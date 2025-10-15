Uspešen štart Slovenk, v Kopru padle Belgijke, prva zadetka za dve igralki

Brez najbolj izkušenih igralk, kapetanke Tjaše Stanko in Nine Zulić, so slovenske rokometašice zanesljivo premagale Belgijke in tako uspešno začele kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu. V koprski dvorani Bonifika je reprezentanca Dragana Adžića pred več kot 1000 gledalci zmagala z 29:22 (STATISTIKA).

V nedeljo čaka Slovenke, pri katerih so bile najbolj učinkovite Nuša Fegic (7 golov), Ema Hrvatin (6), in Ana Abina (5), precej dežje delo, ko bodo gostovale pri Severnih Makedonkah v vselej vroči Bitoli. Vratarka Maja Vojnović, ki je branila le v prvem polčasu, je zbrala kar 14 obramb. Pri Belgijkah je blestela Nele Antonissen s 13 zadetki.

Prvega zadetka za člansko reprezentanco se veselili Lara Bukovec (prvi nastop) iz Velenja in Ana Jeras iz Ajdovščine (2. nastop).

V skupini 3 so velike favoritinje Nemke. Na euro 2026, ki ga bodo gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, neposredno vodita prvi mesti vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa bodo na tekmovanje napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.