Začenja se boj za finale, favorita Slovan in Celje

Sredi aprila smo videli razburljiv razplet na F4 pokala Slovenije v Tivoliju, kjer so se naslova veselili rokometaši Celja Pivovarne Laško, zdaj najboljši klubi v Sloveniji začenjajo boj še za bolj prestižno lovoriko, naslov državnega prvaka. Udeleženci polfinala lige NLB so isti.

Celje bo ob 18. uri gostilo Slovenj Gradec, pol ure kasneje bo branilec naslova Slovan pričakal Trimo. Igrajo na dve zmagi, povratni tekmi bosta konec tedna, morebitni tretji čez teden dni.

Štirje trenerji, Branko Tamše, Žiga Lesjak, Klemen Luzar in Uroš Zorman, bodo tekmeci tudi v končnici lige NLB. FOTO: RZS

Celjani s trenerjem Klemom Luzarjem še celijo rane po nesrečnem porazu v polfinalu pokala EHF po 7-metrovkah v Ohridu in bodo morda bolj ranljivi za nevarne koroške orle. Te bo v novi sezoni prevzel Zoran Jovičić, a do takrat jih bo še vodil Žiga Lesjak.

Klemen Luzar bo moral dvigniti fante po razočaranju v Ohridu. FOTO: Slavko Kolar

Še bolj izenačen dvoboj pričakujemo med ljubljanskimi tigri in trebanjskimi levi, ki so se v rednem delu prvenstva obakrat razšli brez zmagovalca. »Pred nami je odločilen mesec v sezoni, kjer bo šlo na vse ali nič. Vsi smo čakali in garali za to. Mislim, da smo pripravljeni, verjamem v ekipo. Gotovo bo to čvrsta, močna, težka tekma. Naj zmaga rokomet,« je povedal domači trener Uroš Zorman, ki si obeta, da bo prvič vzel mero kolegu Branku Tamšetu. Neodločenega izida v končnici pač ni.