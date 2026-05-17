Vlah: V Bonifiki se ve, kdo je gospodar, gremo skupaj do zmage!

Slovenski rokometaši bodo ob 17. uri v Kopru gostili Črno goro, ki so jo v Podgorici premagali za gol. Domačin Aleks Vlah napoveduje fešto ob preboju na SP.
Blaž Blagotinšek se je vrnil v reprezentanco, potem ko je izpustil januarsko EP. FOTO: RZS
Peter Zalokar
17. 5. 2026 | 05:00
5:24
A+A-

Šestdeset minut loči slovenske rokometaše od 12. nastopa na svetovnem prvenstvu. Potem ko je reprezentanca Uroša Zormana v četrtek iz Podgorice odnesla zmago z 29:28, bo uvrstitev na SP 2027 v Nemčiji potrjevala jutri ob 17.00, ko bo Črno goro gostila v Kopru. Gol prednosti je lahko varljiv, vseeno pa je pričakovati, da bodo fantje upravičili vlogo favoritov ter si zagotovili mundial, ki bo glavno sito za olimpijske kvalifikacije. V Bonifiki se obeta nov rokometni praznik ...

Slovenci strli odpor Črnogorcev; trener Zorman: Odličen drugi polčas še sledi

Stavite na svojega favorita v kvalifikacijah za SP. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

V prvem polčasu so Slovenci v razgretem vzdušju kultne Morače pokazali mojstrstvo, ko so vodili že za sedem golov, v drugem pa izkušnje in zlasti karakter, ko so se znašli v zaostanku gola in v končnici prišli do minimalne prednosti.

Aleks Vlah se veseli tekme v domačem Kopru. FOTO: RZS

»Dosegli smo načrtovano zmago, toda z razpletom dvoboja ne moremo biti zadovoljni. Prelahko smo zapravili visoko prednost in Črnogorce vrnili v igro. Drugi polčas je bil izenačen, razlika je bila majhna, na koncu pa smo le slavili. V Kopru nas čaka zahtevnih 60 minut, zato vse gledalce vabim, da nas pridejo podpret na poti do svetovnega prvenstva,« je imel mešane občutke po prvi tekmi Aleks Vlah, Koprčan in domačin v dvorani Bonifika.

Zormanove borce pot v Nemčijo in LA 2028 vodi prek Črne gore

1,20

je kvota na stavnici na zmago Slovenije, 6,00 na zmago Črne gore.

Ta je postala pravi hram slovenskega reprezentančnega rokometa, v njej se reprezentanti odlično počutijo in črpajo energijo s tribun. Praviloma so bili v njej uspešni, izjema, ki potrjuje pravilo, pa se je zgodila leta 2018, ko so izgubili proti Madžarski s 24:29 in se niso uvrstili na SP 2019. Takrat je bila energija v ekipi Veselina Vujovića že precej slaba, zdaj je povsem drugače. Rokometaši so željni dokazovanja, notranja konkurenca je velika, vsi želijo priti na SP 2027, v Nemčiji je namreč vselej zagotovljen spektakel.

Blaž Janc je tudi v Črni gori pokazal voditeljske sposobnosti. FOTO: RZS

Slovenija in Črna gora sta odigrali 13 tekem, 12 jih je dobila Slovenija, zadnji dve za en gol. Edina zmaga Črne gore je z EP 2022 na Madžarskem, prav tako za gol. Tokrat si Slovenci želijo manj drame, dobro bi bilo tekmecem takoj pokazati, da na Obali zanje ne bo kruha. Aduti legendarnega Didierja Dinarta tudi ne bodo imeli podpore osmega igralca na tribunah, ravno obratno.

Zorman na Brdo naknadno poklical tri novince

7

golov je v Črni gori dosegel povratnik Aleks Vlah, šest kapetan Blaž Janc.

Na prvi tekmi je Vlah dosegel sedem golov, šest kapetan Blaž Janc in pet Kristjan Horžen. Dobro bi bilo, če bi več zadetkov dosegli krilni igralci, predvsem iz nasprotnih napadov. Če bodo Črnogorci padli v slovenski mlin, se jim bo slabo pisalo. Vse pa bo izhajalo iz obrambe, ki je bila na prvi tekmi na visoki ravni ob ponovni združitvi Boruta Mačkovška in Blaža Blagotinška v osrednjem bloku. Mačkovšek je v Podgorici prejel udarec v koleno in njegov nastop je vprašljiv.

Zorman želi na tretje SP

»Če bi nam pred tekmo ponudili ta rezultat, potem bi ga gotovo sprejeli. Glede na potek prvega polčasa, ko smo imeli že veliko prednost sedmih golov, a nato tekmecem najprej v končnici prvega polčasa dovolili, da so naredili delni izid 4:0, nato pa nas v začetku drugega polčasa še ujeli, pa zagotovo ne moremo biti zadovoljni. A zmaga je zmaga, v tem vročem vzdušju so se fantje pogumno borili in verjamem, da bo tako tudi v Kopru. Za nami je prvi polčas, odločilen drugi pa šele sledi,« je po zmagi v Črni gori dejal selektor Zorman, ki si obeta tretji nastop na SP v vlogi šefa stroke.

Bo Borut Mačkovšek stisnil zobe? FOTO: RZS

Leta 2023 je bila Slovenija na Poljskem deseta, lani na Hrvaškem 13. Z Nemčijo, kjer so dvorane vselej polne, ima dobre izkušnje, leta 2024 je bila na EP šesta.

Slovencem se doslej trikrat ni uspelo uvrstiti na SP preko kvalifikacij, za SP 2009 je izpadla proti Slovaški, za SP 2011 in 2019 pa proti Madžarski. Vselej je drugo tekmo odigrala v gosteh, zato je strah, da bi ji spodrsnilo pred svojimi navijači, bržčas odveč. Slovenci so tudi veliki favoriti na stavnici, na njihovo zmago je kvota 1,20, na Črno goro 6,00.

Domen Tajnik je zelo hiter igralec, ki lahko spremeni ritem tekme. FOTO: RZS

