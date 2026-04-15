V Tivoliju se bo iskrilo, lahko kdo izmakne plen Zormanovim tigrom?

Pripravite se na prvi vrhunec rokometne sezone na Slovenskem. V kultni dvorani Tivoli bo konec tedna sklepni turnir pokala Slovenije in že prva petkova tekma bo prinesla nekakšen finale pred finalom, ko se bosta udarila branilec naslova in gostitelj Slovan ter rekordni 22-kratni pokalni prvak Celje Pivovarna Laško.

Svojo računico bosta pod Šišenskim hribom imela tudi močna Trimo in Slovenj Gradec, zmagovalec bo želel izkoristiti utrujenost boljšega z ljubljansko-celjskega obračuna in v soboto zvečer dvigniti srebrno trofejo, s katero bi si že zagotovil evropsko vozovnico.

Pokal RZS

Začnimo z na papirju najšibkejšo ekipo Slovenj Gradca, ki pa je po besedah Trimovega trenerja Branka Tamšeta »protipehotna mina« turnirja. Korošci se tiho in pridno dvigujejo iz sezone v sezono in so zdaj že četrta sila v Sloveniji, preskočili so lokalne tekmece iz Gorenja, ki imajo težave.

Tako se bo poleti v Slovenj Gradec preselil trener Zoran Jovičić in želel s svojim nekdanjim klubom, kjer je preživel najboljša igralska leta, povzpeti na zmagovalni oder. Do konca sezone ostaja šef stroke Žiga Lesjak, ki mu je v treh letih dvakrat uspelo priti na F4. Leta 2024 je v finalu izgubil proti domačemu Trimu.

Branko Tamše (Trimo), Žiga Lesjak (Slovenj Gradec), Klemen Luzar (Celje) in Uroš Zorman (Slovan) si obetajo pokalni naslov. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Orli iz mesta miru so na dobri poti, da se prebijejo tudi v polfinale lige NLB, ključna pa bo tekma med Gorenjem in Slovenj Gradcem, ki bo že naslednji konec tedna v Velenju. V Slovenj Gradcu je bilo pred kratkim 26:21. Glavni strelci ekipe so Veljko Stanojević, Vuk Milenković, Rok Cvetko, Tjaž in Miha Štaleker ter Vid Levc in Aljaž Lampret.

»Mi smo bili tista ‘vroča žogica’ v bobnu, ki si jo je želel vsak. Ne glede na nasprotnika bi bil ta v vlogi favorita. A pokal je tekmovanje presenečenj in verjamem, da ga lahko pripravimo tudi mi. V Ljubljano zagotovo ne prihajamo z belo zastavo,“ je ob žrebu povedal trener Lesjak.

Klemen Luzar in Uroš Zorman bosta prva tekmeca v Tivoliju. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Njegov tekmec bo Tamše s Trimom, ki pa v zadnjem času ne kaže prepričljivih predstav. Trebanjski levi so zapravili vodstvo v svoji skupini končnice za prvaka, potem ko so izgubili s Celjem in nazadnje presenetljivo s Krko. Tamše, ki je petkrat zapored osvojil pokal s Celjem, pa se lahko pohvali, da v tej sezoni še ni klonil proti Slovanu, dvakrat je bilo neodločeno.

Trimo ima en pokalni naslov, osvojil ga je pred dvema letoma, ko je bil na njegovi klopi še Uroš Zorman. Najboljši strelci Dolenjcev so Jan Jurečič, Jaka Soršak, Marko Kotar, Timotej Grmšek in Lan Grbić, v vratih sta močni orožji Urban Lesjak in Mark Šalamon. »V pokalnem tekmovanju je vse mogoče, na vsaki tekmi moraš biti na svojem maksimumu. Ne strinjam se, da smo dobili najlažjega polfinalnega tekmeca, proti koroški ekipi bomo morali pokazati najboljšo predstavo, če se želimo uvrstiti v veliki finale,« se težke naloge zaveda Tamše.

Celje in Slovan letos neporažena

Že prej bo zelo vroče. Celjani igrajo v odlični formi, letos sploh še ne poznajo poraza, uvrstili so se tudi v polfinale pokala EHF, proti Slovanu so bili v ligi NLB lansko jesen dvakrat blizu (29:31, 31:34). So pa pred kratkim doživeli šok, hudo se je poškodoval eden udarnih članov Mai Marguč, ki je bil v odlični formi, a že končal sezono.

V petek zvečer bosta taktično bitko odigrala Branko Tamše in Žiga Lesjak. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Tako bodo v zunanji liniji še več bremena morali prevzeti Andraž Makuc, Aljuš Anžič, Uroš Miličević in zlasti kapetan Žiga Mlakar, ki je ostal osamljen na desnem zunanjem položaju.

»Tukaj so najboljše štiri ekipe ta čas, zato bomo morali na vsaki tekmi pokazati maksimum. Upam, da smo se lani kaj naučili, ko smo v polfinalu izgubili proti Krki, in takoj pokazali, po kaj smo prišli,« ostaja odločen veteran Mlakar. Celjani so kar 22-krat osvojili pokal, a nazadnje pred tremi leti, ko je bil trener Alem Toskić. Zdaj pivovarje vodi Klemen Luzar, ki bo imel priložnost osvojiti prvo lovoriko s člansko ekipo.

Žiga Mlakar in Ilja Brozović se bosta pomerila za finale. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Teh je že nekaj zbral Zorman. Njegov Slovan je v prejšnji sezoni osvojil tako prvenstvo kot pokal in želi ubraniti obe trofeji. Zdi se, da se je nova ekipa »rdečih tigrov« v drugem delu sezone uigrala, v prvenstvu je edini poraz doživela decembra lani v Velenju, v končnici za prvaka si je že zagotovila najboljše izhodišče in bo v polfinalu in morebitnem finalu imela prednost domačega igrišča.

V zadnjem času med strelci prednjačijo Tim Cokan, Leon Ljevar, Tarik Mlivić, Bruno Vili Zobec in Staš Jovičić, napad vodi izkušeni Staš Skube, obrambi poveljuje kapetan Ilija Brozović. »Že takoj nas čaka morda najtežja tekma, v kateri je mogoče vse. Ta trenutek bi izkoristil za povabilo navijačem v Tivoli, kjer bomo imeli pravi rokometni praznik,« se spektakla veseli Brozović, ki je lani na Kodeljevem prvi dvignil pokal.