Rokometni kralj ostaja Danec

Več kot tri tedne so glasovali, da je Mednarodna rokometna zveza (IHF) lahko razglasila najboljšega rokometaša za minulo leto. Zmagovalca so določili glasovi navijačev, glasovi trenerjev reprezentanc, ki so sodelovale na svetovnem prvenstvu leta 2025, in glasovi komisije za trenerje in metode (CCM) IHF. Rokometni navdušenci in stroka pa so še tretjič zapored izbrali Danca Mathiasa Gidsela. Za njim sta se zvrstila rojak Emil Nielsen in kapetan Hrvaške Ivan Martinović.

Gidsela tlakuje pot rokometne legende in se zdi neustavljiva. Postal je šele tretji igralec v zgodovini, ki je osvojil tri naslove, in se pridružil kolegoma, kot sta Francoz Nikola Karabatić in rojak Mikkel Hansen.

Gidsel je prejel največ glasov pri komisije IHF, med navijači (60,7 odstotkov) in trenerji (68 odstotkov).

Lansko leto je Gidsel popeljal Dansko do četrtega zaporednega naslova svetovnega prvaka in bil tudi najkoristnejši igralca turnirja ter najboljši strelec turnirja (74 golov) in najboljši podajalec (45). Letos je le nadaljeval v zmagovalnem slogu, saj je z Dansko osvojil naslov evropskega prvaka in bil najboljši strelec turnirja z 68 goli, kar je doslej največ v zgodovini evropskih prvenstev.