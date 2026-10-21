Zorman poziva navijače k podpori: Moramo premagati BiH in Izrael

Skoraj šest mesecev je minilo, odkar so bili slovenski rokometaši nazadnje skupaj in so se v Kopru veselili zmage proti Črni gori ter uvrstitve na svetovno prvenstvo. To bo januarja v Nemčiji in bo glavno sito za nastop na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. »V reprezentanci sem zmeraj dobre volje,« pravi selektor Zorman. FOTO: Matej Družnik A pred tem reprezentanco selektorja Uroša Zormana čakata še dve nalogi v kvalifikacijah za EP 2028, zmagi proti BiH v Kopru in Izraelu v Celju – tekmi bosta 4. in 7. novembra – bi bili dobra popotnica za priprave na mundial, na katerem bo Slovenija merila zelo visoko. FOTO: Matej Družnik Zorman ob tem računa na glasno podporo navijačev in poudarja, da sta zmagi ...