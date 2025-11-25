Celjani in Trebanjci dobili nove evropske tekmece

Slovenska predstavnika v pokalu EHF Celje Pivovarna Laško in Trimo Trebnje bosta prezimila v Evropi, danes pa sta dobila tekmece v osmini finala. Oba sta se izognila najbolj močnim tekmecem in se lahko nadejata preboja med najboljših osem.

Celjani, ki so po drami s sedemmetrovkami izločili Vojvodino, se bodo februarja merili s turškim Bešiktašem, Trebanjci, ki so bili za razred boljši od Budvanjske Rivijere, bodo favoriti tudi proti prvaku BiH, Izviđaču iz Ljubuškega.

Prve tekme bodo 14. ali 15. februarja, povratne 21. ali 22. februarja 2026. Celjani bodo najprej igrali doma, Trimo v gosteh.

Tamše: Čaka nas peklensko vzdušje

»Glede na to, da na žreb nimamo vpliva, lahko rečem, da smo dobili zelo poletno, mlado in zanimivo ekipo Izviđača iz Ljubuškega. Nobena skrivnost ni, da ima ta klub eno najboljših mladinskih šol na Balkanu. V preteklosti je klub vzgojil številne izjemne talente, ki danes igrajo v najmočnejših ligah sveta. Tudi letos imajo v svojih vrstah nekaj pravih biserov ter izkušenih posameznikov, ki so zanimivi za mnoge evropske klube. Pričakujem dve zelo zahtevni tekmi. Iz igralskih in trenerskih izkušenj vem, da gostovanje v Ljubuškem prinaša posebno vzdušje, kar mora biti za nas dodatna motivacija,« je povedal Trimov trener Branko Tamše.

Gaberšek: Želim lepo popotnico

Celjski vratar Gal Gaberšek pa je ob žrebu dejal: »Ponovno smo dobili enega izmed najtežjih nasprotnikov. Kljub temu verjamem, da bomo na prvi tekmi v Zlatorogu prikazali dobro tekmo in da bo dvorana spet polna. In verjamem, da bo potem to ena lepa popotnica za povratno tekmo v Turčiji. Borili se bomo in verjamem, da lahko napredujemo tudi v naslednji krog.«