    Rokomet

    Srečni Celjani so si po loteriji priigrali evropsko pomlad

    Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Zlatorogu nadoknadili zaostanek dveh golov proti Vojvodini in se po izvajanju 7-metrovk prebili v četrti krog pokala EHF.
    Celjani so bili kos izzivu. FOTO: RK CPL
    Celjani so bili kos izzivu. FOTO: RK CPL
    Peter Zalokar
    22. 11. 2025 | 20:00
    22. 11. 2025 | 20:08
    Veliko veselje v Zlatorogu! Rokometaši Celja Pivovarne Laško so nadoknadili zaostanek dveh golov proti Vojvodini in se po izvajanju sedemmetrovk prebili v četrti krog pokala EHF. Najuspešnejši slovenski klub bo prezimil v Evropi in ostaja kandidat za lovoriko. Tudi prva tekma v Novem Sadu se je končala s 34:32 za domačo ekipo.

    Celje Pivovarna Laško – Vojvodina 34:32(34:32, 16:13)

    Dvorana Zlatorog, sodnika Davor in Zoran Lončar (Hrvaška).

    Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 4, Mazej 1, Bognar 1, Grabar 1, Anžič 7 (1), Marguč 6 (1), Jelen, Onufrijenko 4, Milićević 6, Korošec 3, Ž. Mlakar 2, Rakita 2 (1); Vojvodina: Saldacenka, Vorkapić 7, Milić, Mileta, Vukovljak, Stankov, Pušica 1, Čabrilo 1, Radjenović, Srdanović 4, Nikolić 3, Enomoto, Predović 6, Dodić 7, Dizdar, Jovanović 3; sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3), Vojvodina 1 (0); izključitve: Celje Pivovarna Laško 12, Vojvodina 4.

    Celjani so se po pravi drami uvrstili med najboljših 16 v evropskem pokalu. Osmina finala bo na sporedu februarja prihodnje leto. Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi. V rahli rezultatski prednosti so bili domači rokometaši, a gosti, ki jih vodi nekdanji trener Celja Vladan Matić, so bili vselej blizu. V končnici prvega polčasa so si gostitelji dvakrat priigrali želeno prednost treh golov, najprej je za 15:12 zadel Madžar Alex Bognar, tik pred odhodom na veliki odmor pa so po zadetku Žige Grabarja povedli s 16:13.

    Izbranci domačega trenerja Klemena Luzarja so sijajno odprli drugi polčas in dvakrat povedli za pet golov (19:14 in 20:15), a lepe zaloge v golih niso dolgo imeli v svoji posesti. V 42. minuti so Srbi po dvominutni izključitvi Lucijana Korošca izenačili na 23:23.

    Rokometaši iz knežjega mesta so v 59. minuti - po treh verižnih golih Maija Marguča - imeli prednost dveh golov (33:31). Pol minute pred koncem so jim gosti po golu Milana Jovanovića povsem zadihali za ovratnik (33:32), sedem sekund pred koncem pa je za izvajanje sedemmetrovk poskrbel Luka Perić (34:32).

    V "rokometni loteriji" so mladi Celjani le strli odpor tekmecev in se po golih Aljuša Anžiča, Marguča in Filipa Rakite veselili napredovanja v osmino finala.

    V domači ekipi je bil najučinkovitejši Anžič s sedmimi goli, Marguč in Uroš Milićević sta za zmago prispevala po šest golov, medtem ko je vratar Gal Gaberšek zbral 11 obramb.

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Velik izziv

    Januarja polomljen, zdaj bo igral za nemške prvake

    Slovenski rokometni reprezentant Nejc Cehte je okrepil vrste nemškega prvaka Füchse Berlin. Kmalu ga čakajo priprave na EP v Skandinaviji.
    Peter Zalokar 20. 11. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Močni Slovan vrnil udarec, Zormanovi v Španiji odprli vrata napredovanja

    Rokometaši Slovana so se z odlično predstavo v drugem polčasu maščevali Granollersu za poraz v Stožicah in naredili velik korak naprej v EHF evropski ligi.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 22:23
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Pokal EHF

    Lep uvod za Celje Pivovarno Laško, izstopali Makuc, Anžič, Marguč in Gaberšek

    Celjski rokometaši so odlično začeli evropsko sezono in v Belgiji vpisali zmago, ki jim lahko po nekaj slabših rezultatih v 1. SRL vlije samozavest za naprej.
    Peter Zalokar 11. 10. 2025 | 22:06
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Zanimivo v ligi NLB

    Zormanovi boljši od Gorenja, Tamše vzel mero Celjanom

    Rokometaši Slovana so v 5. kolu premagali Gorenje in ostajajo brez poraza v ligi NLB. Trimo za gol ugnal Celjane, ki so izgubili drugič zapored.
    Peter Zalokar 1. 10. 2025 | 21:01
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi na derbi

    Tamše s črnimi figurami izvlekel remi v končnici; Zorman: Žalosten sem (VIDEO)

    Derbi prvega kola rokometnega prvenstva je postregel s poslastico na Kodeljevem in delitvijo plena med Slovanom in Trimom. Marko Kotar: Ta točka gre navijačem.
    Peter Zalokar 6. 9. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Predsednik podnebne konference Cop30

    Mož, ki mu je bila v roke zaupana usoda človeštva

    André Corrêa do Lago je imel nalogo razklano mednarodno skupnost vrniti na pot podnebnega multilateralizma.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 11. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Župan Macedoni kritičen do NVO: Kje ste bili, ko so zlorabljali deklice?

    Kje ste bili ob zlorabah mladoletnic in ko petsto otrok ni videlo šole? Če nimate boljših rešitev za varnost, bodite modro tiho.
    22. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    pokal EHFCelje Pivovarna LaškoTrimo Trebnjeliga NLBRokometna zveza SlovenijeBranko TamšeKlemen LuzarVojvodinaVladan MatićTrimoTrebnje

