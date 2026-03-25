Aljuš Anžič v Dončićevem slogu junak celjske zmage v Novem mestu (VIDEO)

Dramatično tekmo 2. kola lige NLB za prvaka v skupini B so dobili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v Novem mestu premagali Krko z 31:30 in vsaj začasno zavzeli vrh lestvice. Junak tekme je bil mladi as Aljuš Anžič z golom s skoraj sredine igrišča. S tem so 26-kratni prvaki uspešno opravili generalko pred sobotno domačo tekmo proti romunski ekipi Buzau v četrtfinalu pokala EHF.

Tekmo so bolje začeli domačini, ki so povedli s 3:0 in 5:2 ter bili v ospredju vse do 19. minute. Takrat so Celjani, ki so si pred tem oteževali delo s štirimi izključitvami, prvič na tekmi povedli. V 27. minuti so imeli že tri gole prednosti, a je domača zasedba kljub temu, da je le v prvem polčasu zapravila kar pet sedemmetrovk, do odhoda na glavni odmor nekoliko zmanjšala zaostanek, je poročala STA.

V uvodu drugega polčasa je Celje pobegnilo na štiri gole prednosti, na podobni razdalji pa je tekmece držalo tudi v naslednjih minutah. V 41. minuti so izbranci Klemna Luzarja prvič na tekmi povedli za pet zadetkov, toda Krka tudi na krilih Jerneja Avsca še ni izobesila bele zastave. V 47. minuti je bila razlika med ekipama namreč spet le še dva gola, minuto zatem pa le še gol (23:24).

Za nameček so si Celjani takoj zatem privoščili novo izključitev, kar je vodilo k izenačenju v 50. minuti. Sledilo je enakovredno nadaljevanje, ekipi sta tudi v zadnjo minuto vstopili poravnani na 30:30. Napad je imela Krka, a ga zapravila oziroma je svojo 18. obrambo zbral celjski vratar Gal Gaberšek, nato pa je Anžič ob izteku zadnjih sekund streljal skoraj s polovice igrišča in zadel za zmago. Prav Anžič je bil z desetimi goli prvi strelec tekme, pri domačih jih je Avsec dosegel osem.

Več znakov, da bo Zlatorog pokal po šivih

V tej skupini bosta v petek ob 19.00 igrala še Trimo Trebnje in Jeruzalem Ormož. Celjani bodo nato v 3. krogu 1. aprila gostili Trebanjce, Ormožani pa dva dni pozneje Novomeščane.