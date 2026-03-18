Nova zveneča okrepitev na Kodeljevem

Slovenska rokometna reprezentanca ima v Zrečah reprezentančno akcijo, ki je namenjena širitvi igralskega kadra in predvsem uigravanju pred naslednjim pomembnim izzivom. Četa selektorja Uroša Zormana se bo maja na dveh tekmah bržčas pomerila s Črno goro za nastop na svetovnem prvenstvu. Slednja mora sicer pred tem izločiti Finsko. Eden glavnih adutov Črnogorcev je Stefan Čavor, ki pa bo v naslednji sezoni član Zormanovega Slovana.

Slovenski prvaki še naprej krepijo ekipo za naslednjo sezono, od katere si obetajo celo nastop v razširjeni EHF ligi prvakov, toda najprej bodo morali biti boljši od Trima, Celja in Gorenja v končnici državnega prvenstva. Od poletja bo v rdečem dresu tudi 31-letni Čavor, ki se je v letih 2013 in 2014 kalil v Celju Pivovarni Laško pri Branku Tamšetu. Desni zunanji igralec je že tretja odmevna okrepitev Ljubljančanov, potem ko sta prihod potrdila slovenskega reprezentanta, vratar Miljan Vujović in srednji zunanji Domen Tajnik.

Čavor je črnogorski reprezentant. FOTO: facebook

Čavor je kariero začel v Budvanski Rivijeri, po Celju pa je igral za Csurgo in od leta 2016 kar desetletje v nemški bundesligi pri Wetzlarju, kjer si je štiri leta slačilnico delil s slovenskim reprezentantom Domnom Novakom, zdaj članom Flensburga. Proti Sloveniji je igral na letošnjem evropskem prvenstvu in v Oslu dosegel pet golov ob porazu s 40:41.