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Rokomet

Rokometni spektakel spet v Sloveniji? RZS razkrila veliki načrt za leto 2034

Tri države z bogato rokometno tradicijo so združile moči in želijo čez osem let skupaj gostiti enega največjih evropskih športnih dogodkov.
Po vrsti sestankov in dogovorov so vse tri zveze zdaj še uradno vložile skupno kandidaturo za organizacijo moškega EP v rokometu leta 2034. FOTO:
Galerija
Po vrsti sestankov in dogovorov so vse tri zveze zdaj še uradno vložile skupno kandidaturo za organizacijo moškega EP v rokometu leta 2034. FOTO:
B. P., STA
14. 8. 2026 | 11:21
4:39
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Slovenska, srbska in severnomakedonska rokometna zveza so napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze (RZS). Vse zveze poudarjajo skupni cilj: pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.

»Tri države z bogato rokometno tradicijo bodo v prihodnje združile moči z jasnim ciljem, skupaj gostiti enega največjih dogodkov v evropskem rokometu, EP za moške,« je RZS zapisala v izjavi.

Če bi bila kandidatura uspešna, bi Slovenija tretjič v zgodovini gostila največje celinsko rokometno tekmovanje. Leta 2004 je samostojno gostila moško evropsko prvenstvo, leta 2022 pa je bila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo sogostiteljica ženskega EP.

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Rozman: Imamo znanje, izkušnje in infrastrukturo

»Verjamemo, da imamo za takšen projekt veliko znanja, izkušenj, kakovostno infrastrukturo in predvsem močno rokometno tradicijo. Evropski zvezi smo izrazili skupni namen, pred nami pa je obdobje, v katerem bodo vse tri zveze tesno sodelovale in skupaj vložile vse potrebne napore, da pripravimo kakovostno in konkurenčno kandidaturo,« je dejal predsednik RZS Bor Rozman.

»Naš cilj je, da predstavimo projekt, ki bo pokazal, da lahko pripravimo prvenstvo na najvišji ravni ter reprezentancam in navijačem ponudimo odlične pogoje. Državam gostiteljicam in mestom prinaša številne pozitivne učinke, za katere verjamem, da jih bomo vsi skupaj znali kar najbolje izkoristiti,« je dodal.

V Srbiji in Severni Makedoniji prepričani v uspeh

Podobno razmišljata predsednika srbske in severnomakedonske zveze Božidar Đurković in Aleksandar Stefanov, ki sta prav tako izpostavila infrastrukturo, izkušnje in organizacijske zmogljivosti vseh treh držav.

»Po vrsti sestankov in dogovorov je napočil trenutek, da vse tri zveze uradno vložijo skupno kandidaturo. Verjamem, da imamo organizacijske zmogljivosti, izkušnje in človeške vire, potrebne za organizacijo na najvišji ravni. Naša kandidatura vsebuje celotno infrastrukturo, od dvoran in hotelov do vseh drugih segmentov, nujnih za izvedbo velikega mednarodnega tekmovanja,« je povedal Đurković.

Prepričan je, da bo skupna kandidatura sodila med najresnejše, čeprav za zdaj še ni jasno, koliko tekmecev bodo imele tri države v boju za organizacijo prvenstva.

Po osvojeni srebrni kolajni na EP je slovensko kadetsko moško rokometno reprezentanco 10. avgusta v Ljubljani pričakal časten sprejem. FOTO: Matej Družnik
Po osvojeni srebrni kolajni na EP je slovensko kadetsko moško rokometno reprezentanco 10. avgusta v Ljubljani pričakal časten sprejem. FOTO: Matej Družnik

»Zame je posebna čast in zadovoljstvo, da makedonska zveza dela še en pomemben korak naprej in skupaj z zvezama Srbije in Slovenije sodeluje pri skupni kandidaturi. Za nas je to priložnost za nov velik korak naprej in potrditev, da ima Makedonija zmogljivosti, da postane del organizacije največjih evropskih rokometnih dogodkov,« pa je dejal Stefanov in rokomet označil za šport številka ena v svoji državi.

Generacija, ki bi lahko leta 2034 zasijala doma

Rozman je ob organizacijskih ambicijah izpostavil tudi športno prihodnost slovenskega rokometa. Slovenija je bila letos edina država, ki je na evropskih prvenstvih osvojila kolajno v obeh mlajših starostnih kategorijah. Reprezentanca do 20 let je bila bronasta, rokometaši do 18 let pa srebrni.

»Seveda imamo tudi visoke tekmovalne cilje, za kar imamo podlago v dosedanjih rezultatih članske reprezentance ter uspehih mladinske in kadetske reprezentance v tem poletju. Za številne njihove člane bo čez osem let pravi čas, da zasijejo tudi na članskem odru,« je poudaril Rozman.

Pred prvenstvom leta 2034 so gostitelji naslednjih treh izdaj že določeni. EP 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje Češka, Danska in Poljska, leta 2032 pa Nemčija in Francija.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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