Rozman hvaležen Brodnjaku, RZS iz rdečih številk čez dve leti

Člani predsedstva Rokometne zveze Slovenije so na seji v ljubljanskem hotelu InterContinental obravnavali trenutno finančno stanje zveze ter sprejeli vsebinski in finančni načrt za leto 2024. Na RZS ne skrivajo, da so v rdečih številkah, v kratkem pa naj bi podpisali štiriletno sponzorsko pogodbo z največjo slovensko banko NLB.

Slabo finančno stanje RZS je posledica izpada načrtovanih prihodkov z ženskega evropskega prvenstva, ki ga je Slovenija lani novembra priredila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Seja predsedstva RZS je bila zavoljo obravnave »občutljivih tem« uvodoma zaprta za javnost. Predsednik Bor Rozman, ki je 13. decembra lani na tem položaju nasledil zdajšnjega prvega moža Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franja Bobinca, je svoje prvo leto na čelu zveze opisal z naslednjimi besedami.

Leto 2023? Burno, intenzivno in polno dela

»Burno, intenzivno, polno dela. Mislim, da smo na pravi poti. V zadnjem letu smo največ energije porabili za sanacijo finančnega stanja, a prepričan sem, da je rokomet zanimiv in tržno zelo zanimiv šport, hkrati pa se držimo strategije, ki smo jo zastavili v začetku tega leta,« je uvodoma dejal Rozman, ki je na koncu današnje seje dejal, da je RZS tik pred podpisom nove štiriletne pogodbe z NLB. »Tega ne bom komentiral, ker pogodba še ni podpisana. S pokroviteljem se moramo uskladiti, ali se to objavi ali ne,« je v zvezi s tem najprej dejal Rozman.

Slovensko rokometno reprezentanco, ki jo vodi Uroš Zorman, januarja čaka nastop na evropskem prvenstvu. FOTO: Tomasz Markowski/Reuters

»Izjemno sem hvaležen predsedniku uprave NLB Blažu Brodnjaku, ker je v rokometu prepoznal iskren in dober produkt ter je skupaj s svojo ekipo pripravljen izdatno povečati sponzorski vložek v rokomet v naslednjem štiriletnem obdobju,« je glede tega dodal Rozman, ki pričakuje, da bo finančni primanjkljaj RZS saniran do sredine leta 2025. Na seji so predstavili okvirni finančni načrt za leto 2024. RZS prihodnje leto pričakuje skupne prihodke v višini 3,35 milijona evrov, odhodki pa naj bi znašali 3,3 milijona evrov.

Člani predsedstva so na seji izpostavili sijajne dosežke članskih izbranih vrst v tem letu. Moška reprezentanca je na januarskem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem najprej zasedla deseto mesto, nato pa se prek kvalifikacij prebila na evropsko prvenstvo v začetku prihodnjega leta v Nemčiji, kjer jo v prvem delu tekmovanja čakajo tekme s Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško. Slovenski rokometaši so še vedno v resnih kombinacijah za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu, kar bi bil že njihov četrti nastop na prestižnem turnirju po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

Sprejeli predloge sprememb tekmovalnega sistema

Velik podvig je na mednarodnem prizorišču uprizorila tudi ženska članska reprezentanca. Na nedavnem svetovnem prvenstvu na Danskem, Švedskem in Norveškem je osvojila enajsto mesto ter si izborila vozovnico za kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Med 11. in 14. aprilom se bo pomerila z Nemčijo, Črno goro in Paragvajem, v francosko prestolnico bosta odpotovali dve najboljši izbrani vrsti.

Člani predsedstva so sprejeli predloge sprememb tekmovalnega sistema v moški ligi NLB v sezoni 2024/25. Po koncu zdajšnje sezone 2023/24 se bo število ekip v elitnem slovenskem moškem rokometnem tekmovanju s sedanjih 14 skrčilo na 12, pestra prihodnja sezona pa bo vsebovala redni in drugi del tekmovanja, v končnici pa nato sledijo še tekme na izločanje in končne razvrstitve.