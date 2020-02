Rokometašice Krima Mercatorja izgubile proti francoskemu Brestu

Rokometašice Krima Mercatorja so v 2. krogu glavnega dela lige prvakinj izgubile proti francoskemu Brestu s 25:29 (12:16).



Po visokem porazu v Valcei prejšnji konec tedna je krimovke, ki so tokrat pogrešale Polono Barič in Manco Jurič, čakal še večji zalogaj. Brest velja za trenutno eno najboljših ekip v Evropi, da je temu tako, pa je dokazal tudi na Kodeljevem. Domače so se sicer dobro upirale, njihova igra ni razpadla kot v Romuniji, tako da so pustile precej boljši vtis kot prejšnji konec tedna.



Gostje iz Francije so tekmo odprle po pričakovanjih in hitro povedle s 3:0. Prednosti do konca tekme niso izpustile iz rok, pa čeprav so se borbene Ljubljančanke, za katere sta znova igrali Tamara Mavsar in Alja Varagić, sprva še prišle na 2:3. A zatem so imele gostje, ki imajo v svojih vrstah nekatera ugledna rokometna imena, ves čas večjo prednost. Ena najboljših strelk francoske ekipe Ana Gros je, denimo, v 13. in 14. minuti z zaporednima zadetkoma prednost gostih povečala na 9:4. V 27. minuti so Francozinje prvič vodile za šest golov (15:9), na glavni odmor pa so nesle štiri zadetke zaloge.



Ljubljančanke so v uvodu prepolovile zaostanek, Mavsarjeva pa je v 32. minuti unovčila protinapad celo za 15:16. Zatem so imele slovenske prvakinje tudi priložnost za prvo izenačenje na tekmi, a so zapravile dva strela.



Sledila je kazen in nov pobeg Bresta na varnejšo razdaljo. V 40. minuti so tako gostje spet vodile za šest zadetkov (za 22:16 je zadela Coralie Lassource), Bregar pa je posledično vzel minuto odmora. Ta je vsaj deloma pomagala, saj so se njegove izbranke v naslednjih minutah dobro kosale s favoriziranimi igralkami Bresta, v 52. minuti prišle spet na minus tri (22:25), ko pa je Grosova v 55. minuti s svojim devetim golom zadela za francosko vodstvo 27:22, pa je bil zmagovalec odločen.



Prav Grosova je bila z desetimi zadetki tudi najboljša strelka tekme, pri Krimu jih je pet dosegla Varagićeva.



Naslednja tekma izbrane Uroša Bregarja čaka v soboto, ko bodo gostovale pri Budućnosti v Podgorici.