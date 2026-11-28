Slovenska ženska rokometna reprezentanca je zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom končala s porazom. Hrvatice so bile v Labinu boljše s 30:25 (16:11) in se Slovenkam oddolžile za četrtkov poraz s 26:28 na tekmi za zaprtimi vrati.

Odločilne so bile zadnje minute prvega polčasa. Slovenke so v 23. minuti zaostajale le za gol, nato pa so gostiteljice dosegle štiri zaporedne zadetke in na odmor odšle s prednostjo 16:11. V nadaljevanju so vodile že za sedem golov. Slovenke so se deset minut pred koncem približale na 19:23, bližje pa niso prišle.

»Na bližnjem evropskem prvenstvu ne bomo dosegli veliko s tovrstno igro, hkrati pa se zavedam, da so moje varovanke sposobne veliko boljših predstav, kar so v preteklosti že dokazale,« je po tekmi dejal selektor Dragan Adžić. Poraz je označil za resno opozorilo pred odhodom v Oradeo. Vratarka Maja Vojnovič, ki je enajst od šestnajstih obramb zbrala že pred odmorom, je opozorila na preveč zapravljenih čistih strelov.

Sicer je bila pri Sloveniji najučinkovitejša Tjaša Stanko z osmimi goli, Ana Abina jih je dodala pet, Nataša Ljepoja pa štiri. Slovenke bodo priprave končale v Zrečah in v torek odpotovale v romunsko Oradeo, kjer se bodo med 3. in 7. decembrom pomerile z Islandijo, Madžarsko in Črno goro. V glavni del prvenstva se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz skupine.