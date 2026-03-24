  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Zormanova reprezentanca v prvem bobnu

Slovenski rokometaši bodo imeli v četrtkovem žrebu za evropsko prvenstvo 2028 v Lizboni status nosilcev. Maja izziv proti Črni gori za SP 2027.
Slovenci čakajo na žreb. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
Peter Zalokar
24. 3. 2026 | 09:50
24. 3. 2026 | 10:05
2:13
A+A-

Zaradi dobrih rezultatov v zadnjih letih bo slovenska rokometna reprezentanca tudi na žrebu za evropsko prvenstvo leta 2028 imela status nosilke. Euro 2028 bo v Španiji, na Portugalskem in v Švici. Ples kroglic se bo v Lizboni začel v četrtek ob 19. uri.

Trpel je, ampak videl tudi svetlo prihodnost

Prvi boben: Francija, Hrvaška, Nemčija, Slovenija, Madžarska, Islandija, Norveška, Švedska.

Drugi boben: Avstrija, Češka, Ferski otoki, Italija, Severna Makedonija, Nizozemska, Poljska, Srbija.

Tretji boben: Belgija, BiH, Gruzija, Grčija, Litva, Črna gora, Romunija, Ukrajina.

Četrti boben: Estonija, Finska, Izrael, Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovaška, Turčija.

Na EP so neposredno uvrščene gostiteljice Španija, Portugalska in Švica ter branilka naslova Danska. Prvenstvo bo med 13. in 30. januarjem 2028 v Madridu, Valencii, Lizboni in Zürichu. Kvalifikacije se bodo začele letos v začetku novembra.

S Črnogorci za nemški vizum

Rokometaše selektorja Uroša Zormana velik kvalifikacijski izziv sicer čaka že čez slaba dva meseca, ko se bodo s Črno goro borili za mesto na svetovnem prvenstvu 2027. Prva tekma bo v četrtek, 14. maja, ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratna pa v nedeljo, 17. maja, ob 17. uri v koprski Bonifiki.

Več iz teme

slovenska rokometna reprezentancažrebkvalifikacije za EPEP v rokometuRZSRokometna reprezentancaUroš ZormanBlaž JancEHF euro 2028

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo