Uroš Zorman: Ne vem, če so ravno sladke skrbi, a se ne pritožujem

Slovenski rokometaši bodo januarja na evropskem prvenstvu v Skandinaviji sodili v širši krog favoritov za kolajne, zdaj je pred njimi zadnja akcija pred začetkom osrednjih priprav po novem letu. Po tednu dni treningov v Zrečah se bo končala s prijateljsko tekmo v Srbiji, kamor bo selektor Uroš Zorman odpeljal močno, a vseeno malce oslabljeno reprezentanco. Za marsikaterega igralca bo ta jesenski cikel priložnost, da si izbori mesto na seznamu za euro 2026.

Katerih 19 igralcev je povabil Zorman, komu je namenil počitek? Kaj je povedal selektor, kaj pričakuje od tekme v Srbiji?