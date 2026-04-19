V Kokšarovem slogu pivovarji do številke 23 (VIDEO, FOTO)

Osemnajst dni za tem, ko je veliko prezgodaj umrla njihova legenda Edi Kokšarov, ki je nosil številko 23 in bil znan po svoji borbenosti, so njegovi nasledniki pri Celju Pivovarni Laško prekosili sami sebe in po zmagi proti Trimu s 36:31 (17:15) osvojili 23. naslov pokalnih prvakov Slovenije. Za celjsko predsednico Alenko Potočnik Anžič je bila sobota prav poseben dan ...

Za mnoge je bila to prva članska lovorika, tudi za najboljšega igralca sklepnega turnirja Andraža Makuca, najboljšega strelca Aljuša Anžiča in trenerja Klemna Luzarja. Številko 23 je nosil tudi Uroš Zorman, ki je v Tivoliju oddal prvo trofejo, odkar je prevzel Slovan. F4 je pokazal, da nas čaka še zelo razburljiva končnica državnega prvenstva, v kateri bodo Ljubljančani branili naslov.

Mlakarju je pokal izročil predsednik RZS Bor Rozman, ki bo kandidiral za še en mandat. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Petkov polfinale med Slovanom in Celjem se je izkazal za finale pred finalom in je upravičil pričakovanja rokometnih sladokuscev. Gostitelji so imeli v drugem polčasu že prednost štirih golov, a na koncu izgubili s 34:35 (30:30, 16:15) po izvajanju sedemmetrovk, v katerih je edini strel zapravil najbolj izkušeni Staš Skube, izkazal se je vratar Gal Gaberšek.

Odločilni strel je izvedel reprezentant Makuc. »Končno, dvakrat smo bili tako blizu, tokrat pa nam je končno uspelo premagati Slovana. Res po loteriji, pa vseeno,« je bil ponosen Luzar, ki je ekipo prevzel po slovesu Paula Pereire.

Andraž Makuc je bil MVP turnirja. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Celjani niso veljali za favorite, tako kot pred prvenstvom sta imela na papirju prednost Slovan in Trimo. Toda na igrišču so si priigrali prvo trofejo po letu 2023, ko je Žiga Mlakar dvignil pokal v Ormožu. Takrat je bil trener Alem Toskić, poleg kapetana Mlakarja pa so bili v celjski ekipi samo še Gaberšek, Tadej Mazej in Mai Marguč.

Slednji zaradi hude poškodbe že končal sezono, a tudi brez njega so bili Celjani v finalu boljši od Trima. Ekipa Branka Tamšeta je bila konkurenčna samo v prvem polčasu, ko je strelsko blestel Jaka Soršak, na začetku drugega so si pivovarji priigrali odločilno prednost in jo brez stresa zadržali do konca.

Celjani so 23. pokalni zmagovalci. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Trebanjci so očitno preveč energije porabili v polfinalu s Slovenj Gradcem (33:32), imeli so tudi nekaj ur manj počitka od Celjanov. Tretje mesto je osvojil Slovan, ki je s 33:25 (16:13) premagal Korošce.

23 pokalnih naslovov ima Celje, po 3 Gorenje in Koper, po 1 Slovan, Trimo, Gold Club in Prule.

Celjskemu kapetanu Mlakarju je pokal izročil predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman, ki je ob koncu tedna napovedal, da bo letos spet kandidiral za mesto prvega moža slovenskega rokometa. Ta je v Tivoliju imel praznik, tribune so bile precej dobro zapolnjene, čeprav Ljubljana še ni doživela rokometnega prebujenja.

Celje je in bo ostalo zibelka slovenskega rokometa

Klemen Luzar je v prvi sezoni na klopi Celja prišel do zlate kolajne. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Črna pika gre javni televiziji, ki ni prenašala petkovega polfinala. Tekma med Celjem in Slovanom je bila prava paša za oči in velika reklama za rokomet. Zaradi varčevalnih ukrepov pa v prenosu finala ni bilo strokovnega komentatorja ...

Naslednji izziv polfinale pokala EHF

Celjski navijači so imeli razlog za veselje, predstavi jim tudi vlivata optimizem za naslednji veliki izziv, polfinale pokala EHF proti Ohridu, zatem pa se bo odločalo tudi o naslovu državnega prvaka, ki potencialno prinaša tudi možnost za nastop v razširjeni EHF ligi prvakov.

»Občutki so res neverjetni. Pred pokalnim vikendom smo si zadali cilj, da bomo v tej sezoni napadali vse lovorike. V pokalno tekmovanje smo vstopili s takšno miselnostjo. Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo, da nam je uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakov,« je bil presrečen še eden od celjskih reprezentantov Uroš Miličević.

Aljuš Anžič je bil najboljši strelec Celjanov. FOTO: Slavko Kolar

Za celjsko predsednico Alenko Potočnik Anžič je bila sobota prav poseben dan. Njen sin Aljuš Anžič je osvojil pokalno lovoriko, njena hči Ana Nuša Anžič pa je kot kapetanka ŽKK Cinkarna Celje dvignila pokal slovenskih državnih prvakinj.