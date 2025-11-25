Zormanovi aduti so si skopali jamo v Romuniji: Nimam besed, 10 korakov nazaj

Razočaranje. Rokometaši Slovana se v tej sezoni res poigravajo z živci svojih navijačev, nihanja so prevelika glede na kakovost in izkušnje, ki jih premorejo igralci trenerja Uroša Zormana. Po domačem porazu proti Granollersu so bile možnosti slovenskih prvakov za napredovanje v glavni del EHF evropske lige slabe, po veliki zmagi v Španiji spet zelo lepe, po današnjem spodrsljaju pri zadnjeuvrščeni ekipi v skupini C pa jim evropsko pomlad reši le še čudež. Bilo je 28:22 za skromno romunsko zasedbo.

Zorman: Sem brez besed Uroš Zorman, trener Slovana: »Po takšni predstavi sem brez besed, v primerjavi s tekmo v Španiji smo naredili deset korakov nazaj. V prvem polčasu ni bilo nobene energije, pa tudi nobenih čustev in želje ni bilo videti na igrišču. Po slabem uvodu v drugo polovico, ko smo zaostali za sedem, osem golov, se nismo več vrnili v igro.«

Ljubljanska zasedba nadaljuje s toplo-hladnim predstavami v evropski ligi. Po visoki zmagi pred tednom v predmestju Barcelone proti Granollersu s 35:27 je v severnem delu Romunije prikazala slabo predstavo in po tretjem porazu pod velik vprašaj postavila napredovanje v glavni del tekmovanja, kamor se bosta uvrstili najboljši ekipi iz skupine C, je poročala STA.

Odločilna tekma jo čaka čez teden dni v Ljubljani proti Aarhusu. A tudi morebitna zmaga ne bo zadostovala za napredovanje, njena usoda bo odvisna od razpleta druge tekme, na kateri bo Granollers, ki je danes slavil na Danskem z 29:28, gostil Baio Mare.

Slovenski prvaki so slabo odprli tekmo v Romuniji. Po vsega enajstih minutah igre so si pridelali zaostanek šestih golov (1:7), ljubljanski strateg Zorman pa je že v osmi minuti zahteval svojo prvo minuto odmora.

Sredi prvega polčasa so Kodeljevčani le nekoliko povezali svoje vrste in v 18. minuti več kot prepolovili visok zaostanek (6:9), kljub pritisku in bojevitejši predstavi pa je njihov zaostanek na polovici tekme znašal štiri zadetke (9:13).

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. V ljubljanski ekipi je znova kapljalo in curljalo na vse strani, gostitelji pa so jim po delnem izidu 4:0 že v 35. minuti ušli na osem golov (9:17). V nadaljevanju niso našli načina, da se približajo romunski zasedbi, največji zaostanek je nekajkrat znašal devet golov. Pri Ljubljančanih sta bila najučinkovitejša Vid Miklavec s šestimi in Tadej Kljun s štirimi goli.