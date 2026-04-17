Anžič in Makuc popeljala Celjane v finale, Slovan brez lovorike

Lepa reklama za rokomet na Slovenskem. Napeto prvo polfinalno tekmo sklepnega turnirja v pokalu RZS so po izvajanju sedemmetrovk dobili Celjani proti Slovanu. Po rednem delu je bilo 30:30, po kazenskih strelih 5:4 za Celje Pivovarno Laško. V Tivoliju od 20.30 poteka še dvoboj med Trimom in Slovenj Gradcem. Finale bo v soboto ob 20.00, tekma za 3. mesto ob 17.00.

Celjani in njihov trener Klemen Luzar so kljub odsotnosti pomembnega igralca Maija Marguča, ki je zaradi hude poškodbe že končal sezono, prvič v sezoni premagali Slovan, ekipa Uroša Zormana pa je izgubila prvo tekmo letos.

Staš Skube je igral dobro, a bil tragični junak tekme. FOTO: Matej Družnik

Celje PL – Slovan 35:34 (30:30, 15:16) Dvorana Tivoli, gledalcev 2000, sodnika: Murčehajić in Kastelic.

Celje: Češek, Mlakar, Gaberšek; Perić 4 (1), Kovač, Mazej 1, Bognar 1, Anžič 11 (3), Planteu, Vujičić, Onufrijenko 2, Milićević 5 (2), Makuc 3, Korošec 3, Mlakar 3, Rakita 2; Slovan: Bojić, Panjtar; Slatinek Jovičič 4 (1), Višček, Cokan 9 (6), Pajt 1 (1), Ljevar 3, Mlivić 4, Kljun 3, Mehmedćehajić, Brozović, Skube 6, Zobec 2 (1), Hrastnik 1, Žabić, Suholežnik 1; sedemmetrovke: Celje 7 (6), Slovan 11 (9); izključitve: Celje 12, Slovan 10.

Državni prvak s Kodeljevega je pred kakšnimi 2000 gledalci vodil skoraj vso tekmo, največ za štiri gole pri 21:17, toda 22-kratni pokalni prvaki so se vrnili in imeli celo zadnji napad za zmago v rednem delu, a so ga v 11 sekundah zapravili. Edino sedemmetrovko za branilce naslova in gostitelje F4 je zgrešil najbolj izkušeni igralec na igrišču Staš Skube. Strel mu je ubranil Gal Gaberšek, ostali izvajalci so bili zanesljivi. Zadnji je bil Andraž Makuc, pred tem je v polno zadel tudi najboljši igralec tekme Aljuš Anžič, dosegel je 11 golov.

»Vesel sem, da nam je končno uspelo. Pravi derbi, na koncu je odločila loterija. Dovolj je bila ena obramba, ponosen sem nanjo. Odsotnost Marguča se nam res pozna, predvsem v napadu. Imeli smo še nekaj drugih težav, toda našli smo pot do zmage. Finale? Celje bo prvak!« je povedal vratar Gaberšek.

Celjani so v tej sezoni že imeli loterijo 7-metrovk, premagali so Vojvodino in se uvrstili v četrtfinale pokala EHF. Makuc je imel hlade živce: »Ohranil sem mirno glavo in verjel v uspeh. Gledal sem golmana in želel biti natančen. Končno smo premagali Slovan, dvakrat smo bili blizu. Verjamem, da ga bomo še kdaj.«

Trener Klemen Luzar tokrat ni bil »luzer« ... »Sladka zmaga, lepo se je bilo poveseliti z navijači, ampak naše delo še ni končano. Zdaj se moramo samo dobro naspati in se pripraviti na finale. Čutili smo, da je to priložnost za nas in smo jo res zagrabili z obema rokama. Sicer smo zmagali po 7-metrovkah, tako kot že enkrat proti Vojvodini, in morda je to dalo mirnost našim fantom, ki so res mladi. Verjamem v 23. naslov Celja, ampak ne bo lahko.«