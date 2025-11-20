Januarja polomljen, zdaj bo igral za nemške prvake

Ko se je Nejc Cehte grdo poškodoval na letošnjem svetovnem prvenstvu v Zagrebu in si zlomil par reber, so se mnogi spraševali, ali bo član Pelisterja iz Bitole sploh še lahko nadaljeval kariero oziroma na kakšni ravni. Zdaj je izkušeni 33-letni rokometaš podpisal pogodbo, o kateri lahko mnogi le sanjajo, do konca sezone je okrepil nemškega prvaka Füchse Berlin, ta čas tretjo ekipo v bundesligi. Pri Berlinčanih bo zapolnil vrzel po številnih poškodbah.

Cehte je bil v zadnjih letih član severnomakedonskega Pelisterja, iz nemškega prvenstva pa že ima veliko izkušenj, saj je med letoma 2018 in 2022 igral za Hannover. Kariero je začel v Krškem ter se nato na domači sceni preselil h Gorenju iz Velenja, preden ga je pot prvič peljala na tuje prav v Nemčijo. Po odhodu iz Hannovra je igral še za Gudme in leta 2023 prestopil k Pelisterju.

Zdaj bo pomagal nemškim prvakom in finalistom lanske EHF lige prvakov, potem ko ima klub v zadnjem času ogromno težav s poškodbami, na voljo pa je bilo posledično le še 11 igralcev s poklicno pogodbo. Nazadnje si je križno vez strgal nemški reprezentant Fabian Wiede, je poročala STA.

Lisice so si do konca sezone tako zagotovile Cehteta, ki bo primarno pomagal v obrambi, nosil pa bo številko 22. »Zelo se veselim igranja v tako dobrem moštvu in klubu. Z zadovoljstvom gledam v prihodnost in želim izpolniti klubske cilje. To je naslednji korak v moji karieri,« je v kratki izjavi za klub dejal desni zunanji igralec.

To je tudi dobra novica za selektorja Uroša Zormana, ki bo kmalu začel sestavljati igralski mozaik za januarsko evropsko prvenstvo na Norveškem, Danskem in Švedskem. Lani je nesrečnega Cehteta na SP zamenjal Jure Dolenec in odigral zadnje tekme za Slovenijo.

Nejc Cehte se je januarja poškodoval na SP v Zagrebu. FOTO: Antonio Bronic

Cehte zaradi igranja za Eurofarm Pelister ob obstoječih pravilih nemškemu klubu ne bo mogel pomagati v ligi prvakov vse do izločilnih bojev. Berlin sicer med evropsko elito s sedmimi zmagami po prav toliko tekmah zasedajo vrh skupine A.

V nemškem prvenstvu so Berlinčani tretji za vodilnim Magdeburgom in drugouvrščenim Flensburgom, ki ga s klopi vodi Aleš Pajovič, zanj pa igrata Blaž Blagotinšek in Domen Novak. Cehte bo lahko za svoje novo moštvo debitiral v nedeljo pri Rhein-Neckar Löwen.