Srečni Celjani so si po loteriji priigrali evropsko pomlad

Veliko veselje v Zlatorogu! Rokometaši Celja Pivovarne Laško so nadoknadili zaostanek dveh golov proti Vojvodini in se po izvajanju sedemmetrovk prebili v četrti krog pokala EHF. Najuspešnejši slovenski klub bo prezimil v Evropi in ostaja kandidat za lovoriko. Tudi prva tekma v Novem Sadu se je končala s 34:32 za domačo ekipo.

Celje Pivovarna Laško – Vojvodina 34:32(34:32, 16:13) Dvorana Zlatorog, sodnika Davor in Zoran Lončar (Hrvaška). Celje Pivovarna Laško: Češek, M. Mlakar, Gaberšek, Perić 4, Mazej 1, Bognar 1, Grabar 1, Anžič 7 (1), Marguč 6 (1), Jelen, Onufrijenko 4, Milićević 6, Korošec 3, Ž. Mlakar 2, Rakita 2 (1); Vojvodina: Saldacenka, Vorkapić 7, Milić, Mileta, Vukovljak, Stankov, Pušica 1, Čabrilo 1, Radjenović, Srdanović 4, Nikolić 3, Enomoto, Predović 6, Dodić 7, Dizdar, Jovanović 3; sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 3 (3), Vojvodina 1 (0); izključitve: Celje Pivovarna Laško 12, Vojvodina 4.

Celjani so se po pravi drami uvrstili med najboljših 16 v evropskem pokalu. Osmina finala bo na sporedu februarja prihodnje leto. Prva polovica tekme je minila v enakovredni predstavi. V rahli rezultatski prednosti so bili domači rokometaši, a gosti, ki jih vodi nekdanji trener Celja Vladan Matić, so bili vselej blizu. V končnici prvega polčasa so si gostitelji dvakrat priigrali želeno prednost treh golov, najprej je za 15:12 zadel Madžar Alex Bognar, tik pred odhodom na veliki odmor pa so po zadetku Žige Grabarja povedli s 16:13.

Izbranci domačega trenerja Klemena Luzarja so sijajno odprli drugi polčas in dvakrat povedli za pet golov (19:14 in 20:15), a lepe zaloge v golih niso dolgo imeli v svoji posesti. V 42. minuti so Srbi po dvominutni izključitvi Lucijana Korošca izenačili na 23:23.

Rokometaši iz knežjega mesta so v 59. minuti - po treh verižnih golih Maija Marguča - imeli prednost dveh golov (33:31). Pol minute pred koncem so jim gosti po golu Milana Jovanovića povsem zadihali za ovratnik (33:32), sedem sekund pred koncem pa je za izvajanje sedemmetrovk poskrbel Luka Perić (34:32).

V "rokometni loteriji" so mladi Celjani le strli odpor tekmecev in se po golih Aljuša Anžiča, Marguča in Filipa Rakite veselili napredovanja v osmino finala.

V domači ekipi je bil najučinkovitejši Anžič s sedmimi goli, Marguč in Uroš Milićević sta za zmago prispevala po šest golov, medtem ko je vratar Gal Gaberšek zbral 11 obramb.