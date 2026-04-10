  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Trenerska menjava v Slovenj Gradcu, šok v Celju

Koroške rokometaše bo v prihodnji sezoni vodil preizkušeni trenerski maček Zoran Jovičić. Huda poškodba celjskega asa Maija Marguča pred ključnimi tekmami.
Zoran Jovičić bo prevzel rokometaše Slovenj Gradca. FOTO: Jan Gregorc
Galerija
Zoran Jovičić bo prevzel rokometaše Slovenj Gradca. FOTO: Jan Gregorc
Peter Zalokar
10. 4. 2026 | 16:02
10. 4. 2026 | 16:38
1:39
A+A-

Prihodnji konec tedna, v petek in soboto, bo dvorana Tivoli gostila zaključni turnir pokala Slovenije, na katerem bosta sodelovala tudi Slovenj Gradec in Celje Pivovarna Laško. Njuna tekmeca bosta Trimo in Slovan.

Na Koroškem je odjeknila vest, da bo ekipo v prihodnji sezoni vodil Zoran Jovičić, dolgoletni trener Gorenja in nekdanji zvezdnik slovenjgraških orlov. Na tem mestu bo srebrni z EP 2024 zamenjal mladega Žigo Lesjaka, ki je ekipo uspešno vodil v zadnjih treh sezonah in jo dvakrat popeljal na pokalni F4.

Mai Marguč je že končal sezono. FOTO: Slavko Kolar
Mai Marguč je že končal sezono. FOTO: Slavko Kolar

Iz Celja medtem prihajajo slabe novice, na povratni tekmi četrtfinala pokala EHF proti Buzauu v Romuniji se je hudo poškodoval Mai Marguč. Mladi desni zunanji igralec, ki je bil v zadnjem času v odlični formi in je skupaj z Andražem Makucem in Aljušem Anžičem ter Urošem Miličevićem tvoril udarno zunanjo linijo celjskega napada, si je potrgal križne vezi v kolenu in ga po operaciji najverjetneje čaka najmanj 10 mesecev okrevanja.

Velik udarec za ekipo Klemna Luzarja pred odločilnim delom sezone, v kateri bodo pivovarji lovili obe domači lovoriki in pokal EHF. 

Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Donald Trump

Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Ustanovna seja DZ

Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
9. 4. 2026 | 06:45
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vplivna iz ozadja

Kdo je Anikó Lévai, skrivnostna soproga Viktorja Orbána?

Spoznala sta se pri njenih dvajsetih letih, se poročila leta 1986, skupaj imata pet otrok, štiri hčerke in sina.
Tanja Jaklič 9. 4. 2026 | 18:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Nove tehnologije

Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Razpis

Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kibernetska kriza

Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Kvantne tehnologije

Nov center za uporabne kvantne tehnologije

Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
Preberite več

Več iz teme

liga NLBPokal RZSCelje Pivovarna LaškoGorenje VelenjeZoran JovičićRZSRK Celje Pivovarna LaškoRokometna zveza SlovenijepoškodbaMai MargučKlemen LuzarŽiga Lesjak

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Slovenija
Predlog

Interventni zakon bi navrtal milijardo evrov veliko luknjo

Klemen Boštjančič je prepričan, da bi katerikoli finančni minister nasprotoval zakonu tako imenovanega tretjega bloka.
Barbara Hočevar 10. 4. 2026 | 16:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Rim

Italijanski nogometaši imajo novega začasnega selektorja

Po grozljivki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ima italijanska nogometna reprezentanca novega selektorja.
10. 4. 2026 | 16:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kandidat za predsednika DZ

Kdo je Zoran Stevanović, človek, ki ne priznava avtoritet

Edini kandidat za predsednika državnega zbora je bil v preteklosti pravnomočno obsojen, a velja za neobsojenega.
10. 4. 2026 | 16:09
Preberite več
Šport  |  Tenis
Portorož

Tamara Zidanšek zaradi poškodbe predala dvoboj proti Španki

Slovenija je uvodni dvoboj v kvalifikacijah za zaključni turnir najboljših osmih reprezentanc v pokalu Billie Jean King v Portorožu začela s porazom.
10. 4. 2026 | 15:58
Preberite več
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo