V Kokšarovem slogu pivovarji do številke 23 (VIDEO, FOTO)

Kapetan Žiga Mlakar in soigralci so se veselili pokalne lovorike. Foto Vid Ponikvar/Sportida
Peter Zalokar
Osemnajst dni za tem, ko je veliko prezgodaj umrla njihova legenda Edi Kokšarov, ki je nosil številko 23 in bil znan po svoji borbenosti, so njegovi nasledniki pri Celju Pivovarni Laško prekosili sami sebe in po zmagi proti Trimu s 36:31 (17:15) osvojili 23. naslov pokalnih prvakov Slovenije. Za celjsko predsednico Alenko Potočnik Anžič je bila sobota prav poseben dan ...

Za mnoge je bila to prva članska lovorika, tudi za najboljšega igralca sklepnega turnirja Andraža Makuca, najboljšega strelca Aljuša Anžiča in trenerja Klemna Luzarja. Številko 23 je nosil tudi Uroš Zorman, ki je v Tivoliju oddal prvo trofejo, odkar je prevzel Slovan. F4 je pokazal, da nas čaka še zelo razburljiva končnica državnega prvenstva, v kateri bodo Ljubljančani branili naslov.

Mlakarju je pokal izročil predsednik RZS Bor Rozman, ki bo kandidiral za še en mandat. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Petkov polfinale med Slovanom in Celjem se je izkazal za finale pred finalom in je upravičil pričakovanja rokometnih sladokuscev. Gostitelji so imeli v drugem polčasu že prednost štirih golov, a na koncu izgubili s 34:35 (30:30, 16:15) po izvajanju sedemmetrovk, v katerih je edini strel zapravil najbolj izkušeni Staš Skube, izkazal se je vratar Gal Gaberšek.

Odločilni strel je izvedel reprezentant Makuc. »Končno, dvakrat smo bili tako blizu, tokrat pa nam je končno uspelo premagati Slovana. Res po loteriji, pa vseeno,« je bil ponosen Luzar, ki je ekipo prevzel po slovesu Paula Pereire.

Andraž Makuc je bil MVP turnirja. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Celjani niso veljali za favorite, tako kot pred prvenstvom sta imela na papirju prednost Slovan in Trimo. Toda na igrišču so si priigrali prvo trofejo po letu 2023, ko je Žiga Mlakar dvignil pokal v Ormožu. Takrat je bil trener Alem Toskić, poleg kapetana Mlakarja pa so bili v celjski ekipi samo še Gaberšek, Tadej Mazej in Mai Marguč.

Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo.

Uroš Miličević

Slednji zaradi hude poškodbe že končal sezono, a tudi brez njega so bili Celjani v finalu boljši od Trima. Ekipa Branka Tamšeta je bila konkurenčna samo v prvem polčasu, ko je strelsko blestel Jaka Soršak, na začetku drugega so si pivovarji priigrali odločilno prednost in jo brez stresa zadržali do konca.

Celjani so 23. pokalni zmagovalci. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Trebanjci so očitno preveč energije porabili v polfinalu s Slovenj Gradcem (33:32), imeli so tudi nekaj ur manj počitka od Celjanov. Tretje mesto je osvojil Slovan, ki je s 33:25 (16:13) premagal Korošce.

23

pokalnih naslovov ima Celje, po 3 Gorenje in Koper, po 1 Slovan, Trimo, Gold Club in Prule.

Celjskemu kapetanu Mlakarju je pokal izročil predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman, ki je ob koncu tedna napovedal, da bo letos spet kandidiral za mesto prvega moža slovenskega rokometa. Ta je v Tivoliju imel praznik, tribune so bile precej dobro zapolnjene, čeprav Ljubljana še ni doživela rokometnega prebujenja.

Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Klemen Luzar je v prvi sezoni na klopi Celja prišel do zlate kolajne. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Črna pika gre javni televiziji, ki ni prenašala petkovega polfinala. Tekma med Celjem in Slovanom je bila prava paša za oči in velika reklama za rokomet. Zaradi varčevalnih ukrepov pa v prenosu finala ni bilo strokovnega komentatorja ...

Naslednji izziv polfinale pokala EHF

Celjski navijači so imeli razlog za veselje, predstavi jim tudi vlivata optimizem za naslednji veliki izziv, polfinale pokala EHF proti Ohridu, zatem pa se bo odločalo tudi o naslovu državnega prvaka, ki potencialno prinaša tudi možnost za nastop v razširjeni EHF ligi prvakov.

»Občutki so res neverjetni. Pred pokalnim vikendom smo si zadali cilj, da bomo v tej sezoni napadali vse lovorike. V pokalno tekmovanje smo vstopili s takšno miselnostjo. Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo, da nam je uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakov,« je bil presrečen še eden od celjskih reprezentantov Uroš Miličević.

Aljuš Anžič je bil najboljši strelec Celjanov. FOTO: Slavko Kolar

Za celjsko predsednico Alenko Potočnik Anžič je bila sobota prav poseben dan. Njen sin Aljuš Anžič je osvojil pokalno lovoriko, njena hči Ana Nuša Anžič pa je kot kapetanka ŽKK Cinkarna Celje dvignila pokal slovenskih državnih prvakinj.

Premium
Mnenja  |  Kolumne
Kolumna

»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Portret tedna

Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

Konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov sem naslovil na Boruta Pahorja in Aleša Zalarja.
18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbišča, kot jih poznamo, izginjajo

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Zoran Đukić

Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Mednarodna primerjava

Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
E-mobilnost

Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Zaposleni in umetna inteligenca

Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

