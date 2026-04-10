Trenerska menjava v Slovenj Gradcu, šok v Celju

Prihodnji konec tedna, v petek in soboto, bo dvorana Tivoli gostila zaključni turnir pokala Slovenije, na katerem bosta sodelovala tudi Slovenj Gradec in Celje Pivovarna Laško. Njuna tekmeca bosta Trimo in Slovan.

Na Koroškem je odjeknila vest, da bo ekipo v prihodnji sezoni vodil Zoran Jovičić, dolgoletni trener Gorenja in nekdanji zvezdnik slovenjgraških orlov. Na tem mestu bo srebrni z EP 2024 zamenjal mladega Žigo Lesjaka, ki je ekipo uspešno vodil v zadnjih treh sezonah in jo dvakrat popeljal na pokalni F4.

Mai Marguč je že končal sezono. FOTO: Slavko Kolar

Iz Celja medtem prihajajo slabe novice, na povratni tekmi četrtfinala pokala EHF proti Buzauu v Romuniji se je hudo poškodoval Mai Marguč. Mladi desni zunanji igralec, ki je bil v zadnjem času v odlični formi in je skupaj z Andražem Makucem in Aljušem Anžičem ter Urošem Miličevićem tvoril udarno zunanjo linijo celjskega napada, si je potrgal križne vezi v kolenu in ga po operaciji najverjetneje čaka najmanj 10 mesecev okrevanja.

Velik udarec za ekipo Klemna Luzarja pred odločilnim delom sezone, v kateri bodo pivovarji lovili obe domači lovoriki in pokal EHF.