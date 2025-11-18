  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Močni Slovan vrnil udarec, Zormanovi v Španiji odprli vrata napredovanja

    Rokometaši Slovana so se z odlično predstavo v drugem polčasu maščevali Granollersu za poraz v Stožicah in naredili velik korak naprej v EHF evropski ligi.
    Slovan je bil tokrat boljši od Granollersa. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Slovan je bil tokrat boljši od Granollersa. FOTO: Blaž Samec
    Peter Zalokar
    18. 11. 2025 | 22:23
    18. 11. 2025 | 22:30
    A+A-

    Tako se igra, če si slovenski prvak. Rokometaši Slovana so se z odlično predstavo v drugem polčasu maščevali Granollersu za poraz v Stožicah in naredili velik korak naprej v EHF evropski ligi. Z zmago v Španiji so spet v sedlu za vsaj drugo mesto v skupini. Bilo je 35:27 (13:16) za ekipo Uroša Zormana.

    Slovanovci so prejšnji teden s tekmecem iz predmestja Barcelone že igrali. V Stožicah so klonili z 29:34 in se znašli v težkem položaju. Za ohranitev upov na preboj v drugi del evropske lige bi tako morali danes zmagati, po možnosti z večjo razliko, kot so izgubili doma. Na koncu so z odličnim drugim polčasom, ko so nadoknadili zaostanek, izpolnili oba cilja in so zdaj drugi v tej skupini.

    Pri ljubljanski ekipi se je strelsko najbolj izkazal Leon Ljevar z 11 goli, šest jih je dodal Gal Marguč, Nebojša Bojić je zbral 13 obramb.

    Za napredovanje v drugi del tekmovanja mora Slovan osvojiti eno izmed prvih dveh mest. V drugi današnji tekmi je vodilni Aarhus brez težav odpravil ekipo Baia Mare z 39:26 (18:15).

    Slovan se bo do konca drugega dela odpravil še v Romunijo k ekipi Baia Mare. Za konec prvega dela tekmovanja pa bo v torek, 2. decembra, na domačem igrišču gostil Aarhus.

     

