boj še za bolj prestižno lovoriko, naslov državnega prvaka. Udeleženci polfinala lige NLB so isti.

Celje bo ob 18. uri gostilo Slovenj Gradec, pol ure kasneje bo branilec naslova Slovan pričakal Trimo. Igrajo na dve zmagi, povratni tekmi bosta konec tedna, morebitni tretji čez teden dni.

Štirje trenerji, Branko Tamše, Žiga Lesjak, Klemen Luzar in Uroš Zorman, bodo tekmeci tudi v končnici lige NLB. FOTO: RZS

Celjani s trenerjem Klemom Luzarjem še celijo rane po nesrečnem porazu v polfinalu pokala EHF po 7-metrovkah v Ohridu in bodo morda bolj ranljivi za nevarne koroške orle. Te bo v novi sezoni prevzel Zoran Jovičić, a do takrat jih bo še vodil Žiga Lesjak

Klemen Luzar bo moral dvigniti fante po razočaranju v Ohridu. FOTO: Slavko Kolar

Še bolj izenačen dvoboj pričakujemo med ljubljanskimi tigri in trebanjskimi levi, ki so se v rednem delu prvenstva obakrat razšli brez zmagovalca. »Pred nami je odločilen mesec v sezoni, kjer bo šlo na vse ali nič. Vsi smo čakali in garali za to. Mislim, da smo pripravljeni, verjamem v ekipo. Gotovo bo to čvrsta, močna, težka tekma. Naj zmaga rokomet,« je povedal domači trener Uroš Zorman, ki si obeta, da bo prvič vzel mero kolegu Branku Tamšetu. Neodločenega izida v končnici pač ni. 

Bo Branko Tamše pokvaril načrte Slovanu? FOTO: Kaja Pekeč

Šport  |  Rokomet
Pokal RZS

V Kokšarovem slogu pivovarji do številke 23 (VIDEO, FOTO)

Celje Pivovarna Laško je na pokalnem F4 v Tivoliju premagalo Slovan in Trimo in se veseli prve lovorike po letu 2023. Dober obet pred nadaljevanjem sezone.
Peter Zalokar 19. 4. 2026 | 14:40
Šport  |  Rokomet
Pokal RZS

Anžič in Makuc popeljala Celjane v finale, Slovan brez lovorike

Napeto prvo polfinalno tekmo F4 v pokalu RZS so po izvajanju 7-metrovk dobili Celjani proti Slovanu. V finalu se bodo pomerili s trebanjskim Trimom.
Peter Zalokar 17. 4. 2026 | 19:30
Šport  |  Rokomet
Branko Tamše

Trimo je klub s srcem in dušo, še enkrat bi se odločil zanj

Branko Tamše je imel srečo s pokalnim žrebom, jo bo imel tudi danes, ko bodo Trebanjci želeli osvojiti dvorano Zlatorog v boju za boljše izhodišče v ligi NLB?
Peter Zalokar 1. 4. 2026 | 05:30
Premium
Šport  |  Rokomet
Alenka Potočnik Anžič

Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Predsednica Celja Pivovarne Laško Alenka Potočnik Anžič o stanju v klubu in načrtih. Če sam sebi ne verjameš, potem zagotovo drugi ne bodo verjeli tebi.
Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 05:00
Šport  |  Rokomet
Dobre novice z Dunaja

Boj za državni naslov bo še bolj začinjen, šlo bo za ligo prvakov

Evropska rokometna zveza se je s prihodnjo sezono odločila razširiti ligo prvakov s 16 na 24 klubov. Slovenija naj bi po dveh letih spet imela klub med elito.
Peter Zalokar 22. 10. 2025 | 13:05
Šport  |  Rokomet
Začenja se liga NLB

Tamše s pilatusom nad Zormanov jumbo jet (VIDEO)

Prvo kolo državnega rokometnega prvenstva prinaša petkov derbi med Slovanom in Trimom na Kodeljevem.
Peter Zalokar 3. 9. 2025 | 18:05
Šport  |  Rokomet
Lovorika v Ljubljano

Slovan nadaljuje tam, kjer je končal

Državni in pokalni rokometni prvaki s Kodeljevega so zmagovalci slovenskega superpokala. V Črnomlju so premagali novomeško Krko s 36:29 (15:12).
30. 8. 2025 | 22:21
liga NLBUroš ZormanCelje Pivovarna LaškoTrimo TrebnjeRZSBranko TamšeRD SlovanSlovanRokometna zveza Slovenije1. srlŽiga LesjakKlemen Luzar

Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Šparglji caprese – največja uspešnica te sezone (VIDEO)

Šparglji caprese so hit pomladi: pečeni paradižniki, mocarela, bazilika in hrustljave drobtine v preprosti sezonski jedi.
Mirjam Grilc 6. 5. 2026 | 07:48
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
ZD Idrija

Realnost iskanja osebnega zdravnika: za čakajoče šotor in sanitarije

Nova specialistka družinske medicine bo v zdravstveni postaji v Cerknem delala le dvakrat na teden, zato bo brez osebnega zdravnika ostalo skoraj tisoč ljudi.
Anja Intihar 6. 5. 2026 | 07:47
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

Diego Simeone: Navijači želijo zmage, uvrstitve v zaključne boje niso več dovolj

Trener madridskega Atletica je poudaril, da njegovo moštvo ostaja v vrhu evropskega nogometa. Rdeče-beli so prišli je dlje, kot so mnogi napovedovali.
6. 5. 2026 | 07:37
Premium
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Danska sežigalnica, ki je postala smučišče

Elektrarna je začela obratovati leta 2017, dve leti pozneje pa so uredili še smučišče in plezalno steno.
Manca Jagodic 6. 5. 2026 | 07:00
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Perpetuum Jazzile: Tokrat so izzive našli na plesišču

Vokalni orkester v koncertni šov dodaja še ples, ne gre več zgolj za vokalno izvedbo z občasno koreografijo, ampak za celostno odrsko izkušnjo, v novo zgodbo pa vstopajo s pesmijo Thriller Michaela Jacksona. Trije člani so nam zaupali, kdaj so jih prvič zasrbele pete.
6. 5. 2026 | 07:00
