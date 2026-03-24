Zormanova reprezentanca v prvem bobnu

Zaradi dobrih rezultatov v zadnjih letih bo slovenska rokometna reprezentanca tudi na žrebu za evropsko prvenstvo leta 2028 imela status nosilke. Euro 2028 bo v Španiji, na Portugalskem in v Švici. Ples kroglic se bo v Lizboni začel v četrtek ob 19. uri.

Prvi boben: Francija, Hrvaška, Nemčija, Slovenija, Madžarska, Islandija, Norveška, Švedska.

Drugi boben: Avstrija, Češka, Ferski otoki, Italija, Severna Makedonija, Nizozemska, Poljska, Srbija.

Tretji boben: Belgija, BiH, Gruzija, Grčija, Litva, Črna gora, Romunija, Ukrajina.

Četrti boben: Estonija, Finska, Izrael, Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovaška, Turčija.

Na EP so neposredno uvrščene gostiteljice Španija, Portugalska in Švica ter branilka naslova Danska. Prvenstvo bo med 13. in 30. januarjem 2028 v Madridu, Valencii, Lizboni in Zürichu. Kvalifikacije se bodo začele letos v začetku novembra.

Rokometaše selektorja Uroša Zormana velik kvalifikacijski izziv sicer čaka že čez slaba dva meseca, ko se bodo s Črno goro borili za mesto na svetovnem prvenstvu 2027. Prva tekma bo v četrtek, 14. maja, ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratna pa v nedeljo, 17. maja, ob 17. uri v koprski Bonifiki.